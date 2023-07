En images : une cathédrale en partie détruite après des frappes russes à Odessa

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis le début de l'année, le centre historique de la ville portuaire d'Odessa a été largement défiguré dans la nuit de samedi à dimanche par les missiles russes. "Un crime de guerre qui ne sera jamais oublié ni pardonné", jure sur Twitter le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui met en avant les dégâts subis par la Cathédrale de la Transfiguration, un lieu hautement symbolique pour les croyants d'Ukraine.

La structure originale de la cathédrale a en effet été détruite une première fois par Staline en 1936. La cathédrale avait été reconstruite à partir de 1999, avant d'être achevée et consacrée en 2003. Elle se situe en plein centre historique d'Odessa, un quartier civil dont il est "évident qu'il n'abrite aucun site militaire", assure sur Twitter Anton Gerashchenko, conseiller au ministère des Affaires Intérieures ukrainien.

Moscou assure de son côté que ses frappes visaient exclusivement des lieux où "se préparaient des actes terroristes contre la Russie", et que toutes les cibles visées ont été détruites. "Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une attaque (...) sur des installations où des actes terroristes contre la Russie à l'aide de drones navals étaient en préparation", précise l'armée russe. Des lieux qui, dans cette logique, incluaient visiblement des immeubles d'habitation et une cathédrale.

La façade de l'édifice religieux porte déjà visiblement les stigmates de l'attaque de la nuit passée, avec des débris un peu partout et de larges fissures sur plusieurs de ses murs extérieurs.

La façade de la Cathédrale de la Transfiguration à Odessa, le 23 juillet 2023 © AFP - Oleksandr GIMANOV

Mais c'est à l'intérieur que les dégâts sont les plus visibles : poutres et pierres au sol, murs en partie détruits, mobilier à terre. Des détails qui contrastent avec la richesse des décors et des décorations encore visibles.

Une femme devant l'entrée de la Cathédrale de la Transfiguration, le 23 juillet 2023 © AFP - Oleksandr GIMANOV

Une des ailes de la cathédrale en partie détruite à Odessa © AFP - Oleksandr GIMANOV

Un prêtre constate les dégâts dans la cathédrale © AFP - Oleksandr GIMANOV

Ce dimanche, les habitants ne pouvaient que constater amèrement dans quel état l'attaque russe avait laissé ce bâtiment historique. Le député ukrainien Oleksiy Goncharenko s'est ainsi filmé dimanche matin à l'intérieur de l'édifice pour montrer les dégâts et réclamer "des moyens de défense aérienne supplémentaires".

De nombreux habitants sont également venus aider au déblayage des débris et aux premières opérations de nettoyage.

"Il y aura des représailles contre les terroristes russes"

Les bâtiments alentours n'ont pas été épargnés non plus. L'attaque nocturne a pris les civils au dépourvu, faisant 22 blessés et deux morts selon le dernier bilan.

Une femme au milieu des débris de bâtiments à Odessa le 23 juiillet 2023 © AFP - Oleksandr GIMANOV

Un autre bâtiment détruit par les frappes russes dans la nuit de samedi à dimanche © AFP - Oleksandr GIMANOV

"Missiles contre des villes paisibles, contre des immeubles d'habitation, une cathédrale", a lancé dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Il y aura à coup sûr des représailles contre les terroristes russes pour Odessa."