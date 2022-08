En quatre mois, le marché des NFT a perdu près de 99% sur la principale plateforme de vente

Faut-il encore présenter les NFT ? Vu que l’engouement autour de cette tendance numérique semble se dégonfler, un petit rappel peut-être utile : les "Non-Fungible Tokens" sont des fichiers numériques enregistrés sur la blockchain, un registre lui aussi numérique ultra-sécurisé. Ils permettent ainsi de certifier l’authenticité d’un fichier et de créer des "oeuvres uniques" ou des "séries limitées" – là où, jusqu’ici, un fichier sur le web était multipliable à l’infini.

De près de 3 milliards de dollars échangés... à moins de 10 millions

Mais selon le magazine américain Fortune , le marché mondial des NFT est en train de se dégonfler à grande vitesse. Et pour cela, il avance les chiffres de la plus grosse plateforme de vente et d’échanges de NFT, OpenSea : entre le 1er mai, journée pendant laquelle le plus de transactions de NFT ont eu lieu, et fin août, le site de veille DappRadar note une baisse de 99%. Le 1er mai, les ventes avaient cumulé 2,7 milliards de dollars de transaction. Le 28 août, elles représentaient 9,3 millions de dollars.

Cette dégringolade est en partie liée à la crise des cryptomonnaies : le Bitcoin, la plus célèbre d’entre elles, a perdu 57% de sa valeur depuis le début de l’année, et l’Etherum, celle qui est essentiellement utilisée sur le marché des NFT, a perdu 59% de sa valeur. Mais ce n'est pas le seul facteur : si l'on regarde les "mises à prix" des principales collections d'oeuvres à vendre sur OpenSea, celles-ci ont aussi baissé. Par exemple, pour la plus chère des collections, Bored Ape Yacht Club, on peut désormais en acheter à partir de 72,4 ether (tout de même plus de 100 000 dollars), alors que c'était près du double fin avril.

"Nous ne sommes pas inquiets"

Après la publication de l’article de Fortune, OpenSea a réagi, disant que les chiffres étaient biaisés car exprimés en dollars et non en Etherum – et donc largement tirés vers le bas par la baisse de l’Etherum. Mais selon Fortune, même en tenant compte seulement du volume d’ETH (Etherum) échangés sur la plateforme, on obtient une baisse de 62% entre mai et juillet, qui devrait encore se creuser en août.

"Nous ne sommes pas inquiets de la volatilité à court terme", a répondu OpenSea. "Nous avons toujours anticipé l’effervescence, la hype et la déflation, étant donné que la communauté et les usages évoluent, que la technologie se sophistique et que les créateurs réfléchissent à comment mieux construire leurs projets." D'autres annonces semblent leur donner raison : le groupe Meta a annoncé ce mardi que Facebook allait bientôt permettre d'afficher des NFT sur son profil. Il y a quelques jours il annonçait déjà qu'Instagram allait également permettre cela.