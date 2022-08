EN IMAGES - Les photos impressionnantes de la sécheresse qui touche la moitié de la Chine

Comme de nombreux pays, la Chine n'échappe pas à la sécheresse alors que le pays devrait être en pleine saison des pluies . Avec des températures suffocantes et un manque de pluie criant, le pays fait face à une canicule d'ampleur et inédite. Des montagnes enneigées du Tibet jusqu'aux plages de l'est du pays, la moitié de son vaste territoire est touché par la sécheresse. Le responsable climat et énergie de Greenpeace pour l'Asie de l'Est basé à Pékin l'assure à l'AFP : "C'est la pire vague de chaleur jamais enregistrée."

Chongqing, où la rivière Jialing est au plus bas

Dans le sud-ouest de la Chine, à Chongqing, la rivière Jialing, important affluent du fleuve Yangtze, est à sec. © Maxppp - RAN WEN

Sur le podium des villes chinoises les plus chaudes ces derniers jours, la municipalité-province de Chongqing (sud-ouest), où habitent 31 millions de personnes. Elle continuait de souffrir alors que le mois d'aout touche à sa fin. Le thermomètre affiche jusqu'à 41,9 degrés.

La sécheresse touche la moitié de la Chine, comme ici à Chongqing. © Maxppp - RAO GUOJUN

Principal réservoir d'eau potable du pays, le fleuve Yangtsé est à sec à de nombreux endroits, affichant un sol craquelé, tandis que depuis deux mois, de nombreuses villes chinoises vivent au rythme des alertes quotidiennes aux fortes chaleurs, forçant les autorités à rationner l'électricité.

Le lit de la rivière Jialing est en proie à la sécheresse qui sévit en Chine. © Getty - China News Service

Les autorités de Chongqing se sont, elles, engagées à prendre des mesures d'urgence pour protéger les élevages de porcs.

Les montagnes du Tibet touchées de plein fouet

Des pans entiers du pays sont concernés, avec notamment une large bande qui englobe la partie sud de la région autonome du Tibet (ouest), très montagneuse, et s'étend vers les régions côtières à l'est, le poumon économique de la Chine. Certaines parties du Tibet figurent parmi les zones de sécheresse qualifiée de "grave" ou "exceptionnelle", par la météorologie nationale.

Photo aérienne qui montre la zone de boisement près du fleuve Yarlung Zangbo dans la ville de Shannan (Tibet). © Maxppp - Sun Fei / Xinhua News Agency/Newscom/

Alerte sur le lac de Poyang

Le Lac Poyang est le plus grand lac d'eau douce de Chine. Il n'a cessé de baisse depuis juillet. © Getty - Future Publishing

Au sud-est du pays, le lac de Poyang est en situation de crise. Situé dans la province du Jiangxi, celui qui est le plus grand lac d'eau douce chinois a perdu les trois quarts de sa surface, rapporte Le Monde .

Le lac de Poyang a perdu les trois quarts de sa surface. © Getty - Future Publishing

Le pays fait face cette année à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le réchauffement climatique, selon des scientifiques. Il vit ainsi son été le plus chaud depuis le début de ses relevés météorologiques il y a plus de 60 ans. Une situation inédite par sa durée - plus de 70 jours de fortes chaleurs - mais aussi par son ampleur.

Au sud-est de la Chine, le lac de Poyang est asséché et l'îlot de Luoxingdun émerge. - WAN XIANG/XINHUA

Des pluies artificielles

Des fusées anti-aériennes sont envoyées pour faire de la pluie artificielle dans le comté autonome de Weining, province du Guizhou, au sud de la Chine. Le service météorologique départemental du comté s'occupe de ces opérations. Les projectiles sont chargés avec de l'iodure d'argent , comme certains appareils anti-grêle utilisés par les viticulteurs français. C'est le phénomène de l' ensemencement des nuages .

Des fusées anti-aériennes sont utilisées pour faire de la pluie artificielle dans le comté autonome de Weining, province du Guizhou (sud). © Getty - Future Publishing

L'assèchement des cours d'eau qui alimentent les barrages hydrauliques force également les autorités à rationner localement l'électricité, notamment au Sichuan où les 84 millions d'habitants dépendent à 80% de cette source d'énergie.