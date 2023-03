EN IMAGES - Réforme des retraites : la 10e journée de mobilisation, minute par minute

L'épreuve de force se prolonge. Dixième journée de manifestation intersyndicale ce mardi, cinq jours après une mobilisation massive dans les rues de toutes la France contre la réforme des retraites. Une mobilisation en repli partout en France ce mardi. Les perturbations restent toutefois importantes dans les transports notamment. La circulation des trains est toujours limitée avec trois TGV sur cinq et un TER sur deux en moyenne, selon la SNCF. Des difficultés également dans les transports franciliens, où la RATP a réduit le trafic sur la plupart des lignes de métro et de RER. Sur les routes, le trafic est perturbé par le manque d'essence : 15% des stations-services sont ce mardi à court d'au moins un carburant, à cause de l'arrêt de cinq des sept raffineries du pays, en grève. Entre 650.000 et 900.000 manifestants sont attendus partout en France. 200 manifestations et rassemblements sont organisés partout en France.

17h - 22 personnes interpellées à Paris

22 personnes ont été interpellées ce mardi, à 17h, en marge du cortège parisien contre la réforme des retraites, a appris franceinfo auprès de la police.

Publicité

16h15 - la CGT revendique 450.000 manifestants à Paris

La CGT estime que 450.000 personnes participent ce mardi à la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. C'est presque moitié moins que lors de la dernière journée de mobilisation jeudi, où la CGT avait recensé 800.000 manifestants dans la capitale et les autorités 119.000. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon a appelé au "sang froid", affirmant que la France "ne se mène pas à coup de trique".

Des milliers de personnes défilent dans Paris pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. © AFP - Christophe ARCHAMBAULT / AFP

De nombreux jeunes viennent grossir le cortège contre la réforme des retraites © AFP - Christophe ARCHAMBAULT / AFP

16h - Le dépôt pétrolier du Havre reprend la livraison partielle de kérosène vers les aéroports parisiens

La CGT de la CIM (Compagnie industrielle maritime), dépôt pétrolier du Havre, annonce la reprise des expéditions de kérosène vers les aéroports parisiens depuis ce lundi soir, rapporte France Bleu Normandie ce mardi. La CIM avait interrompu toutes les expéditions depuis le 7 mars dernier. Les salariés ont reconduit la grève 72 heures ce lundi soir, tout en permettant le redémarrage des livraisons à débit réduit.

L'objectif est "d'éviter les réquisitions comme on a pu le voir à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville (Seine-Maritime)", explique Fabian Bourdoulous, secrétaire CGT à la CIM, à France Bleu Normandie. "Nos gars ont eu peur de voir aussi des gendarmes débarquer chez eux et leur signifier leur réquisition devant leurs enfants", ajoute-t-il.

15h30 - 6,5% des agents de la fonction publique d'Etat ont cessé le travail à la mi-journée

Le taux de grévistes dans la fonction publique d'Etat s'élève ce mardi à la mi journée à 6,5%. Dans cette branche de la fonction publique qui compte au total 2,5 millions d'agents, 15,5% de grévistes avaient été recensés par le ministère jeudi lors de la précédente journée de mobilisation.

Le taux de grévistes atteint 3,4% dans les collectivités territoriales et 5,4% dans la fonction publique hospitalière. Des chiffres là aussi en recul par rapport à ceux du 23 mars.

15h13 - La CGT annonce la suspension de la grève des éboueurs à Paris

La CGT de la filière déchets et assainissement a annoncé mardi la suspension à partir de mercredi de la grève des éboueurs à Paris et du blocage des incinérateurs, qui ont provoqué l'amoncellement des ordures dans les rues de la capitale depuis le 6 mars. "Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève (...), car nous n'avons presque plus de grévistes", reconnaît dans un communiqué la CGT-FTDNEEA, qui rassemble les éboueurs, égoutiers, conducteurs de bennes de la capitale. "C'est pour cela que nous suspendons notre mouvement de grève et de blocage à partir du mercredi 29 mars", annonce le syndicat qui dit "à bientôt aux salariés toujours en grève et en lutte", car "nous allons ressurgir".

Mardi, au 23e jour du mouvement, la collecte des poubelles restait très perturbée à Paris, le volume global de déchets non ramassés étant de 7.000 tonnes, contre plus de 10.000 vendredi dernier, selon la mairie.

La grève dans le secteur du ramassage des déchets va être suspendue à Paris. © AFP - Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

15h - 18 personnes ont été interpellées en marge du cortège parisien

18 personnes ont été interpellées ce mardi, à 15h, en marge du cortège parisien contre la réforme des retraites a appris franceinfo auprès de la police.

La manifestation parisienne contre la réforme des retraites est sous haute surveillance. © AFP - JULIEN DE ROSA / AFP

14h10 - Départ du cortège parisien de la place de la République

Le cortège parisien contre la réforme des retraites s'est élancé ce mardi à 14h10 depuis la place de la République en direction de la place de la Nation. 6.400 contrôles ont été réalisés en amont de la manifestation parisienne. Lors de ces contrôles, du "matériel interdit", des "articles pyrotechniques", "des couteaux" ou encore "des mortiers d'artifice" ont été saisis, selon la préfecture de police de Paris.

La manifestation contre la réforme des retraites s'est élancée de la place de la République à Paris pour rejoindre la place de la Nation © AFP - JULIEN DE ROSA / AFP

13h30 - Des tensions en marge des manifestations à Nantes, Rennes ou Lyon

A Rennes, selon la préfecture 13.600 manifestants ont défilé contre 28.000 personnes jeudi dernier. Une mobilisation sous tensions selon France Bleu Armorique. Des tensions ont aussi éclaté à Lyon. La manifestation s'est élancée à 13 h 30 depuis la Manufacture des Tabacs en route vers la place Bellecour. Plusieurs vitrines de banques et de magasins ont été prises pour cible, selon le Progrès.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des tensions éclatent à Lyon en marge de la manifestation contre la réforme des retraites. © AFP - Jean-Philippe KSIAZEK / AFP

A Nantes, après un début de défilé calme qui a attiré 18.000 personnes selon la préfecture, 60.000 selon l'intersyndicale, les premières violences ont eu lieu, rapporte France Bleu Loire Océan. Une barricade enflammée a été dressée tandis que des jeunes manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. Un feu, rapidement éteint par les pompiers, a notamment été allumé au niveau de l'agence bancaire BNP qui jouxte le commissariat. Les forces de l'ordre ont répliqués par des gaz lacrymogènes.

Des heurts entre des manifestants opposés à la réforme des retraites et les forces de l'ordre ont éclaté ce mardi en début d'après-midi à Nantes © AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

A Saint-Nazaire, un face-à-face entre les forces de l'ordre et des manifestants s'est tenu devant la sous-préfecture avec des échanges de fusées et de gaz lacrymogènes, selon France Bleu Loire Océan.

13h - La Défenseure des droits a reçu 65 saisines depuis le début de la mobilisation

La Défenseure des droits, Claire Hédon, a reçu 65 saisines depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, annonce-t-elle ce mardi sur Twitter. "Nous sommes saisis par des personnes qui se disent victimes ou témoins de privation de liberté dans les nasses, de violences, d’interpellations suivies de gardes à vue", écrit-elle. "L’emploi de la force était-il nécessaire et proportionné ?", demande Claire Hédon, également sur Twitter, expliquant qu'une fois l'instruction terminée, elle publiera ses constats et recommandations. "Nous rappelons que les forces de l’ordre sont aussi gardiennes de la paix". "Il va bien falloir une désescalade de la violence. C’est de la responsabilité de l’État", termine-t-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

12h30 - mobilisation en baisse dans plusieurs villes de France

Ce mardi, la mobilisation apparaît moins importante dans de nombreuses villes de France. A Marseille, 11.000 personnes défilent contre la réforme des retraites, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les syndicats annoncent 180.000 manifestant, selon France Bleu Provence. Le 23 mars, plus de 280.000 manifestants avaient défilé dans les rues de Marseille, selon la préfecture.

Mobilisation importante à Marseille, mais moins importante que jeudi dernier. © AFP - NICOLAS TUCAT / AFP

A Arles également, 1.500 personnes se sont réunies selon la préfecture de police, contre 6.000 le 23 mars dernier. Mobilisation en baisse aussi à Périgueux : 3.600 personnes ont défilé ce mardi matin selon la police, contre 5.600 jeudi dernier.

12h20 - 16,5% de grévistes à midi à la SNCF

Le taux provisoire de grévistes a atteint 16,5% mardi midi à la SNCF, soit une mobilisation en baisse par rapport aux précédentes. Dans le détail, on compte 45% de grévistes chez les conducteurs, 24,5% chez les contrôleurs, 18,5% chez les aiguilleurs, 20% au matériel, 19% à l'équipement et 17% dans les services commerciaux et d'information aux voyageurs, a précisé cette source.

Ce taux de participation est comparable aux 15% de grévistes comptabilisés à la mi-journée lors de la journée interprofessionnelle de mobilisation, le 15 mars. Mais il est nettement inférieur aux 39% comptabilisés lorsque les syndicats de la SNCF avaient entamé une grève reconductible pour protester contre la réforme gouvernementale, le 7 mars, ou aux 25% enregistrés le 23 mars.

11h50 - "On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler" répond Olivier Véran aux syndicats

Le porte parole répond à la proposition de Laurent Berger et des syndicats d'organiser une médiation pour sortir de la crise. "On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler, on peut se parler directement", affirme Olivier Véran, à la sortie du Conseil des ministres. "Il n'y a pas lieu d'avoir une médiation quand on peut se parler directement", insiste Olivier Véran. "Le président de la République se tient à disposition des syndicats et la Première ministre aussi", poursuit le porte-parole du gouvernement. "On renouvelle notre proposition de recevoir Laurent Berger", précise Olivier Véran.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

11h40- Des manifestants bloquent les rails Gare de Lyon à Paris

Un millier de manifestants a envahi les rails de la Gare de Lyon à Paris ce mardi matin. Le trafic des trains et d'un certain nombre de Transiliens est interrompu. Les trains sont affichés avec des retards allant de 30 minutes à 1 heure sur le panneau d'affichage des départs en ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

11h20 - 8,37% d'enseignants en grève, selon le ministère de l'Education

Selon le ministère de l'Education 8,37% des enseignants sont en grève ce mardi. Selon un communiqué, 7,60% des enseignants sont en grève dans le primaire et 9,13% dans le secondaire. Pour la dernière journée de mobilisation jeudi dernier, le ministère de l'Education avait annoncé un taux d'enseignants grévistes de 21,41%, dont 23,22% dans le primaire et 19,61% dans le secondaire.

11h - Des cortèges s'élancent partout en France

Des manifestations ont démarré dès ce mardi martin partout en France. C'est le cas notamment à Marseille ou Clermont Ferrand. Le 23 mars, plus de 280.000 manifestants avaient défilé dans les rues de Marseille, selon les syndicats.

Des centaines de personnes rassemblées sur le vieux port de Marseille contre la réforme des retraites © AFP - CHRISTOPHE SIMON / AFP

"La mobilisation est toujours aussi importante", avec "beaucoup de jeunes" dans les cortèges, a confirmé depuis Clermont-Ferrand le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui y voit "la preuve que le mouvement ne s'essouffle pas".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plusieurs milliers de manifestants défilent également dans les rues de Nice, Nantes, Bayonne ou Le Havre.

Des manifestants réunis à Nice contre la réforme des retraites © AFP - PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

En Savoie, à Albertville, des manifestants ont jeté des œufs et lancé des pétards dans la cour de la sous-préfecture, selon France Bleu Pays de Savoie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

10h - Le musée du Louvre et la Tour Eiffel fermés

En raison d'un mouvement social interprofessionnel, le musée du Louvre restera fermé ce mardi . Hier une manifestation des syndicats des musées et domaines nationaux a eu lieu dans le musée. La Tour Eiffel est aussi fermée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

9h30 - A Nice ou Paris, des universités et 500 lycées bloqués

La mobilisation des jeunes s'illustre ce mardi à travers les blocages de nombreuses universités. C'est le cas notamment à Nice, Paris ou Lille. Lille où le campus scientifique est fermé "par mesure de sécurité", selon l'administration, "bloqué" selon la Fédération syndicale étudiante et Sud. Sciences Po Lille était aussi fermé ce mardi.

De nombreux lycéens se sont aussi mobilisés. Le syndicat lycéen FIDL annonce dans un communiqué que "plus de 500 lycées [sont] bloqués" en France ce mardi. Lors de la dernière mobilisation du 23 mars, à la même heure, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne annonçait que plus de 400 lycées étaient bloqués. "Les lycéennes et les lycéens portent un nouveau visage au mouvement contre la réforme des retraites", affirme la FIDL. "C'est une mobilisation historique qui dépasse toutes nos estimations", ajoute le syndicat lycéen.

Le ministère de l'Éducation a fait état de 53 incidents en France devant des établissements scolaires, dont 14 blocages, 27 blocages filtrants, sept tentatives de blocages et cinq autres formes de perturbations (sur un total de 6.960 collèges et 3.720 lycées).

L'université Nice Côte d'Azur bloquée par des étudiants mardi 28 mars © Maxppp - PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

9h - Des blocages en cours à Rennes, Toulouse ou Lille

La circulation des trains entre Rennes et Saint-Brieuc est interrompue en raison de manifestants sur les voies ferrées, a indiqué le préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, un peu après 8h30, ce mardi sur Twitter. À Rennes, un feu était en cours porte de Lorient. La circulation est fortement perturbée sur la rocade, avec notamment des barrages filtrants et des feux de palettes par endroits. Elle a été totalement bloquée dans les deux sens dans la matinée, rapporte un journaliste de France Bleu Armorique présent sur place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

A Nantes, la circulation était aussi extrêmement perturbée en raison d'actions de protestataires sur le périphérique avec "plusieurs kilomètres de bouchons observés de part et d'autre" et une "tendance à l'aggravation", d'après Bison Futé.

Plusieurs actions sont en cours à Nantes depuis 6h30 pour bloquer l'accès au périphérique. © AFP - ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Selon France Bleu, d'autres blocages sont en cours dans le Cher ou dans le Nord, près de Lille. Dans la Creuse, à Guéret, des manifestants perturbent la circulation des trains. A Toulouse, le site de Météo France est bloqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

8h20 - Berger appelle à une "médiation"

Le numéro un de la CFDT Laurent Berger a demandé mardi sur France Inter à l'exécutif de mettre en place une "médiation" pour "trouver une voie de sortie" à la crise sociale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

7h50 - "Montée en volume et en radicalité" des black blocs dit Nuñez

"On s'attend comme d'habitude à la présence d'un black bloc" dans le cortège parisien, affirme Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, sur France Inter . Il évoque une "montée en volume de ce black bloc, une montée en radicalité". 13.000 policiers et gendarmes dont 5.500 à Paris sont mobilisés, dispositif "inédit", selon le ministre de l'Intérieur.