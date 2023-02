EN IMAGES - Des séismes font des milliers de morts et de blessés en Turquie et en Syrie

Des milliers d'immeubles effondrés et des milliers de morts. Les dégâts sont immenses dans le sud de la Turquie et en Syrie, frappés par deux puissants séismes de magnitude 7,8 et 7,5 lundi 6 février. Le bilan ne cesse de s'alourdir. À 15 heures ce lundi, les autorités turques dénombraient 1.121 morts et 7.630 blessés. En Syrie, les autorités dénombraient 783 morts et 2.280 personnes tuées.

Des pays du monde entier vont envoyer de l'aide dans les zones sinistrées. L'Union européenne a activé son "mécanisme de protection civile" et "des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route". L'Azerbaïdjan va envoyer 370 secouristes.

Publicité

Les secours recherchent des victimes dans la ville de Şanlıurfa, au sud-est de la Turquie © AFP - RAUF MALTAS / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Une école élémentaire détruite à Alexandrette dans le sud de la Turquie. © AFP - Sezgin Pancar / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

L'épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras dans le sud-est du pays, à 60 kilomètres de la frontière syrienne. Cinquante répliques ont été enregistrées en Turquie, selon l'Afad. Les secousses ont été ressenties jusqu'au Liban, Chypre et même jusqu'au Groenland, selon l'institut géologique danois. C'est le séisme le plus important en Turquie depuis celui du 17 août 1999. Dix-sept mille personnes avaient alors trouvé la mort, dont un millier à Istanbul. Des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,5, à 10 heures du matin, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 kilomètres au sud-est de la ville d'Ekinozu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le centre de Diyarbakir, au sud-est de la Turquie, ravagé par le séisme. © AFP - Aziz Aslan / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Le séisme a également causé de gros dégâts sur la célèbre citadelle byzantine de Gaziantep, érigée au 6e siècle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Partout dans les villes et villages sinistrés, les habitants aident les secours à tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Le séisme a provoqué des scènes de panique. Des centaines de personnes ont tenté de fuir à pied ou en voiture. Les intempéries qui frappent cette région montagneuse paralysent les principaux aéroports autour de Diyarbakir et Malatya, où il continue de neiger très fortement.

Le gouverneur de la province de Gaziantep a appelé les habitants à rester dehors malgré le froid, tandis que le chef du Diyanet, l'organisme public turc chargé d'encadrer le culte, a appelé les Turcs dans le besoin à trouver refuge dans les mosquées.

Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter et les secours sont à l'œuvre malgré des conditions climatiques difficiles. - ILYAS AKENGIN / AFP

Des centaines de victimes sont extraites des décombres après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, comme ici à Afrin. © Getty - Ugur Yildirim/ dia images via Getty Images

Les secours mobilisés à Diyarbakir, dans le sud est de la Turquie, pour tenter de retrouver des survivants sous les immeubles effondrés. © AFP - ESRA HACIOGLU KARAKAYA / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Après les États-Unis, l'Allemagne ou l'Union Européenne, la France a proposé ce lundi 6 février "une aide d'urgence". La Russie et Israël annoncent également offrir leur aide à la Turquie. En Syrie, dans les régions rebelles touchées, les Casques blancs appellent les organisations humanitaires internationales à "intervenir rapidement". Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, "en plus de l'OTAN et de l'Union européenne, nous avons reçu des offres d'aide de 45 pays".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La Turquie est située sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Fin novembre, un tremblement de terre de magnitude 6,1 avait frappé le nord-ouest de la Turquie. Une cinquantaine de personnes avaient été blessées mais les dégâts étaient limités, selon les services de secours turcs. En janvier 2020, quarante personnes avaient trouvé la mort dans un séisme de magnitude 6,7 dans l'est du pays.