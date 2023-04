En Russie, la recrudescence des dénonciations incite de plus en plus au silence

Le 5 avril dernier, une Moscovite qui arrive dans son café favori entend l’un des clients insulter les Ukrainiens. "Je l’ai mal pris parce que j’ai un camarade de classe qui vit en Ukraine et j’ai beaucoup de connaissances dans ce pays", a-t-elle expliqué à l’organisation OVD Info, qui documente la répression en Russie. Alors qu’elle commençait à répondre à cet homme, celui-ci se met à la filmer et appelle la police. Elle ressortira du commissariat avec une amende de 30 000 roubles (330 euros) pour "discréditation des forces armées". Le client, avec l’aide patron de bar, avait pu identifier son compte Instagram et signaler aux policiers un post critique sur la mobilisation. D’après elle, les agents lui ont dit avant de partir : "Parlez de ce genre de sujet dans votre cuisine, évitez de la faire en public dorénavant".

L’évocation des "discussions dans la cuisine" ramène les Russes des années en arrière. À l’époque soviétique, on avait l’habitude de dire que cette pièce de la maison était la seule où l’on pouvait s’exprimer librement. À condition qu’elle ne soit pas collective, comme dans les "kommounalkas", les appartements communautaires. Les dénonciations entre voisins ou collègues sont aussi souvent associées à cette période.

Publicité

Néanmoins, tout en reconnaissant sa recrudescence, Alexandra Baeva, juriste pour OVD Info et historienne de formation, rappelle que les Russes n’ont jamais vraiment rompu avec cette habitude : "Nous n’y prêtions plus vraiment attention", explique-t-elle à France Inter, "mais il y avait toujours un certain pourcentage d’affaires, généralement politiques, liées à des dénonciations de citoyens à la police. Mais il est vrai qu’il y en a eu plus sur l’année qui vient de s’écouler, tout particulièrement dans les mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre."

Convoquée par la police suite à une dénonciation de la professeure de sa fille

Le 5 octobre 2022, Elena, une mère de famille du district de Negrasovka, dans la grande banlieue de Moscou, reçoit un appel d’une femme qui se présente comme officier de police. Elle lui demande de venir d’urgence à l’école au sujet sa fille, élève en 5e classe, l’équivalent de la 6e en France. Très vite Elena comprend que sa fille a été dénoncée. Sur le groupe de discussion de sa classe, un élève a écrit que Volodymir Zelensky était un "clown". Sa fille a commencé à contester ses propos. Des parents se sont plaints à l’école, qui a appelé la police. Elena a été interrogée par un homme se présentant comme appartenant au FSB. Son domicile a été perquisitionné. Puis cette mère qui élève seule ses deux filles a été renvoyée devant la commission de protection des mineurs.

"À l’audience, la professeure qui nous avait dénoncés est venue témoigner", raconte-t-elle à France Inter. "Je pensais qu’en voyant qu’il y avait là, devant un tribunal, une fillette de 10 ans, elle allait réfléchir et se comporter différemment. Mais non. Elle a dit une nouvelle fois que ma fille était répugnante et sa mère mauvaise. Cette professeure est une femme de 37 ou 38 ans, d’apparence agréable. Elle n’a pourtant rien à voir avec une grand-mère de l’époque soviétique", se désespère Elena, évoquant, comme de nombreux Russes, le retour de comportements connus sous la grande terreur stalinienne. Elle s’en est sortie avec un simple avertissement de la justice, qu’elle a décidé de contester malgré tout.

Seules 3% des dénonciations semblent prises en compte par les autorités

Même si le parallèle est tentant, comparer les époques de l’Histoire n’a que peu de sens pour la juriste Alaxandra Baeva, "ne serait-ce que parce que nous n’avons jamais réellement fait l’inventaire de la répression à l’époque soviétique", précise-t-elle. "Les archives sont restées ouvertes trop peu de temps, et aujourd’hui, les organisations comme Mémorial, qui réalisaient ce travail ont toutes été liquidées." D’après une étude réalisée par le média Avtozak Live sur 5693 poursuites récentes pour des propos "anti-guerre", seules 178 trouvaient leur source dans une dénonciation émanant d’un citoyen, soit à peine 3%. Les autorités ne semblent pas donner suite à la plupart de ces actes de délation, mais elles les encouragent clairement.

Le gendarme de l'internet russe, Roskomnadzor, a ainsi affirmé avoir reçu 145 000 signalements émanant de citoyens sur le premier semestre 2022. Le chiffre est invérifiable mais traduit bien la volonté du pouvoir d'inscrire dans un comportement citoyen "normal" la dénonciation d'infractions à caractère politique. Les médias russes en exil et les fils Telegram regorgent d'histoires de ce type. Le 9 mai 2022, lors d’un défilé dans la ville d’Oulianovsk un homme a aperçu une femme qui distribuait des poèmes pacifistes. Il l’a immédiatement signalée à la police qui l’a arrêtée. À la même époque, à Simferopol, en Crimée, deux hommes ont dénoncé aux autorités l’une de leurs connaissances avec qui ils venaient de disputer au sujet de l’Ukraine lors d’un match de volley-ball.

"C’était particulièrement vrai au début de la guerre précise Alexandra Baeva. Les autorités suppliaient littéralement les gens de dénoncer les traîtres, à commencer par le Président." Le 16 mars 2022, dans un discours extrêmement véhément, Vladimir Poutine affirmait que "le peuple russe sera toujours capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de les recracher comme un moucheron qui aurait accidentellement atterri dans leur bouche.” Le chef du Kremlin appelait alors à une "auto-purification naturelle et nécessaire de la société [qui] ne fera que renforcer [le] pays".

Dénoncée pour une interview donnée à l’étranger

Il est probable que ce genre de propos ait suscité des vocations et le zèle qu’ont mis certains à suivre ces encouragements venus d’en haut a pu donner lieu à des situations surréalistes. L’anthropologue Alexandra Arkhipova entretient ainsi une correspondance avec sa dénonciatrice. Cette chercheuse et enseignante réputée, actuellement installée en France, avait donné à l’automne 2022 une interview à la chaîne de télévision russe en exil Dojd, où elle analysait le nouveau langage de la propagande d’État. Pour cela, elle a été dénoncée auprès des autorités par une citoyenne russe dont elle a réussi à récupérer l’adresse mail, grâce à une collègue, victime elle aussi de la même dénonciatrice.

"J’ai réussi à échanger 27 mails avec elle", raconte à France Inter Alexandra Arkhipova. "Elle m’a expliqué qu’elle avait du temps, alors elle regarde Dojd, Deutsche Welle et d’autres médias indépendants. Puis elle écrit aux autorités et aux patrons de ceux qu’elle dénonce." Les motivations de cette femme semblent bien établies d’après l’anthropologue. "Elle m’a expliqué qu’elle était persuadée que si la Russie perdait la guerre, alors elle devrait payer de lourdes réparations à l’Ukraine", poursuit Mme Arkhipova. "Et elle pense que ces réparations viendront peser sur les Russes les plus modestes. C'est pourquoi elle doit lutter de toutes ses forces contre la défaite de la Russie. Et pour empêcher la Russie de perdre, elle doit réduire le nombre de leaders d'opinion qui s'opposent à la guerre d'une manière ou d'une autre."

La délation entretient un climat de peur dans le pays

Pour Alexandra Arkhipova, qui est une spécialiste des phénomènes de société de l’époque soviétique, les dénonciateurs peuvent être classés en trois catégories. "Il y a d’abord ceux qui y cherchent un bénéfice personnel, comme ceux qui accusaient leur voisin de l’appartement communautaire pour obtenir une chambre supplémentaire. C’était une situation typique des années 30", explique la chercheuse. "Ensuite il y a ceux qui y cherchent un bénéfice émotionnel. Par exemple, ils se disputent sur un sujet politique et cherchent à punir l’autre. Enfin, le troisième type de dénonciation est lié à ce que j'appelle l'obtention d'un avantage moral. Le délateur ne connaît pas sa victime, mais il la dénonce parce qu'il considère qu'il s'agit d'un acte de surveillance pour le bien public."

Sa délatrice revendique ainsi avoir écrit 782 lettres de dénonciations depuis le début de la guerre. "Il est intéressant de noter que la peur est pour elle un facteur important dans son combat", précise Alexandra Arkhipova. "Elle a conscience que les amendes auxquelles peuvent être condamnées ses victimes ne sont pas une si lourde peine, parce que les gens peuvent se cotiser pour les payer", la pratique étant effectivement assez développée en Russie. "Mais elle croit que ce qui est important est qu’ils soient arrêtés, qu’on les garde au commissariat, qu’on prenne leurs empreintes, qu’ils soient humiliés et qu’ils prennent peur", poursuit la chercheuse. "Elle pense que cela crée une sorte de spirale du silence qui oblige les gens à ne pas s'exprimer dans les médias de l'opposition."

Le climat de peur, réel, n’empêche pas néanmoins les plus courageux de continuer à s’exprimer. "Il me semble qu’il y a toujours beaucoup de discussions sur l’Ukraine dans les restaurants", estime Alexandra Baeva qui rappelle qu’avant tout, la majorité de la population russe est dépolitisée. "Pour beaucoup de gens, si leurs proches ou leurs parents n'ont pas été mobilisés, la guerre est une sorte de fait divers qui se passe quelque part. Et leur vie continue, normalement", conclut-elle.