En pleine crise du Covid en Chine, le haut de gamme français fait plus que jamais recette

Dans ce magasin du centre de Pékin, le produit phare est une chaudière française haut de gamme, en cuivre, au moins cinq fois plus chère que les chaudières traditionnelles vendues en Chine. Avec la crise du Covid-19, de nombreux consommateurs chinois ont réduit leurs dépenses, mais pas tout le monde. La clientèle aisée est toujours prête à payer le prix fort et le gérant des lieux n’a aucun mal à vendre ses chaudières. Laurent Wang Li, le représentant en Chine de la marque Frisquet explique que "bien sûr, avec le Covid, ce n'est pas le meilleur moment, mais ça ne gêne pas trop les produits haut de gamme, parce que ce sont des groupes de clients qui ne regardent pas trop le prix".

"La première chose, c'est la marque"

Confirmation avec ces deux clients, des hommes d’affaire, qui n’ont pas hésité à débourser chacun l’équivalent de 13 000 euros pour chauffer leurs maisons. "Premièrement, je recherche la qualité, je sais que c’est une vieille marque française. Ça correspond aux besoins des clients hauts de gamme en Chine", assure l'un d'entre eux. "La France est une terre de luxe. C’est une valeur sure. La majeure partie de la chaudière est fabriquée à la main. C’est pour cela que je l’ai choisie."

Publicité

L'autre client explique, lui, que "la première chose, c’est la marque. Je ne pense pas que le prix de la chaudière soit une préoccupation particulière pour moi. La qualité est prioritaire."

"Je n'avais jamais eu autant de demandes"

Autre secteur qui n’est pas affecté par les restrictions sanitaires, la décoration d’intérieur, à la façon française. Françoise Onillon est directrice artistique à Pékin pour de grands promoteurs immobiliers et avec la crise du covid, elle est débordée de travail. Les riches ont des envies de luxe. "Avec cette interdiction de voyager, les riches Chinois ont besoin de retrouver le luxe qu'ils recherchaient auparavant lors de leurs voyages en Europe et plus particulièrement en France. Si bien que je me retrouve avec des demandes incroyables", explique-t-elle.

Parmi ces demandes, refaire "tout l'art de la table pour 18 personnes, avec argenterie, porcelaine et cristal" ou encore "un meuble contemporain de créateur, une pièce unique et il faut qu'il soit français", raconte Françoise Onillon. "Avant le Covid, je n'avais jamais eu autant de demandes", indique-t-elle. La décoration à la française ici à Pékin fait généralement doubler le prix d’un appartement.