EN IMAGES - Vents à plus de 240 km/h, maisons sous les eaux : l’ouragan Ian a touché la Floride

Des flots ont submergé une partie de la Floride. Ils ont ravagé des maisons entières et transformé des villes en lacs. Les dégâts provoqués par l’ouragan Ian pourraient être considérables, mais il est encore trop tôt pour réaliser un premier bilan. Plus de deux millions de foyers étaient privés d’électricité mercredi soir, sur les 22 millions d’habitants que compte cet Etat.

Jusque-là classé en catégorie 3, sur les 5 que comporte l'échelle de Saffir-Simpson, la tempête Ian a été rétrogradée en catégorie 1 dans la nuit, par le Centre national des ouragans américain. Selon le gouverneur de Floride Ron DeSantis, il s'agirait probablement "d'un des cinq plus forts ouragans ayant jamais frappé la Floride".

Une caméra placée à deux mètres du sol a filmé les inondations provoquée par l'ouragan. Les images sont saisissantes.

Un arbre est déraciné par des vents violents, le 28 septembre 2022 à Sarasota, en Floride © Getty - Sean Rayford

Des maisons qui flottent

Plus de 2,5 millions d’habitants ont été invités à évacuer, une recommandation plus qu’une obligation, pour se réfugier dans des écoles, des gymnases etc. A Naples, dans le sud-ouest de la Floride, des images de la chaîne MSNBC montraient des rues complètement inondées, les voitures et même des maisons flottant au gré du courant.

Dans la ville de Fort Myers, certains quartiers ressemblaient à des lacs. La crue a dépassé par endroit trois mètres. "Je n'ai rien vécu de tel depuis plus de 30 ans", raconte un météorologue américain de premier plan.

Selon l’agence de presse AP , un bateau transportant des migrants cubains a coulé mercredi à l'est de Key West. Les garde-côtes américains ont lancé une mission de recherche et de sauvetage pour 23 personnes et ont réussi à retrouver trois survivants à environ trois kilomètres au sud de la chaîne d'îles. Le phénomène météorologique va perdre en intensité, quitter la côte et se déplacer dans les terres agricoles de la pointe de la Floride dans la journée de jeudi, et émerger au-dessus de l'Atlantique ouest.

Un homme court le 28 septembre 2022 à Sarasota, en Floride. © AFP - JOE RAEDLE

Phénomène amplifié par le changement climatique

La Floride a connu d’autres tempêtes désastreuses, comme Michael, de force 5, en 2018, ou encore Irma en 2017. La plus destructrice fut le cyclone Andrew, en 1992. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d'ouragans.

Selon Gary Lackmann, professeur de sciences atmosphériques à l'université d'Etat de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, plusieurs études ont démontré un "lien possible" entre le changement climatique, et un phénomène connu sous le nom "d'intensification rapide" - quand une tempête tropicale relativement faible se renforce en ouragan de catégorie 3 ou plus en l'espace de 24 heures, comme ce fut le cas avec Ian. "Un consensus demeure qu'il y aura à l'avenir moins de tempêtes, mais que les plus importantes seront plus intenses", a déclaré le scientifique à l'AFP.