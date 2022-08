EN IMAGES : le béluga sorti de la Seine, l'opération pour tenter de le sauver se poursuit

Il aura fallu six heures pour sortir le béluga de l’eau, dans la nuit de mardi à mercredi. Le cétacé d’environ 800 kg était jusqu’à présent retenu depuis vendredi dans une écluse dans l’Eure, à Saint-Pierre-la-Garenne, à 70 km de Paris. Transporté dans un camion réfrigéré, le cétacé de 800 kg doit être relâché aujourd’hui dans un bassin d'eau salée du port de Ouistreham (Calvados). Il sera reconduit en haute-mer après trois jours d'observation.

Le béluga évolue d’habitude en eaux froides comme en Arctique, sa présence dans la Seine est exceptionnelle. © AFP - Jean-François Monier

80 sauveteurs mobilisés

Plusieurs essais ont dû être nécessaire, entre 22h et 4h du matin, pour attirer l'animal dans les filets et la structure capable de le soulever hors de l'eau. Sur les images, on voit le cétacé extrait grâce à un filet tracté par une grue, avant d’être déposé sur une barge. L'imposant cétacé s'est retrouvé suspendu en l'air pendant de longues minutes, agitant son corps blanc long de quatre mètres. En tout, plus de 80 personnes étaient mobilisées cette nuit, des plongeurs, pompiers, gendarmes, zoologues, vétérinaires.

"Un mauvais pronostic vital" selon la préfecture

La préfecture de l’Eure est plutôt pessimiste. Un bilan de santé réalisé sur l’animal "confirme" sa "maigreur" mais "ne permet pas d’en déterminer la cause. Elle augure selon les vétérinaires d’un mauvais pronostic vital". Il est notamment affaibli par le stress et le manque de nourriture. Repéré le 2 août dernier dans la Seine, l’animal a refusé de se nourrir de calmars et de truites vivantes. Une perfusion a été pratiquée "pour l'hydrater et lui permettre de tenir le coup hors de l'eau" selon la sous-préfète d'Evreux Isabelle Dorliat-Pouzet.

Sur des vidéos tournées durant la nuit, on observe le béluga en train d'être transporté sous perfusion en bateau vers le camion réfrigéré, surveillé par des vétérinaires. "On ne sait pas pourquoi il est aussi maigre, mais il est terriblement maigre pour un béluga, cela n’augure pas de bonnes choses pour son espérance de vie à moyen terme" regrette la sous-préfète sur BFM TV.

En tout, plus de 80 personnes étaient mobilisés cette nuit. © AFP - Jean-François Monier

Le béluga évolue d’habitude en eaux froides comme en Arctique, sa présence dans la Seine est exceptionnelle. Il s'agit, selon l'observatoire Pelagis, du second béluga connu en France après qu'un pêcheur de l'estuaire de la Loire en avait remonté un dans ses filets en 1948.