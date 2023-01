En région lyonnaise, le long combat des victimes pour le retrait des œuvres d'un prêtre pédophile

Depuis un an, le collectif de victimes du prêtre Louis Ribes, décédé en 1994, demande le décrochage des tableaux et vitraux de cet homme, connu avant sa mort comme "le Picasso des Églises". Depuis 2021, au moins une soixantaine de personnes l'accusent d'agressions sexuelles et de viols, commis dans les années 1970-1980, dans les diocèses de Lyon, Grenoble-Vienne et Saint-Etienne.

L'Église a reconnu les crimes, mais certaines communes tardent à décrocher les œuvres, pour des raisons financières, notamment. À Charly, au Sud de Lyon, le maire a accepté cette semaine de déposer les vitraux de l'Église de sa commune, située au sud de Lyon.

"C'est une satisfaction" déclare Luc Gemet, 59 ans et victime du prêtre Louis Ribes entre ses huit et ses quatorze ans au séminaire de Vienne-Estressin. "Ce prêtre nous demandait de nous déshabiller pour nous dessiner. C'était le prétexte pour nous toucher ou nous violer, et à partir des croquis il réalisait des tableaux", se souvient-t-il.

Il se rappelle que les faits ont été dénoncés par un séminariste, sans aucun effet. "Il trouvait bizarre qu'un enfant aille dormir dans la chambre de ce prêtre. Et ce séminariste a été sanctionné ; à la fin de l'année, on lui a dit qu'il n'avait pas les aptitudes pour être prêtre."

Depuis, les œuvres du prêtre Louis Ribes ont été exposées dans de nombreux églises de la région. "Toutes les victimes savent comment ça a été fait, se reconnaissent dans des tableaux", poursuit Luc Gemet. "La première fois que ça m'est arrivé, c'était en poussant la porte d'une chapelle. Quand j'ai vu ces tableaux j'ai été dévasté, il m'a fallu trois jours pour me remettre à peu près d'aplomb. Ça m'a replongé dans cette abomination."

Une pétition a recueilli plus de 14.000 signatures

Après avoir dénoncé les faits, les victimes ont décidé, en janvier 2022, de se constituer en collectif, exigeant des communes propriétaires des églises de déposer les vitraux. Les diocèses de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble ont accepté et annoncé le retrait des tableaux, puis écrit aux villes concernées. Mais les travaux - souvent couteux - tardent parfois à débuter.

En début de semaine, Luc Gemet a donc lancé une pétition , qui a recueilli plus de 14.000 signatures. Il se réjouit aujourd'hui de la décision du maire de Charly, Olivier Araujo : "La position de la mairie n'était pas celle là au départ. Mais en expliquant combien nous souffrons, de savoir que les productions sont encore visibles du public, la mairie a changé de position et les habitants aussi", explique-t-il.

Dans d'autres communes, les vitraux restent en place. Le collectif demande aussi au ministère de la Culture de déclasser un tableau retiré par le diocèse de Lyon, mais toujours inscrit au registre des documents historiques.