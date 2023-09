En Italie, une année difficile... pour le Prosecco

Bottega est un des gros producteurs de Prosecco en Italie. Quand on demande à son administrateur délégué, Sandro Bottega, comment se passe l'année, il répond : "Ce sera une année un peu difficile." À une dizaine de jours des vendanges, il se retourne sur un été impitoyable pour le vignoble. Des épisodes de grêle, puis une chaleur extrême qui a perturbé le développement de la plante.

"Les températures étaient aux alentours de 35°C, et ça va causer une diminution de la quantité d'alcool, puisqu'il y aura moins de sucre. Donc, la vie du Prosecco pourra être un peu moins longue." Autrement dit, un produit à durée de vie plus courte une fois mis en bouteille.

Une demande intacte, voire croissante

Autre difficulté, la main d’œuvre, au moins dans la région du Prosecco (sous la protection de l'Unesco), tout en collines. Diego Tommasi est à la tête du consortium qui représente cette partie du vignoble. "Cette année, nous sommes très préoccupés. Il nous manque 1.500 personnes." Il faut dire aussi que la paye n'est pas très lourde, 9€ nets de l'heure en moyenne.

Une bonne nouvelle toutefois pour les producteurs : l'appétit des clients étrangers est intacte... La France est le quatrième marché pour le Prosecco, et sur les premiers mois de l'année, pour l'appellation la plus courante, la croissance des ventes dans l'Hexagone comparée à l'an dernier était estimée à plus de 10%.