EN PHOTOS - "La grande affection" d'Elizabeth II pour la France

La reine Elizabeth I I est morte ce jeudi 8 septembre 2022, a annoncé Buckingham Palace dans la soirée. En 70 ans de règne, elle est revenue à plusieurs reprises en France, "ce beau pays" où elle est venue pour la première fois en 1948 et pour la dernière fois il y a huit ans, en 2014. La France est d'ailleurs le pays qu'elle a le plus visité au monde: elle est venue 14 fois. La proximité géographique ne fait pas tout : Elizabeth II appréciait la France, où elle est venue deux fois en vacances.

Emmanuel Macron salue "une amie de la France" , une reine qui a serré la main de dix présidents français pendant son règne. Elle qui parlait un français quasi parfait, assurait s'être prise d'"affection" pour le peuple français. La preuve avec ses nombreuses visites dans le pays, en visite officielle, cinq, pour des anniversaires du débarquement ou, même, en vacances.

Publicité

2021 : Elizabeth II et Macron réunis au G7

En juin 2021, les dirigeants du G7, dont Emmanuel Macron, se réunissent autour d'Elizabeth II au sud-ouest de l'Angleterre. Après une réception avec la famille royale, la souveraine de 95 ans a participé à une photo de groupe. Ensuite, Emmanuel et Brigitte Macron se sont également entretenus avec le prince Charles et son épouse Camilla Parker Bowles.

Emmanuel Macron et Elizabeth II, le 11 juin 2021, au G7 au sud-ouest de l'Angleterre. © AFP - JACK HIL

2014 : dernière visite en France pour le 70e anniversaire du débarquement

Pendant son règne, la reine Elizabeth II a effectué cinq visites d'État en France. La dernière s'est déroulée en 2014 et a duré trois jours. La reine et le prince Philip sont venus en France pour commémorer le 70e anniversaire du débarquement, à Ouistreham, dans le Calvados. La reine était l'invitée d'honneur de ces célébrations. Lors de cette cérémonie, elle était d'ailleurs la seule cheffe d'Etat à avoir vécu la Seconde guerre mondiale.

La reine Elizabeth a ensuite été invitée par le président de l'époque, François Hollande, à un dîner à l'Elysée.

Elizabeth II aux 70e anniversaire du D-Day, à Bayeux, sa dernière visite en France. © Getty - Samir Hussein

La reine Elizabeth II et le président François Hollande, le 6 juin 2014, pendant un repas à l'Elysée. © Getty - Anwar Hussein

Au lendemain des commémorations du débarquement en Normandie, Elizabeth II a terminé sa dernière visite d'Etat en France par un passage à Paris. Après un repas à l'Elysée le 6 juin au soir, elle a participé à l'inauguration, aux côtés du président François Hollande et la maire de Paris Anne Hidalgo, au marché aux fleurs qui porte son nom.

Le 7 juin 2014, au lendemain des commémorations du débarquement, Elizabeth II inaugure un marché aux fleurs qui porte son nom, à Paris. © Getty - Jean Catuffe

2004 : un passage pour le centenaire de l'"Entente cordiale"

A l'occasion de la commémoration du centenaire de l'"Entente Cordiale", accord qui a scellé le rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne après de nombreuses années de rivalité, la reine Elizabeth II et le prince Philip réalisent leur quatrième visite d'Etat en France, du 5 au 7 avril 2004. Ils arrivent à l'occasion et pour la première fois par l'Eurostar. L'occasion d'un bain de foule, rue Montorgueil à Paris, d'une rencontre avec le président Jacques Chirac et d'un discours devant le Sénat.

Pendant sa quatrième visite d'Etat, la reine Elizabeth II passe au milieu de la foule à Paris, rue Montorgueil. © AFP - ERIC FEFERBERG

De passage en France, la reine se rend pour la première fois à Toulouse. Elle a notamment traversé, à pied, la célèbre place du Capitole, avant d'aller visiter dans l'entreprise Airbus la chaîne de l'A 340.

Elizabeth II à Toulouse, le 7 avril 2004, pour la fin de sa quatrième visite d'Etat en France. © AFP - IAN JONES/POOL

1998 : 80e anniversaire de l'armistice à Paris

La reine Elizabeth est présente à Paris, le 11 novembre 1998, à l'occasion du 80e anniversaire de l'armistice. Accompagnée du président de l'époque Jacques Chirac, elle a, comme le veut la tradition, déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc-de-Triomphe.

Elizabeth II à Paris, sous l'Arc-de-Triomphe, pour le 80e anniversaire de l'armistice, le 11 novembre 1998. © Getty - Pool/Tim Graham

Jacques Chirac, à Londres, le 14 mai 1996 avec Elizabeth II. © Getty - Tim Graham

Juin 1994 : 50e anniversaire du débarquement sous la pluie

Toujours en 1994, mais un mois plus tard, Elizabeth II est de retour en France, cette fois en Normandie. Elle vient célébrer, le 6 juin 1994, le 50e anniversaire du débarquement allié sur les plages normandes. Une cérémonie qui se déroule sous la pluie.

Le 6 mai 1994, Elizabeth II et François Mitterrand inaugurent le tunnel sous la Manche. © Getty - Tim Graham

Mai 1994 : l'inauguration du tunnel sous la Manche

"L’Angleterre n’est plus une île !" Le 6 mai 1994, le tunnel sous la Manche est inauguré par François Mitterrand et Elizabeth II. Juste avant de couper le ruban de l'inauguration, deux rames d'Eurostar se sont rejointes : une est arrivée de l'Angleterre avec Elizabeth II et le prince Philip à son bord. L'autre est venue de France, avec le président François Mitterrand et son épouse Danielle. La célébration d'une nouvelle étape dans l'alliance franco-britannique.

Le chantier, colossal, aura duré plus de huit ans et mobilisé plus de 12.000 personnes, des ingénieurs et ouvriers notamment, côté anglais comme français.

Elizabeth II, le prince Philip et François Mitterrand à Bayeux pour le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. © Getty - Yves Forestier

Juin 1992 : un voyage pour parler de l'Europe

En juin 1992, la reine Elizabeth effectue alors sa troisième visite d'Etat en France, quelques mois après la signature du traité de Maastricht, marquant la fondation de l’Union européenne. Une visite de quatre jours centrée sur l'Europe, alors que l'Angleterre et la France constatent également leurs mésententes sur plusieurs sujets : de la défense de l'Europe à l'OTAN. Et, alors que le monde vient de vivre la chute de l'URSS, les deux pays s'attèlent à renforcer l''Entente cordiale".

Une visite, à nouveau, aux côtés du président François Mitterrand, le chef d'Etat français qu'elle verra le plus pendant son règne et avec qui elle affichait le plus de complicité, le duo mettant en avant l'amitié franco-britannique.

Elizabeth II et François Mitterrand, le 10 juin 1992 à Paris, pendant une visite d'Etat de la reine d'Angleterre. © Getty - Anwar Hussein

Elizabeth II et le prince Phillip devant le Louvre, et François et Danielle Mitterrand, le 9 juin 1992 devant le Louvre. © Getty - Tim Graham

Lors de ses quatre derniers déplacement d'Etat en France, la Reine Elizabeth II s'est toujours déplacée dans une ville française après son passage à Paris. Cette fois-là, après un passage à Blois, elle se rend à Bordeaux les 11 et 12 juin 1992.

A Bordeaux, la foule se presse pour voir la reine, le 12 juin 1992. Ce sera sa seule visite dans la ville. © AFP - JOEL ROBINE

Mai 1992 : un discours historique à Strasbourg

Le 12 mai 1992, Elizabeth II se rend à Strasbourg pour prononcer un discours devant le Parlement européen, trois mois après la signature du traité de Maastricht. "La reine avait ensuite planté un chêne devant le futur Palais des droits de l'homme, avant de regagner Londres", précise France Bleu Alsace.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

1987 : une visite de haras à Deauville

Passionnée de cheval, Elizabeth II se rend en Normandie, à Deauville, pour tout un week-end où elle visite notamment les haras d’Alec Head.

La reine Elizabeth revient à nouveau en Normandie, à Deauville, pour visiter un haras. © Getty - Patrick Robert

1984 : 40e anniversaire du débarquement en Normandie

Elle est présente pour célébrer les dizaines de l'anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie. En 1984, Elizabeth II est au 40e anniversaire du D-Day. Une cérémonie qui réunit de nombreux présidents, rois et reines sur les plages normandes (sur la photo : Pierre-Elliott Trudeau, Beatrix Ire, Olaf V, Baudoin Ier, François Mitterrand, Elizabeth II, le grand-duc Jean de Luxembourg et Ronald Reagan).

Juin 1984, Elizabeth II est présente pour le 40e anniversaire du débarquement en Normandie. © Getty - Dirck Halstead

1979 : la Touraine puis la Bourgogne pour les vacances

Elizabeth II aime la France, et le prouve en 1979, année où elle vient passer quelques jours de vacances dans le pays. Une visite du château de Chambord, puis un tour au château de Chenonceau avec Anne-Aymone Giscard d’Estain, épouse du président français.

Après la Touraine, la reine d'Angleterre passe quelques jours en Bourgogne, où elle visite notamment les hospices de Beaune et la basilique de Vézelay.

La reine Elizabeth, en vacances en France, visite la Touraine en octobre 1979 avec l'épouse du président de la République, Anne-Aymone Giscard D'Estaing. © AFP - AFP

1972 : une seconde visite d'Etat

Pour sa deuxième visite d'Etat, Elizabeth II passe cinq jours en France. Le président a changé, puisque c'est désormais Georges Pompidou qui tient les rennes du pays. Tout se déroule bien, malgré un début d'incident diplomatique quand le président prend le bras d'Elizabeth II au moment où elle monte les marches de l'Elysée. Sauf que le protocole britannique le stipule : on ne touche pas la reine.

La reine Elizabeth aux côtés du président français George Pompidou, accompagnés de leurs époux respectifs, le 15 mai 1972. © AFP - AFP

Lors de cette visite, la reine d'Angleterre se déplace à Meudon, en région parisienne, où elle sera acclamée pendant son passage en voiture au Standard Athletic Club de la ville. Elizabeth et Philip se rendent également en Provence, et notamment à Nîmes et Avignon.

La reine Elizabeth et le prince Philip lors d'une visite au Standard Athletic Club de Meudon, le 16 mai 1972. © Getty - Michel GINFRAY

1967 : des vacances en Normandie

Pour ses toutes premières vacances en France, en 1967, Elizabeth II choisi la Normandie. Pas étonnant quand on sait qu'e la reine est passionnée de cheval. Elle visite justement plusieurs haras normands, haras du Fresnay-le-Buffard. Une région où elle se rendra souvent, pour se déplacements officiels et privés.

La reine Elizabeth en visite au haras du Fresnay-le-Buffard en Normandie, le 29 mai 1967. © Getty - Keystone-France

1960 : rencontre entre Elizabeth II et De Gaulle à Londres

En 1960, le Général de Gaulle traverse la Manche pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale. Il a alors été élu président un peu plus d'un an plus tôt. Pour cette visite, un banquet est notamment organisé à Buckingham Palace. La reine lui remet d'ailleurs le collier de Grand-croix de l’ordre royal de Victoria, décerné selon la volonté du souverain.

En 1960, Le Général De Gaulle se rend à Londres où il rencontre Elizabeth II. © Getty - Keystone-France

1948 et 1957 : première visites en tant que princesse puis reine

Pour sa première visite d'Etat en France en tant que reine, Elizabeth II est accueillie en grande pompe par la France. Elle a alors 31 ans et règne depuis cinq ans sur le Royaume-Uni et le Commonwealth. Elle y rencontre le président Français de l'époque, René Coty, avec notamment un repas organisé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Une visite à RLille et Roubaix est également organisée.

A paris, en mai 1948, Elizabeth, alors pas encore reine, vient représenter son père, le roi Georges VI. Ici avec le président socialiste Vincent Auriol. © Getty - Keystone

En mai 1948, Elizabeth, alors encore princesse, se rend en visite à Paris pour la première fois. Elle y représente son père, le roi George VI, accompagnée du prince Philip, avec qui elle est mariée depuis quelques mois. Versailles, Vaux-le-Vicomte et concert de Piaf : l'emploi du temps de cette première visite d'Etat est dense.