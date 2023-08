En Italie, le ministère des Transports fait polémique en testant le taxi gratuit à la sortie des discothèques

A la sortie de boîte, vous passez un test. Si le résultat est positif (la limite est de 0,5 grammes d’alcool par litre de sang en Italie et même zéro tout court pour les moins de 21 ans), le patron de la discothèque vous remet un bon de transport gratuit et on vous raccompagne. Pas forcément jusque chez vous, c'est la mairie locale qui le détermine : cela peut-être à des points convenus dans la ville, et pas à plus de 30 kilomètres.

La mesure est financée par l’Etat, en partenariat avec six municipalités (et donc six discothèques test), elle est testée jusqu’à la mi-septembre. L’idée est louable dans le pays qui est 19e du classement européen, pour les morts sur la route par million d’habitants. Et dans la tranche d’âge 18-30, la mortalité routière a particulièrement augmenté depuis la pandémie.

Initiative polémique

Mais sur les réseaux sociaux, les messages sur le thème "subvention à la beuverie" ont fait florès. Bilan des deux premiers week-ends : chaque fin de semaine, dans la discothèque partenaire près de Venise, il y avait quelque 4.000 clients sur la piste, mais moins de dix courses ont été commandées et une vingtaine de personnes raccompagnées. "Ce n'est pas parce qu'on est complets qu'il doit y avoir plein de gens dans les taxis", répond Samuele Bucciol, patron de l'établissement vénitien. "Cela voudrait dire que tout le monde boit au-delà des limites autorisées !"

Du côté de Matteo Salvini, le ministre des Transports qui porte la mesure, on répond en substance que tout ce qui peut éviter des accidents est bon à prendre. Au moins, cela ne coutera, a priori, pas trop cher aux finances publiques. Le budget est l’un des sujets épineux de l’automne pour le gouvernement.