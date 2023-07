EN IMAGES - Un an avant le coup d'envoi des JO 2024, le village des athlètes prend forme

Chaque jour compte sur le chantier des Jeux Olympiques de Paris . Dans tout juste un an, le 26 juillet 2024, sera donné le coup d’envoi des JO. Deux semaines de compétitions avec 36 disciplines, 10.000 athlètes, 10 millions de spectateurs dans la capitale et autour de quatre milliards de personnes devant leur télévision. Pour accueillir les plus grandes stars du sport mondial, un village des athlètes est en train d'être construit, à cheval entre Saint-Ouen, Saint-Denis et l’Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Sur une surface totale de 52 hectares, une quarantaine de bâtiments doivent être terminés avant le 31 décembre prochain. Cinq mois avant le terme des travaux, le chantier prend forme.

Le village des athlètes est à cheval sur Saint-Ouen, Saint-Denis et l’Ile Saint Denis. © Radio France - Emma Sarango

Des appartements conçus pour les athlètes, et adaptables

Pour la première fois, selon le Comité International Olympique, les infrastructures construites pour les JO de Paris 2024 sont en avance, une prouesse malgré la crise Covid et la guerre en Ukraine. Il y a un an, 37 grues dominaient le chantier, aujourd’hui il n’y en a plus qu’une et elle partira dans quelques jours. "Ça devient très concret, on est vraiment sur la fin", se réjouit Florence Chaïd Nouraï. Directrice des grands projets chez Icade, elle fait la visite de l'un des douze immeubles du promoteurs. Un trois-pièces où logeront, pendant les Jeux, six athlètes. Par la suite, l'appartement pourra accueillir une famille avec un ou deux enfants.

Une chambre dans un appartement d'un des immeubles du village des athlètes pour les Jeux Olympiques 2024 © Radio France - Emma Sarango

Les bâtiments doivent être terminés avant le 31 décembre prochain. © Radio France - Emma Sarango

Des espaces verts et 9.000 arbres plantés

En tout, après les JO, 6.000 Franciliens pourront loger dans le village des athlètes. Les appartements sont ainsi adaptables pour être réutilisés après les JO. "Là, vous pourriez avoir l'impression que le séjour est tout petit mais en fait on l'a recoupé avec une cloison provisoire pour pouvoir créer une chambre supplémentaire pour les athlètes. De même, ils n'utiliseront pas la cuisine, donc pour la phase des Jeux il n'y a pas de cuisine dans les appartements", détaille Florence Chaïd Nouraï.

Comme tous les appartements du village, celui-ci a un balcon, plutôt grand, qui donne sur la Seine. "Demain, il y aura une grande esplanade, une voie, des voitures et puis une piste cyclable", poursuit la directrice de projet. Entre chaque immeuble, des espaces verts : 9.000 arbres au total seront plantés dans le village, certains grandissent encore en pépinière, d’autres sont déjà là.

Tous les appartements du village des athlètes posséderont un grand balcon. © Radio France - Emma Sarango

Des logements vendus 7.500 euros le mètre carré après les JO

Si certains immeubles sont réservés à des résidences étudiantes ou à des logements sociaux, celui-ci est destiné à être vendu. La vente a commencé il y a trois semaines, à un prix fixé en moyenne à 7.500 euros le mètre carré. "On offre, dans ces logements, un confort supérieur à celui qu'on aurait pour des logements classiques. Cependant, on n'a pas décidé d'augmenter les prix. On ne les baisse pas non plus parce qu'il n'y a pas de raison, donc on est au prix du marché", assure Florence Chaïd Nouraï.

les premiers habitants du village des athlètes devraient arriver courant 2025. © Radio France - Emma Sarango

Des prix pourtant jugés "énormes" par certains habitants du quartier. "Je n'aurai jamais les moyens d'acheter ici et c'est malheureux parce que je suis née dans le 93", assure cette jeune femme de 27 ans. "C'est pour des cadres supérieurs qui sont sûrement à Paris", juge un autre habitant. Les premiers habitants du village des athlètes devraient arriver courant 2025.