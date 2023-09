EN IMAGES - Les présidents de la Ve République et la messe, une subtile relation

Le pape François sera au milieu du stade Vélodrome de Marseille ce samedi pour célébrer une messe devant 57.000 personnes. Parmi elles, une personnalité fait polémique : Emmanuel Macron . Sa présence est vue par l'opposition de gauche comme une entorse à la laïcité. Il est pourtant loin d'être le premier président à assister à une messe.

Tous, à l'exception de Georges Pompidou, ont rencontré le pape au Vatican. Et tous ceux décédés "ont eu des funérailles catholiques, rappelait dans La Croix l'historien Jean-Luc Pouthier en 2021. "Mitterrand a même réussi à en avoir deux", à Notre-Dame de Paris et à Jarnac (Charente), ajoutait-il.

Publicité

Mais, la plupart du temps, la religion reste dans la sphère privée des présidents. Elle n'en sort que lors de circonstances exceptionnelles.

À la Libération, de Gaulle assiste à un Magnificat à Notre-Dame

Le 26 août 1944, Charles de Gaulle, lors de son parcours triomphant dans Paris, s'arrête à Notre-Dame et - après des coups de feu - assiste à un Magnificat (cantique de la Vierge Marie) dans la cathédrale pour célébrer la Libération. Le général était un catholique pratiquant. Arrivé au pouvoir, pour faire taire les critiques qui lui reprochaient d'afficher sa foi en public lors de la messe dominicale, il fait installer une chapelle dans l'enceinte même de l'Élysée. Mais elle était "dans les appartements privés du président", précise Lucien Jaume, directeur de recherche au CNRS et auteur en 2022 de l'ouvrage "L'éternel défi : L'État et les religions en France des origines à nos jours".

Cette nuance a son importance car le général tenait à différencier les affaires privées, sa foi, des affaires publiques, sa fonction de président. Cette chapelle "a été supprimée ensuite parce que c'était uniquement pour l'usage du citoyen Charles de Gaulle. Il y a le citoyen Charles de Gaulle et le président Charles de Gaulle", souligne Lucien Jaume.

Le général de Gaulle descend les Champs-Élysées pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame, le 26 août 1944. © AFP

Comme lui, Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing allaient régulièrement à la messe dominicale mais gardaient cela, eux aussi, dans la sphère privée. Mitterrand, lui, "entretient un rapport plus ambigu avec le catholicisme. S’il entame son septennat par une visite au Panthéon, temple républicain, il fait venir en 1995 les reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus au bas de son immeuble", explique La Croix . "À la fin de sa vie, il dispose une image de saint François d’Assise sur sa table de chevet."

À certaines occasions toutefois, les présidents français s'affichent en public lors de cérémonies religieuses, lors de "circonstances exceptionnelles", qui dépassent le cadre privé, indique Lucien Jaume. Il s'agit de moments historiques lors desquels la religion prend une autre dimension.

De Gaulle et la messe de la réconciliation avec l'Allemagne en 1962

Ainsi, le 5 juillet 1962, le général de Gaulle assiste à une célébration particulièrement suivie : la messe de réconciliation entre la France et l'Allemagne , dans la cathédrale de Reims. À ses côtés se tient le chancelier allemand Konrad Adenauer. Quelques clichés de cette journée sont précieusement conservés dans les archives.

Konrad Adenauer et le général de Gaulle lors de la messe de la réconciliation franco-allemande, le 5 juillet 1962, à Reims. © AFP

Giscard assiste à la messe du pape en 1980

Comme Emmanuel Macron, Valéry Giscard d'Estaing a assisté à une messe célébrée par un pape. Cela s'est déroulé en 1980, lors de la visite de Jean-Paul II en France. La messe a lieu le 30 mai, sur le parvis de Notre-Dame de Paris.

Le pape Jean-Paul II à côté de Valéry Giscard d'Estaing lors de sa visite officielle en France le 30 mai 1980. © AFP

Une entorse à la tradition républicaine qui n'avait alors soulevé que quelques critiques. "Mauvais quart d’heure pour la séparation de l’Église et de l’État", soulignait Libération , quand la Fédération de la Libre pensée et la Ligue des Droits de l'Homme contestaient, elles, "la caution apportée par l'État à cette visite du chef d'une communauté spirituelle", indique Roger Gicquel sur TF1 (16e minute).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La traditionnelle messe à Bormes-les-Mimosas lors des vacances des Chirac au Fort de Brégançon

Jacques Chirac "n'était pas une grenouille de bénitier, pas un athée non plus, pas un agnostique", rappelait en 2019, au moment de ses obsèques, Marc Tronchot, auteur de "Les présidents face à Dieu", sur France Inter . Il était plus "humaniste" que religieux et surtout curieux des religions. Lors de ses vacances au Fort de Brégançon - la résidence d'été des présidents - il avait toutefois pour habitude de se rendre avec son épouse Bernadette à l'église de Bormes-les-Mimosas .

Jacques et Bernadette Chirac à la sortie de l'église de Bormes-les-Mimosas, le 8 avril 2007. © Maxppp - PHOTOPQR/NICE MATIN

Hollande assiste à la messe en hommage au père Jacques Hamel

La pratique de la religion par Nicolas Sarkozy se limite au signe de croix lors de cérémonies officielles, indique La Croix . François Hollande est, lui, "le premier président à revendiquer son agnosticisme". Mais, là encore lors de circonstances exceptionnelles, ils assistent à des cérémonies religieuses lors de leur mandat.

C'est le cas de François Hollande en janvier 2015, après les attentats. Il assiste à un office de prière dans la Grande synagogue de Paris. L'année suivante, il est à Notre-Dame de Paris pour un hommage au père Jacques Hamel, assassiné par un terroriste. "Il était tout à fait compréhensible que la nation française rende hommage au père Hamel à travers le président de la République qui va à une messe", indique Lucien Jaume.

Le 27 juillet 2016, François Hollande assiste à la messe en hommage au père Hamel, en présence notamment de Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing. © AFP - BENOIT TESSIER / POOL

Sarkozy, Hollande et Macron aux obsèques de Johnny à la Madeleine

Les obsèques sont également des moments particuliers. En 2017 par exemple, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron se retrouvent à l'hommage rendu à Johnny Halliday dans l'église de la Madeleine à Paris.