EN IMAGES - Un immeuble légèrement endommagé après la chute d'un drone à Moscou

La Russie annonce avoir abattu deux drones ukrainiens dans la région de Moscou, dans la nuit de lundi à mardi. "Une tentative du régime de Kiev de mener des attaques terroristes au moyen de véhicules aériens sans pilote a été déjouée", indique le ministère russe de la Défense sur Telegram, qui ajoute : "Deux drones ont été détectés et détruits par les systèmes de la défense aérienne au-dessus du territoire de la région de Moscou." Ces attaques ont pour objectif de frapper la psychologie de l’opinion publique russe.

Il n’y a eu aucune victime selon le gouvernement. Le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine précise sur Telegram qu'un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km au nord-ouest du Kremlin, et un second dans la zone de Tchastsy, à quelque 50 km au sud-ouest du centre de Moscou.

Une attaque de drone a eu lieu à Krasnogorsk, près de Moscou. © Radio France - Sylvain Tronchet

Sur plusieurs étages d'un immeuble résidentiel de Krasnogorsk, des vitres étaient cassées et plusieurs voitures garées à proximité ont été endommagées, a constaté sur place le correspondant de France Inter mardi matin. Olga, 60 ans, son chien dans les bras, habite juste à côté de l'appartement où l'engin a explosé : "C'était effrayant, je suis sorti fumer sur le balcon, j'ai fermé la fenêtre, il y a eu une explosion. Je suis tombée par terre. Je n'ai jamais eu aussi peur. Ce sont des terroristes !"

La voiture de Maxime, une vingtaine d'année, a des impacts. Une vitre et le toit ouvrant sont cassés : "C'est juste dommage pour la voiture. J'ai pris mes papiers dans l’appartement et j'ai couru directement dans la rue, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. De quoi faut-il avoir peur ? Je suis parti en courant, c'est tout. Qu'y a-t-il à craindre ?"

En bas de l'immeuble, un autre habitant s'exclame : "Allez vous faire foutre les Français !" Ces Russes expliquent ne pas comprendre pourquoi ils sont visés, comme si la guerre n'existait pas.

Des aéroports momentanément à l'arrêt

Trois aéroports moscovites ont été fermés aux arrivées et aux départs : Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo. Le trafic a repris dans les deux premiers cités, selon l’agence TASS, relayé par l’AFP. Ces dernières semaines, les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se sont multipliés, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime. Ils ciblent notamment la capitale russe, située à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine.

Des policiers sur le site d'une attaque de drone à Krasnogorsk, dans la région de Moscou, le 22 août 2023. © AFP - *

Des ouvriers sont déjà en train de changer les fenêtres et réparer les dégats quelques heures après la chute du drone, précise le correspondant de France Inter sur place. Comme d'habitude, ils nettoient tout très rapidement.

Une attaque de drone a eu lieu sur un immeuble de Krasnogorsk, près de Moscou. © Radio France - Sylvain Tronchet

5e nuit de suite avec une attaque de drone visant Moscou

Depuis vendredi, la région de Moscou a été chaque jour la cible d'attaques de drones qui ont été déjouées par les forces russes. Fin juillet et début août, des appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires de Moscou, dans l'ouest de la capitale, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient été abattus au-dessus du Kremlin et d'autres engins avaient touché des immeubles d'habitation à Moscou. "La guerre arrive sur le territoire de la Russie", s’est félicité fin juillet le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Début août, des drones avaient frappé le quartier d’affaires de Moscou, et éventré un immeuble vitré. Dans une interview accordée à L’Express , le général Dominique Trinquand, ancien chef militaire de la mission française à l'ONU explique que les Ukrainiens utilisent des drones "qui s’appellent des Beaver, qui parcourent 500 km avec une charge de 20 à 25 kg. Comme ils inventent régulièrement de nouveaux drones, je pense qu’ils sont capables de les lancer à partir de l’Ukraine".