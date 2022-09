En privé, Emmanuel Macron renonce à une réforme des retraites par amendement cet automne

C'est une hypothèse qui avait fait bondir François Bayrou la semaine dernière. Le patron du MoDem était justement l'un des invités, ce mercredi soir, d'un dîner à l’Élysée pour fixer un calendrier et un objectif communs, avec les autres leaders de la majorité et les ministres concernés par le projet de réforme.

Au menu : trois de mois de concertations, un texte spécifique débattu en janvier, adopté au plus tard en mars, appliqué en juillet. Et toujours un départ en retraite reculé à 65 ans.

Reculer d’un pas sans perdre la face, c’était tout l’objet de ce long dîner, où Emmanuel Macron a laissé chacun s’exprimer, pendant trois bonnes heures, avant de trancher. Il écarte (sans le formuler ainsi) l’idée d’un amendement au budget de la sécurité sociale, que les amis de François Bayrou n’étaient de toute façon pas prêts à voter.

Une réforme conforme au projet de campagne

Mais pas question, pour autant, de renier l’objectif : une réforme en vigueur dès l’été prochain. Et la concertation politique et sociale qui va s’ouvrir se fera sur la base de ses promesses de campagne : 65 ans à horizon 2031, la fin des régimes spéciaux, 1100€ de retraite minimale, et la prise en compte de la pénibilité. En clair, le message est : "Il n’a rien abandonné, et le fond importe plus que la forme."

"Cette histoire de tuyauterie, ça suffit", résume un participant du dîner, qui s’est voulu "apaisé". "Deux semaines de perdues", soupire de son côté un conseiller ministériel. "Je ne comprends toujours pas comment on en est arrivé là..."

Il y a désormaisl’impression d’un retour à la case départ. Officiellement, l’Élysée reste muet : c’est à Élisabeth Borne d’assumer. Et justement, cette option (trois mois de concertations puis un texte dédié) avait sa préférence. Elle l'a d'ailleurs confirmé à l'AFP quelques heures après le fameux dîner, assurant que le gouvernement avait choisi de privilégier "le dialogue et la concertation".

Les oppositions toujours pas convaincues

"Il a trouvé une porte de sortie à un problème qu'il s'est lui-même créé", résume le député LR Pierre-Henri Dumont. "Personne ne pouvait imaginer sérieusement [un passage en force], à moins de bloquer le pays, et d'aboutir à un rejet du texte, la possibilité d'un 49.3 ou d'une motion de censure votée par une partie des députés, peut-être même de la majorité."

Pour la députée LFI Aurélie Trouvé, le président de la République ne pouvait de toute façon "pas passer comme un bulldozer", avec "70 % des Français qui sont contre le recul de l'âge de départ à la retraite". Elle n'est pas soulagée oour autant par la solution validée ce mercredi : "C'est encore extrêmement serré comme calendrier, ça va empêcher un vrai débat public. Nous, on va tout faire pour que ce débat public ait lieu : comme en 2020, dans l'hémicycle, nous ferons en sorte de retarder autant que possible toute décision, pour qu'une mobilisation d'ampleur puisse se faire dans la rue."