EN IMAGES - Suivez les moments forts des funérailles d’État de la reine Elizabeth II

Les funérailles d'État d'Elizabeth II se déroulent ce lundi 19 septembre à l'Abbaye de Westminster, à Londres. Une cérémonie à laquelle assisteront quelque 50 dirigeants étrangers et des centaines de milliers de personnes rassemblées sur place, dix jour après la mort de la reine à l'âge de 96 ans. Une cérémonie qui promet d'être "à la fois étrange, anachronique et un peu irréelle" , assure l'historien Emmanuel de Waresquiel .

Partout dans le monde, des millions d'habitants suivront également ses obsèques à la télévision. Ils pourraient devenir l'événement le plus suivi de l’histoire de la télévision , devant les funérailles de Diana, les finales de la Coupe de monde de football et la cérémonie d’ouverture des JO de Pékin. Voici en images les moments forts de ces funérailles.

14h00 : Le cercueil de la reine a traversé Horse Guards Parad

Le cercueil d'Elizabeth II a traversé Horse Guards Parad, l'avenue qui relie Westminster à Trafalgar Square, devant des milliers de personnes réunies. Le cercueil se dirige vers le château de Windsor. Pour la dernière fois, la reine va passer devant Buckingham Palace.

La foule rassemblée sur le chemin de la procession du cercueil de la reine vers le château de Windsor. © AFP - PAUL ELLIS

Partout, la population réunie apparaît très émue. © AFP - LOUISA GOULIAMAKI

13h30 : le cercueil se dirige vers l'Arc de Wellington

Les gendarmes royales du Canada mènent la procession. Le cercueil de la reine est suivi par le roi Charles III, le prince de Galles, le duc de Sussex, le duc d'York et la princesse royale.

La procession avec des marins, en tenue d'apparat. - BBC

Les chef d'Etats présent à Westminster ne suivent pas cette procession. Ils vont être reçus par le ministre des affaire étrangères, à Church House, le siège de l’Eglise d’Angleterre.

La procession traverse la ville de Londres. - BBC

La procession a débuté peu après 13 heures, heure française - BBC

13h10 : départ d'une nouvelle procession de 2km

Le cercueil de la reine a quitté l'abbaye de Westminster. Une autre procession commence. Le cercueil est accompagné de 142 marins. La précession doit rejoindre l'Arc de Wellington, à Hyde Park Corner, en passant devant Buckingham Palace. Les cloches de Big Ben résonnent.

Le début de la procession jusqu'à l'Arc de Wellington. - BBC

13h00 : "God Save the Queen" entonné dans l'abbaye

A 13 heures, dans une grande émotion, l'hymne national britannique "God Save the Queen" a été entonné dans l'abbaye de Westminster, un hymne qui s'est terminé par ""God Save the King".

Le roi Charles III et la reine consort Camila pendant l'hymne "God Save the Queen" - BBC

12h58 : deux minutes de silence avant l'hymne

Deux minutes de silence ont été respectées à Westminster, avant que l'hymne "God Save the Queen" ne soit entonné dans l'abbaye.

Deux minutes de silence ont été respectées à Westminster un peu avant 13 heures, heure française. - BBC

12h55 : la foule rassemblée partout dans le Royaume-Uni

Partout dans le Royaume-Uni, comme ici dans la capitale écossaise Edimbourg, des centaines de milliers de personnes sont rassemblées pour suivre la cérémonie.

Ici, les habitants suivent la cérémonie depuis Edimbourg, la capitale de l'Ecosse. - BBC

12h45 : des responsables d'Eglise remercient la reine

Plusieurs responsables d'Eglise ont pris la parole, tour à tour, remerciant la reine Elizabeth II. Le chef de l’Eglise catholique d’Angleterre et du Pays de Galles, le cardinal Vincent Nichols, a notamment évoqué "les riches liens d’unité et de soutien mutuel" avec la reine.

Le cercueil de la reine Elizabeth II dans le chœur de l'abbaye de Westminster. © AFP - BEN STANSALL

12h30 : le sermon de l'archevêque de Canterbury

Justin Welby, archevêque de Canterbury, a prononcé un sermon, après que l'hymne chanté lors du mariage de la reine avec le prince Philip, en 1947, ait été à nouveau entonné. "Elle était pleine de joie. Elle a touché l'âme d'une multitude de gens", a-t-il notamment déclaré.

Le sermon prononcé par Justin Welby, archevêque de Canterbury. - BBC

12h20 : la première ministre Liz Truss prend la parole

La nouvelle première ministre britannique Liz Truss, a fait la seconde lecture dans l'abbaye de Westminster. "Que votre cœur ne soit pas bouleversé", a-t-elle notamment dit, lisant un extrait de l'évangile.

La première ministre Liz Truss a pris la parole au début de la cérémonie. - BBC

12h08 : le cercueil déposé dans le chœur, la cérémonie débute

Le cercueil de la reine Elizabeth a été déposé dans le chœur de l'abbaye, emplie de plus de 2.000 personnes. Le doyen de Westminster, David Hoyle, a pris la parole, lançant la cérémonie d'Etat.

La cérémonie a débuté à l'abbaye de Westminster après une première prise de parole du doyen de Westminster. - BBC

12h00 : le cercueil de la reine entre dans l'abbaye de Westminster

Le cercueil de la reine Elizabeth II, suivi par sa famille, est entré dans l'abbaye de Westminster à midi, porté pendant plusieurs minutes dans l'abbaye pour être déposé sur une plate-forme érigée dans le chœur, lançant officiellement la cérémonie d'Etat. Le prince George et la princesse Charlotte marchaient notamment derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère.

Le cercueil de la reine est entré dans l'abbaye de Westminster, porté pendant plusieurs minutes pour être déposé dans le chœur. © AFP - BEN STANSALL

Le prince George et la princesse Charlotte marchaient notamment derrière le cercueil de leur arrière-grand-mère. © AFP - PHIL NOBLE

11h45 : le cercueil de la reine quitte Westminster hall

Le cercueil de la reine, comme le veut la tradition, est déposé sur un affût de canon et tiré par 142 jeunes marins de la Royal Navy, de Westminster hall vers Westminster Abbey. Le même attelage a été utilisé pour les obsèques du père d’Elizabeth II, le roi George VII. Une procession d'environ 150 mètres au son des cornemuses. Sa famille suit le cercueil, avec notamment le roi Charles III, la princesse Anne et le prince William.

Comme le veut la tradition, des marins de la Royal Navy ont tiré le cercueil de la reine jusqu'à l'abbaye de Westminster. © AFP - OLI SCARFF

11h30 : le roi Charles III arrive à Westminster hall

Le roi Charles III, accompagné dans la voiture royale par le prince héritier William, est arrivé vers 11 heures 30 à Westminster hall. Ils sont arrivés au même moment que les autres membres de la famille royale.

Le roi Charles III arrivant en voiture à Westminter hall, le 19 septembre 2022. © AFP - PAUL ELLIS

11h00 : Emmanuel Macron est arrivé à Westminster

Emmanuel et Brigitte Macron sont arrivés dans l'enceinte de Westminster vers 11 heures. Les autres chefs d'Etat et dirigeants étrangers prennent également place. Parmi eux : Charles Michel, président du Conseil européen et Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Emmanuel Macron et sa compagne Brigitte Macron sont arrivés dans l'enceinte de Westminster vers 11 heures. © AFP - MARCO BERTORELLO

10h45 : Dehors, des milliers de personnes sont rassemblées

Des centaines de milliers de personnes sont attendues ce lundi à Londres pour suivre la cérémonie de l'extérieur. Certains se sont massés sur le chemin que prendra le cercueil de la reine en début d'après-midi pour arriver à l’arc de Wellington, à Hyde Park Corner, vers 14 heures.

Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour suivre la cérémonie depuis Londres. © AFP - LOUISA GOULIAMAKI

10h30 : Les invités prennent place dans l'Abbaye de Westminster