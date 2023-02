EN IMAGES - Lacs asséchés, Venise en manque d'eau : les images désolantes de la sécheresse hivernale

"La France est en état d’alerte", affirmait mercredi le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Il n’est pas tombé de pluies significatives depuis 32 jours, faisant ainsi de cette période la plus longue sécheresse jamais enregistrée en France. Du 21 janvier au 21 février, le cumul des précipitations agrégé sur la métropole a été tous les jours inférieur à 1 mm, il s’agit "la plus longue série depuis le début des mesures en 1959", selon Météo France.

Que ce soit en France, mais aussi en Italie, le manque d’eau est concret, les paysages sont inhabituels pour la saison. Des rivières sont asséchées, des lacs sont au plus bas. A Venise, les célèbres gondoles ne peuvent plus naviguer sur certains canaux.

Des rivières sans un filet d'eau

Des départements sont déjà en souffrance : les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse sans discontinuer depuis juin. La France pourrait même connaître de nombreuses restrictions d'eau dès le mois de mars, inédites si tôt dans l'année. Lundi prochain, le ministre doit réunir des préfets afin de "prendre des mesures de restriction (...) dès le mois de mars, pour éviter de se retrouver dans des situations catastrophiques d'arbitrage" à l'approche de l'été.

A Toulouse, la Garonne présente un débit de un tiers par rapport aux normales de la saison. © AFP - Patrick Batard

Le lit complètement asséché de la rivière Issole à Flassans-sur-Issole, dans le sud-est, le 21 février 2023. © AFP - Nicolas Tucat

La réserve d'eau du lac de la Gimone, à Saint-Blancard dans le Gers, en février 2023. © AFP - SEBASTIEN LAPEYRERE

Depuis cet été, le lac artificiel de Montbel en Ariège est presque vide, comme le rappelle France Bleu . Sans pluie, ni neige sur les massifs qui l'entourent, le lac ne retrouvera pas sa capacité avant plusieurs mois.

Cette photographie montre des bateaux sur le lac partiellement asséché de Montbel, dans le sud-ouest, le 21 février 2023. © AFP - Valentine Chapuis

Une femme assise à côté d'un lac partiellement asséché près de Tourves (Var) , le 21 février 2023. © AFP - Nicolas Tucat

Le lac du Broc dans les Alpes-Maritimes, victime de la sécheresse. © Maxppp - Sebastien Botella

Plus d’eau dans les canaux de Venise

L’Italie est également confrontée à une sécheresse. Les canaux historiques de Venise sont asséchés. Les bateaux-taxis et les gondoles sont bloquées. Les ambulances ne peuvent pas naviguer dans certains canaux. Plusieurs facteurs s’accumulent : le manque de pluie, un système anticyclonique, la pleine lune et les courants marins. Dans les Alpes italiennes, il est tombé moins de la moitié des chutes de neige normale.

Des gondoles amarrées dans le Grand Canal de Venise, le 20 février 2023, © AFP - MARCO SABADIN

Les canaux de Venise au plus bas, notamment à cause de la sécheresse. © Maxppp - Andrea Merola

Après une sécheresse historique l’été dernier, le lac Pô est encore l’une des premières victimes du manque d’eau. Il y a 61% d’eau en moins que la normale à cette période de l’année, soit trois mètres de moins. Les niveaux du lac de Garde, le plus grand d’Italie situé au nord du pays, atteint des niveaux records. Comme on peut le voir sur une vidéo publiée par The Guardian , la petite île de San Biagio est accessible par un sentier d’habitude sous les eaux à cette époque de l'année. Comme un air d'été, note cet internaute sur Twitter ce météorologue italien.

Une récurrence des sécheresses

En janvier, le programme Copernicus de l'UE dévoilait une carte de la sécheresse actuelle en Europe. Le sud-ouest de la France, le nord de l’Espagne et de l’Italie, le sud de l’Allemagne, le nord de la Grèce, le sud de la Bulgarie et une grande partie de la Turquie sont les régions les plus touchées. "Ce qui est inhabituel, en fait, c'est la récurrence de ces événements, car nous connaissons, comme vous le savez, une sécheresse sévère à extrême il y a déjà un an et une autre en 2018. Et ce qui est vraiment sans précédent, c'est en effet, c'est le schéma de récurrence", affirme à Euronews la scientifique Andrea Toreti, coordinatrice de Copernicus, l'Observatoire européen et mondial de la sécheresse. Une étude parue l’automne dernier révélait que le changement climatique avait rendu la sécheresse estivale 20 fois plus probable, selon des scientifiques .