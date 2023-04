EN IMAGES - Le mariage pour tous a dix ans : retour sur plusieurs mois de lutte en dix photos marquantes

Il y a dix ans, la France devenait officiellement le 9ème pays en Europe et le 14ème pays au monde à autoriser le mariage homosexuel . Le 23 avril 2013 restera dans l'histoire comme la date où le Parlement a adopté la loi, qui sera ensuite promulguée le 17 mai 2013. Ce texte, porté notamment par la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira, a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession, au nom des principes d’égalité et de partage des libertés. Mais en avant d'en arriver là, des manifestations pro et anti mariage pour tous se sont enchaînées durant des mois dans un climat électrique. Deux visions de la société s'affrontent alors. Retour en images sur une période mouvementée qui a marqué la France.

Des rassemblements pour et contre dès fin 2012 et une photo symbole

Le mariage homosexuel fait réellement son entrée dans le débat politique au début de l'année 2012. Le 26 janvier, François Hollande, candidat à l'élection présidentielle, dévoile ses 60 promesses de campagne. Sa proposition numéro 31 se résume à une seule phrase : "J'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels". Les mois qui suivent, le candidat PS remporte l'élection présidentielle, le projet de loi et présenté puis adopté en Conseil des ministres en novembre 2012. Le texte doit ensuite être examiné au Parlement début janvier 2013.

Mais dès l'automne 2012, les premiers rassemblements contre le mariage pour tous ont lieu en France, à l'appel de l'association pro-vie Alliance Vita . Notamment le 23 octobre 2012. C'est ainsi qu'aura lieu à Marseille une scène qui sera immortalisée et va rapidement devenir un symbole de la lutte en faveur du mariage homosexuel. En plein rassemblement de protestation, organisé par Alliance Vita, contre l'union et l'adoption par les couples de même sexe, deux jeunes femmes s'embrassent devant des participants. En arrière-plan de la photo, on peut d'ailleurs voir le visage médusé de certaines des manifestantes. S'embrasser sur la bouche devient désormais un symbole de soutien au mariage pour tous.

Le 23 octobre 2012 à Marseille, deux jeunes femmes s'embrassent devant des participants à une manifestation contre le mariage homosexuel. © AFP - GERARD JULIEN

Dans les semaines qui suivent, plusieurs rassemblements en faveur de la légalisation du mariage homosexuel sont organisés partout dans le pays. Les participants profitent des pancartes pour faire passer leur message et répondre aux critiques des anti mariage pour tous.

Dès fin 2012, des rassemblements pro mariage pour tous ont lieu en France, comme sur cette photo à Marseille en décembre. © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Certaines manifestations vont être marquées par des actions "chocs". Exemple en novembre 2012. Des militantes du mouvement féministe ukrainien Femen viennent perturber un rassemblement à Paris de l'organisation catholique traditionaliste Civitas, opposée au mariage pour tous. Marque de fabrique de leurs actions, les activistes, habillées pour l'occasion en none, arrivent seins nus avec plusieurs slogans inscrits sur leur corps. Mais la situation dégénère. La journaliste Caroline Fourest, présente sur place, explique que les militantes ont été prises à partie lors de cette manifestation. "Une dizaine de militantes des Femen avaient décidé de faire une protestation pacifique et drôle (...) et quand elles se sont avancées vers les manifestants, des types les ont pris en chasse, déchaînés". "Les filles ont pris des coups dans toutes les parties du corps", ainsi que des journalistes qui les avaient filmées. Des photographes ont été "molestés", avait également rapporté un photographe de l'AFP.

Des militantes du mouvement féministe ukrainien Femen perturbent en novembre 2012 à Paris un rassemblement de l'organisation catholique traditionaliste Civitas © AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Durant des mois, les anti et les pro se répondent dans la rue

Les manifestations vont être l'occasion pour les deux camps, pro et anti, de faire des démonstrations de force. L'occasion de se répondre avec chacun ses pancartes et ses drapeaux. Toutefois, que ce soit dans les rassemblements pour ou contre le mariage pour tous, de nombreuses familles au complet sont présentes. C'est ainsi que plusieurs photos de jeunes enfants, portant des pancartes, vont rester célèbres.

Pancartes à la main, des enfants manifestent contre le mariage homosexuel, en novembre 2012 à Paris. © AFP - PIERRE VERDY

Un enfant avec une pancarte durant une manifestation pro mariage pour tous en décembre 2012 à Paris. © AFP - LIONEL BONAVENTURE

"Frigide Barjot", visage de La Manif Pour Tous

C'est durant cette période mouvementée, qu'un visage va devenir le symbole de la lutte contre le mariage homosexuel : Virginie Merle, plus connue sous le nom de "Frigide Barjot". Elle devient en 2012 la porte-parole de la "Manif Pour Tous", un collectif qui sera à l'origine des manifestations. Très présente dans les médias et connue pour son franc-parler, elle se fera aussi remarquer pour certains de ses coups de gueule qui ont fait polémique , comme lors d'une manifestation le 12 avril 2013 après le vote au Sénat du projet de loi. "Hollande veut du sang, il en aura ! Tout le monde est furieux. Nous vivons dans une dictature" déclare alors Frigide Barjot.

Symbole de la lutte contre le mariage pour tous, Frigide Barjot, prononce un discours le 24 mars 2013 lors d'une manifestation contre le mariage homosexuel. © AFP - PIERRE ANDRIEU

Durant plusieurs mois, le collectif va organiser plusieurs manifestations, notamment à Paris, avec une foule impressionnante comme fin mai 2013 aux Invalides, quelques jours après la promulgation du texte.

Le 26 mai 2013, des milliers de personnes se rassemblent place des Invalides à Paris pour protester contre le mariage homosexuel. © AFP - ERIC FEFERBERG

En avril 2013 le Parlement adopte la loi : une victoire pour Christiane Taubira

C'est un jour qui fait date. Le 23 avril 2013, le texte recueilli à l'Assemblée nationale 331 voix pour et 225 voix contre. Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, annonce le résultat à la tribune : "Après 136 heures et 56 minutes, l'Assemblée a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe." Porteuse du projet et symbole dans la lutte pour la légalisation du mariage pour tous, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice est félicitée par bon nombre de ses collègues.

La ministre de la Justice, Christiane Taubira, félicitée par Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée, après l'adoption de la loi par le Parlement. © AFP - MARTIN BUREAU

Dans la foulée, des rassemblements ont lieu partout en France pour célébrer cette adoption. A Toulouse par exemple, une bannière arc-en-ciel est déployée dans la ville.

Le 23 avril 2013, juste après l'adoption de la loi par le Parlement, une bannière arc-en-ciel est déployée à Toulouse. © AFP - Eric CABANIS

Un mois plus tard, le premier mariage gay est célébré

Les images de leur union ont fait le tour du monde. Le 29 mai 2013, à la mairie de Montpellier, lors d'une cérémonie historique, Vincent dit "oui" à Bruno. Il s'agit du premier mariage homosexuel en France, quelques jours après la promulgation du texte. "Bonheur et victoire", résume aujourd'hui Vincent, ancien militant de la cause LGBTQ+, aujourd'hui âgé de 50 ans et résident suisse, à l'évocation de cette journée. Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes du président socialiste François Hollande, est au premier rang des 350 invités, dont 200 proches. C'était elle qui, le 27 septembre 2012, lors d'un passage à Montpellier, avait proposé à Vincent et Bruno d'être les premiers mariés homosexuels de France.

Vincent Autin, à gauche, et Bruno Boileau, à droite, célèbrent avec la maire de Montpellier, Hélène Mandroux, le premier mariage homosexuel en France. © AFP - PASCAL GUYOT

Dix ans après l'entrée en vigueur de la loi, plus de 70.000 mariages entre personnes de même sexe ont été célébrés d'après l'Insee. L'an dernier, environ 7.000 couples de même sexe se sont dit "oui", un nombre moyen, sur un total de 244.000 mariages. L'année 2020 a été celle où le plus faible nombre de mariages entre personnes de même sexe a été enregistré (environ 4.600), en raison de la pandémie de Covid-19. L'année 2014 est celle qui en comptabilise le nombre le plus important : plus de 10.500 unions ont eu lieu. Dans les premières années qui ont suivi la promulgation de la loi Taubira, le nombre de mariage entre deux hommes était nettement supérieur à celui de mariage entre deux femmes. L'écart s'est ensuite réduit et la tendance s'est même inversée depuis 2019, d'après l'Institut national de la statistique. En 2021, 3.550 mariages ont été célébrés entre des couples de femmes et 2.856 entre des couples d'hommes.

Enfin, en 2022, pour les couples homosexuels, les femmes étaient âgées de 38,5 ans en moyenne (+0,9 an par rapport à 2021) lors du mariage. Les hommes, avaient, eux 44 ans en moyenne (stable). Cet âge moyen lors de l'union se stabilise, selon l'Insee.