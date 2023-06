En Italie, la région du Latium retire son parrainage à la Pride de Rome

La pride de Rome aura bel et bien lieu aujourd'hui dans la capitale italienne... Mais sans le soutien du Latium, région de la première ville d'Italie, qui est passée à droite l'an dernier, juste avant que Giorgia Meloni n'accède au pouvoir. En effet, le gouverneur du Latium a retiré son parrainage pour "s'opposer à la promotion de la GPA" et la polémique ne retombe pas. Pas question de cautionner une gay pride qui défend une pratique illégale, la Gestation Pour Autrui, explique le gouverneur du Latium Francesco Rocca, élu l'an dernier grâce aux voix de la droite et l'extrême-droite.

"Ce qui est en jeu lorsqu'il s'agit de pride, de fierté, c'est la dignité de chaque être humain et les droits de chaque être humain : je pensais que c'était cela le cœur de gay pride... Et pas la GPA que la Cour de cassation a qualifié de dégradante et portant atteinte aux droits des femmes", dit-il.

"Une honte absolue" selon une figure de la gauche italienne

Les organisateurs militent en effet pour que soit légalisée la GPA et autoriser l'adoption pour les couples homosexuels... Ce qui fait réagir jusqu'au gouvernement, Matteo Salvini, ce dernier dénonçant la "propagande de la gay pride pour l'utérus à louer". Fratteli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, a demandé au maire démocrate de Rome de retirer lui aussi son parrainage : mais il confirme au contraire qu'il défilera bien, et la gauche parle d'homophobie d’État contre les familles arc-en-ciel...

"C'est une honte absolue", estime Nicola Fratoiani, secrétaire du parti la "gauche italienne", qui voit dans la question de la GPA un simple prétexte. "Cela n'arrive que dans des pays à 'démocratie limitée' comme en Russie par exemple où la gay pride est interdite sinon c'est la prison... C'est tout simplement honteux !" Dans 10 jours, les parlementaires italiens examineront une loi visant à faire de la GPA un crime universel.