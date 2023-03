En Irak, la difficile lutte contre les mines et engins explosifs laissés par des années de guerre

C’était le 20 mars 2003 : l’invasion de l’Irak par les États-Unis, une guerre de plus pour ce pays du golfe Persique qui en aura connu tant d’autres durant ces cinquante dernières années. Des conflits qui ont fait des milliers de victimes et qui continuent à en faire.

Selon Handicap International, l’Irak est l’un des pays les plus contaminés au monde par la présence de mines antipersonnel et d’engins explosifs : restes de munitions, mortiers, grenades, bombes fabriquées manuellement et laissées par les hommes de Daech notamment. À ce jour, 8,5 millions d’Irakiens vivent dans des zones affectées par les mines et plus de 3 millions de mètres carrés de terres sont concernées. Ces restes d’explosifs ont fait au moins 700 victimes entre 2018 et 2020.

Publicité

Près de 2.000 engins explosifs ont été neutralisés dans la région de Kirkouk par les équipes d’Handicap International © Radio France - Hajera Mohammad

En 2019, Medjbil Mezher, jeune berger de 27 ans, a perdu ses deux jambes dans l’explosion d’un de ces engins cachés dans le champ de son village près de Mossoul. "Je m’occupais des moutons et j’ai marché sur un engin qui a explosé sur moi. Sur le coup, je n’ai rien ressenti. Je me suis réveillé deux semaines plus tard à l’hôpital et là j’ai réalisé qu’on m’avait amputé des deux jambes." Depuis, le jeune homme a arrêté ses études et reste à la maison dans son fauteuil roulant. "J’ai réussi après des années à réunir l’argent pour me faire faire des prothèses mais elle ne me vont pas. J’ai dû les rendre et j’ai perdu mon argent aussi, maintenant j’espère en avoir d’autres."

Les équipes de Handicap International (HI) passent régulièrement rendre visite à Medjbil qui vit dans une zone très reculée, difficile d’accès lors des intempéries, pour lui apporter une aide médicale, notamment des séances de kiné et un soutien psychologique.

"Certains sont obligés d’aller errer dans ces ruines"

Des membres de HI parcourent également les zones contaminées à la rencontre directement des familles, à leur domicile, pour les alerter car beaucoup ignorent ou sous-estiment le danger. Surtout quand celui-ci est bien caché, insiste Hanin Mikdad, responsable de la prévention. "On a encore beaucoup d’engins explosifs ‘improvisés’ ici à Tal Afar, qui sont dissimulés dans des jerricans, des tuyaux, des téléphones portables, vraiment n’importe quoi. L’an dernier, entre juin et décembre, nous avons eu 7 victimes ici, trois morts et quatre blessés, surtout des hommes et des enfants."

Des membres de l’ONG Handicap International se rendent chez les familles à Tal Afar pour alerter les enfants notamment sur les risques liés à la présence de mines et autres engins explosifs. © Radio France - Hajera Mohammad

Certains sont totalement au courant du danger présent dans une zone mais ne vont pas l’éviter pour autant. "Pour des raisons économiques, il y en a qui sont obligés d’aller errer dans ces ruines à la recherche de métaux à revendre pour gagner de l’argent. Il y a les bergers aussi qui vont sortir leurs moutons sur des terres contaminées", explique Hanin Mikdad.

Alors en plus de ses actions de prévention, Handicap International mène également depuis 2016 des opérations de déminage en Irak, notamment dans le village d’Al Bashir, dans le gouvernorat de Kirkouk où la contamination empêche l’accès à l’eau dans 25% des cas, aux terres agricoles dans 28% des cas et aux routes dans 27% des cas. Une trentaine de démineurs travaillent sur place et ont déjà "nettoyé" 350.000 mètres carrés de terres et neutralisé plus de 1.900 engins explosifs.

Opération de déminage menée par Handicap International près de Kirkouk © Radio France - Hajera Mohammad

L’Irak, qui a ratifié le traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines antipersonnel, a jusqu’en 2028 pour libérer le pays des mines. Le gouvernement irakien semble avoir pris conscience, ces dernières années, de l’enjeu, mais cet objectif sera difficile à atteindre selon Marc Van der Mullen, responsable du programme Irak chez Handicap International. "C’est probablement impossible de décontaminer tout le pays entier mais rappelons qu’une partie de cette contamination a été infligée par les pays de la coalition internationale donc je pense qu’il doit y a voir une solidarité internationale pour soutenir cet effort."