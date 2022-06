EN IMAGES - Les soignants manifestent pour dénoncer la crise à l'hôpital

Les blouses blanches veulent se faire entendre. En pleine crise des urgences et à quelques jours des législatives, les personnels hospitaliers manifestaient ce mardi dans plusieurs dizaines de villes en France. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs sans attendre le résultat de la "mission flash" commandée par Emmanuel Macron. Pour cette première journée d'action du second quinquennat Macron, neuf syndicats et collectifs de soignants organisaient des rassemblements dans au moins cinquante villes. Mais la mobilisation a finalement été plutôt faible. À Paris, entre 200 et 300 manifestants se sont regroupés devant le ministère de la Santé.

Lors de la manifestation des soignants à Paris, le 7 juin 2022. © AFP - Riccardo Milani

Lors de la manifestation des soignants à Paris, le 7 juin 2022. © AFP - Christophe Michel

Lors de la manifestation à Paris des soignants, devant le ministère de la Santé. © AFP - Daniel Derajinski

Des rassemblements étaient organisés dans des grandes villes, comme à Paris, Nantes et Strasbourg, mais aussi dans des communes plus petites comme à Aurillac, Epernay, Sarlat, Guéret, Rouen, Dieppe et Cherbourg.

À Grenoble, plus de 200 manifestants se sont rassemblés dans la matinée, comme à Toulouse ce mardi après-midi d’après France Bleu , en scandant : "Avec Macron c’est marche ou crève, l’hôpital répond Grève grève grève". À Bordeaux, entre 300 et 500 manifestants ont défilé, estime la CGT. Ils étaient quelques dizaines devant le CHU de Perpignan pour protester contre la possible fermeture de service d'urgence cet été, une centaines de soignants à Avignon.

Lors de la manifestation des soignants mardi 7 juin à Bordeaux. © AFP - Philippe Lopez

Faute de soignants, au moins 120 services ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent, selon un décompte fin mai de l'association Samu-Urgences de France. Pour tenter d’apporter une réponse à colère exprimée par le monde de la santé, le chef de l'État a annoncé le lancement d'une mission d'information "flash" sur les services d'urgences la semaine dernière, lors d'une visite à l’hôpital de Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche.

Cette mission d'un mois, confiée au docteur François Braun, président de Samu-Urgences de France, doit permettre de dresser un état des lieux des manques afin de "pouvoir dès cet été apporter des réponses très fortes, pour pouvoir consolider nos urgences dans cette période", selon les mots du Président.