En Italie, la coalition menée par le parti d'extrême-droite de Giorgia Meloni en tête des législatives

Les résultats ne sont pas encore définitifs lundi matin, mais dans la nuit de dimanche à mardi, le parti démocrate a reconnu sa défaite aux élections législatives face à une alliance de forces de droite : Fratelli d'Italia, parti d'extrême-droite, remporte 26%. Allié à la Ligue (Lega) qui fait 9% et Forza Italia qui reçoit 8%, cela fait un total de 43% des voix selon les résultats partiels. Le Parti démocrate d'Enrico Letta recueille moins de 20% des voix.

"Unir le peuple"

Sur la foi de ces chiffres, l'alliance de droite obtiendrait la majorité absolue à la fois au Sénat et à la Chambre des Députés. Dans la nuit, la cheffe du parti post-fascicte Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a ainsi revendiqué la direction du prochain gouvernement : "Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia", a-t-elle déclaré pendant une allocution.

"Nous gouvernerons pour tous les Italiens, nous le ferons dans l'objectif d'unir le peuple", a-t-elle ajouté pour tenter de rassurer, face aux inquiétudes sur son accession au pouvoir, aussi bien en Italie qu'à l'étranger. Giorgia Meloni, qui se disait admirative de Mussolini dans sa jeunesse militante (mais a affirmé qu'il n'y avait "pas de place pour les nostalgiques du fascisme" dans son parti), et qui a fondé en 2012 Fratelli d'Italia avec des dissidents du berlusconisme, a réussi à imposer sa formation politique comme la principale force d'opposition depuis 2018 et les dernières législatives, passant ainsi de 4,3% des voix à plus d'un quart des suffrages exprimés.

"Dégagisme"

Le résultat officiel devrait être connu dans la journée. Dès lors, les nouveaux élus auront 20 jours au maximum pour se réunir, élire leurs présidents respectifs : ceux-ci seront ensuite consultés par le président de la République – qui en Italie n'a qu'un rôle de représentation – chargé de nommer un ou une Première ministre. Si c'est bien Giorgia Meloni qui obtient cette fonction, elle entrera donc en poste d'ici trois semaines.

Giorgia Meloni profite du discours de son parti sur la peur de la flambée des prix, du chômage ou de la dégradation des services publics qui a permis de dédiaboliser cette force d'extrême droite. Mais elle bénéficie aussi du "dégagisme" qui a poussé ses adversaires, et en particulier le mouvement 5 étoiles qui décline sérieusement depuis 2019.

"Leçon d'humilité à l'UE"

Cette victoire de l'extrême-droite italienne arrive deux semaines après celle, en Suède, d'une coalition incluant un mouvement issu de la mouvance néonazie, les Démocrates de Suède. A l'international, Giorgia Meloni a reçu des félicitations du Premier ministre hongrois Viktor Orban et de son homologue polonais Mateusz Morawiecki. "Nous avons plus que jamais besoin d'amis partageant une vision et une approche commune de l'Europe", a déclaré le directeur politique de Viktor Orban, Balazs Orban.

En France, c'est le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a réagi, considérant que "les Italiens ont ont offert une leçon d'humilité à l'Union européenne qui, par la voix de Mme von der Leyen, prétendait leur dicter leur vote". La semaine dernière, la présidente de la Commission européenne avait averti que l'UE disposait "d'instruments" pour sanctionner des États membres qui porteraient atteinte aux valeurs communes de l'Europe.