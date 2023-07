En images : la visite triomphale de Kylian Mbappé au Cameroun natal de son père

Avant un retour sur le terrain, les vacances de Kylian Mbappé se poursuivent en Afrique. Après avoir voyagé à Miami, aux Etats-Unis, ces derniers jours, le joueur du Paris-Saint-Germain (PSG) est en visite au Cameroun natal de son père. Il a atterri jeudi à l'aéroport de la capitale Yaoundé pour un séjour caritatif et sportif qui doit prendre fin samedi, entre visite dans une école pour enfants sourds et malentendants et bains de foule.

Un bain de foule pour commencer la journée

Dès sont arrivée dans le pays, il a été ovationné par au moins 400 fans. RFI évoque même un groupe de plus de 2 000 personnes regroupés pour l'accueillir. Tout sourire, le prodige français de 24 ans les a salué en leur serrant la main, encadré par de nombreux policiers.

"C'est une fierté en tant que Camerounais car c'est un Camerounais d'origine, mais c'est aussi un honneur de pouvoir voir le meilleur joueur du monde", s'enthousiasmait par exemple à l'aéroport Arsène Pinlap, 37 ans, président du fan club du PSG à Yaoundé, venu en délégation.

Sans surprise, sur place, la "hype" Mbappé est telle que certains membres du personnel de sécurité de l'aéroport ont demandé au capitaine de l'équipe de France de prendre des selfies avec lui.

Une visite "sur les traces de ses ancêtres"

Des fans de Kylian Mbappé, vêtus de maillots du PSG, attendent la venue du buteur français à Yaoundé. © AFP - Daniel BELOUMOU OLOMO

A l'aéroport de Yaoundé, Kylian Mbappé a également retrouvé ses grands-parents. "C'est une occasion pour lui (...) d'aller sur les traces de ses ancêtres à Djebalé, de passer du temps avec les jeunes Camerounais" a souligné son entourage dans un communiqué que l'AFP a pu consulter. Djebalé, le village natal du père de Mbappé, Wilfrid Mbappé, qu'il doit visiter samedi 8 juillet.

Finalement pas de match de football, mais du basket

Après ce bain de foule, Kylian Mbappé s'est rendu dans un complexe hôtelier, le Village Noah, appartenant à la famille de l'ancien tennisman Yannick Noah, qui fait partie des organisateurs de la tournée du footballeur au Cameroun. Jeudi soir, il a participé à un match de basket avec Joakim Noah, le fis du dernier vainqueur de Roland-Garros en 1983.

Lylian Mbappé a participé à un match de basket avec Joakim Noah. © AFP - DANIEL BELOUMOU OLOMO

En revanche, le tant attendu match de football prévu avec le Bondynois contre le FC Vent d'Etoudi, club de D2 camerounaise que préside Yannick Noah, pas finalement pas eu lieu pour "des raisons de sécurité", selon le correspondant du Parisien présent sur place.

Pas de football donc, mais Kylian Mbappé a également déjeuné avec Francis Ngannou, ancien combattant de l'UFC (Ultimate Fighting Championship). Les deux sportifs ont immortalisé la rencontre et posté la photo dans la story Instagram de Mbappé.

Et des visites caritatives

Mais le séjour de Kylian Mbappé au Cameroun a principalement été caritatif. Vendredi matin, il a visité l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives (FEPPDA) à Yaoundé.

Et l'après-midi, il s'est rendu à Yaoundé puis Douala pour découvrir deux écoles réhabilitées par son association Inspired By KM (IBKM) , lancée en 2020. Le joueur du PSG a rencontré le Premier ministre Joseph Dion Ngute, pour "échanger sur tous les projets qu'il souhaite mettre en place au Cameroun". Il a ensuite tenu une conférence de presse.

Kylian Mbappé a tenu une conférence de presse à Yaoundé après avoir rencontré le Premier ministre Jospeh Ngute. © Maxppp - STRINGER

La star française a également rencontré "certaines autorités du pays", dont le Premier ministre Joseph Dion Ngute, pour "échanger sur tous les projets qu'il souhaite mettre en place au Cameroun", selon le communiqué de l'entourage de l'attaquant parisien.

Un déplacement dans un contexte tendu avec le PSG

Un déplacement au Cameroun qui doit permettre à Kylian Mbappé de souffler un peu car les relations entre la star et le PSG sont tendues depuis plusieurs semaines. Le buteur prolifique a prolongé en mai 2022 au PSG pour deux saisons, jusqu'en mai 2024. Ce nouveau contrat comprend une clause permettant au joueur de prolonger d'un année supplémentaire jusqu'en 2025.

Une option qu'il est libre d'activer d'ici au 31 juillet. Ce qu'il ne souhaite pas faire, au grand dam du PSG. Car si Mbappé confirme ce choix, il pourrait choisir de s'engager librement avec une autre équipe dés le 1er janvier 2024, ce qui priverait le club de la capitale d'un transfert au montant conséquent.

Le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a accentué la pression en déclarant mercredi que l'attaquant international de 24 ans ne pourrait pas "partir gratuitement" et que l'alternative, aux yeux du PSG, était clair : soit il prolonge, soit "la porte est ouverte" pour un transfert.