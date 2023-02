En Russie, "malgré l’aggravation de la situation, le soutien de la population au pouvoir se consolide"

Lev Goudkov est l’un des meilleurs experts de l’opinion publique en Russie. À 76 ans, ce sociologue est le directeur scientifique du Centre Levada. Classé "agent de l’étranger" par le pouvoir, le dernier institut de sondage indépendant en Russie continue néanmoins de produire des études sur la société russe.

FRANCE INTER : Le dernier sondage que vous publiez montre que près de 75 % des Russes soutiennent le pouvoir et la guerre en Ukraine. Cette proportion n’a quasiment pas changé depuis le début du conflit. Comment expliquer un tel niveau d’approbation ?

Publicité

LEV GOUDKOV : "Il faut bien comprendre qu’actuellement en Russie, une propagande très démagogique et agressive a été mise en œuvre. Combinée avec une censure presque totale, cela contribue à figer les positionnements. En même temps, la moitié des gens approuvant la guerre souhaitent le début de négociations de paix. Mais ce n'est pas une vraie volonté, c'est plus un vœu pieux. Le seul changement est que, de mois en mois, il devient de plus en plus évident que la guerre va s’éterniser. Au printemps les gens pensaient encore que cela durerait deux ou trois semaines, deux mois tout au plus. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que cela durera encore un an ou même plus."

Quelle est la valeur de ces sondages dans un pays où exprimer son opposition à la guerre peut vous conduire en prison ? Les personnes interrogées ont-elles vraiment la possibilité de répondre franchement ?

"Le problème n'est pas la possibilité, mais la motivation à le faire. Dans quelle mesure les gens sont-ils disposés à l'exprimer ? Jusqu'à présent, les manifestations de protestation, de mécontentement, sont très modérées et diminuent constamment du fait de de la répression policière, c’est vrai, mais nous observons aussi que la volonté de mener des actions anti-guerre ou anti-Poutine est très faible."

Dans quelles couches de la population le pouvoir recueille-t-il le plus de soutien ?

"Le soutien à la fois à la politique de Poutine et à la guerre en Ukraine est le plus fort chez les personnes de plus de 50 ans. C’est particulièrement vrai chez les gens pauvres, démunis, peu éduqués et dépendants de l'État. C'est le public-type de la télévision, et d’ailleurs, dans nos études, ils répètent ce qui se dit à la télévision. Le sentiment anti-guerre est plus répandu chez les jeunes, même s’il n’est pas majoritaire : 38 % ne l'approuvent pas. Mais c’est seulement 9% chez les retraités."

"La propagande ne crée pas de nouvelles perceptions. Son efficacité est liée au fait qu'elle prend ses racines dans des notions qui se sont formées il y a très longtemps." © Radio France - Sylvain Tronchet

Ces strates de la population sont donc les plus sensibles aux arguments de la propagande d’État ?

"La propagande ne crée pas de nouvelles perceptions. Son efficacité est liée au fait qu'elle prend ses racines dans des notions qui se sont formées il y a très longtemps. À l'époque de Staline parfois. Par exemple, la justification de l'invasion de l’Ukraine est construite exactement de la même manière que la justification de la guerre avec la Finlande en 1939. La menace venant de la petite Finlande exigeait d’assurer la sécurité du pays et, par voie de conséquence, de repousser la frontière. On entend les mêmes choses : "Le pays est dans un environnement hostile", "Le pays est une forteresse assiégée", "Cette éternelle russophobie de l'Ouest envers la Russie"… Par conséquent, il est aujourd'hui très difficile de parler d'une quelconque compréhension des objectifs de cette guerre dans la conscience de masse. Les motifs de "dénazification" ou de démilitarisation de l'Ukraine sont passés à l'arrière-plan. Le motif principal aujourd’hui est la guerre contre l'Occident collectif, la menace de l'Occident, de l'Otan, des États-Unis et d'autres."

Ces notions consolident le soutien de la population envers le pouvoir ?

"Oui. C’est ce qui me frappe le plus. Je pensais que la réaction à la guerre serait beaucoup plus négative. Au moins par souci d’auto-préservation dans un contexte d’inflation, de baisse des revenus réels, de peur du chômage et alors que certaines pénuries apparaissent. La détérioration de la situation matérielle des Russes était censée créer une réaction de rejet de la guerre et du pouvoir. Or c’est exactement le contraire qui se produit. Depuis la Perestroïka, nous constations une perception toujours plus négative des dirigeants du pays, considérés comme une élite avide, égoïste et incompétente. Aujourd’hui cette perception est en train de s’éroder. Les mécanismes internes d'accord conformiste avec les autorités ou de justification des autorités fonctionnent indépendamment de la propagande, simplement pour soulager l'inconfort psychologique que représente la situation."

Une partie de l’opinion publique soutiendrait donc le gouvernement pour éviter d’avoir à affronter la réalité de l’agression d’un pays par le leur ?

"Encore une fois, il faut revenir au contexte. 270 médias, parmi les plus populaires, ont été bloqués. Et même s’il est possible de contourner ces blocages grâce aux VPN [réseaux privés virtuels, qui « anonymisent » les connexions, NDLR], la grande majorité des gens ne le font pas et ne le veulent pas. Ils essaient de rester dans un positionnement psychologiquement confortable du type : "Je ne sais rien, ne me dites pas de choses désagréables". Donc oui, on peut dire que c’est une forme de protection. Une distanciation par rapport aux événements. Il y a clairement chez ces personnes une incapacité à évaluer les choses d’un point de vue moral, une absence d’empathie pour les Ukrainiens, et cela s’exprime par ce refus de toute interprétation alternative des événements."

Les liens entre les deux pays sont très forts. On estime qu’environ un tiers des Russes ont des parents au premier degré vivant en Ukraine ou nés en Ukraine. Que disent vos études des sentiments de la population russe à l’égard des Ukrainiens ?

"Il n’y a pas apparemment d’attitude dominante. Environ un tiers des Russes éprouvent de la haine ou de la suspicion envers les Ukrainiens, un tiers ont de la sympathie et le reste est indifférent ou n’exprime rien. En revanche, à la question "Comment pensez-vous que les Ukrainiens voient les Russes ?", 63 % répondent "avec haine" ou "avec aversion". Il me semble qu'une telle attitude sans compréhension claire des objectifs de la guerre conduit à une justification de l'hostilité et de l'agression. C’est le transfert de l'agression vers les Ukrainiens."

Pourtant juste avant le déclenchement de la guerre, les Russes disaient ne pas vouloir d’un conflit avec l’Ukraine. Lorsqu’on interrogeait les gens dans la rue, très souvent, ils répondaient « c’est impossible de faire la guerre avec les Ukrainiens, c’est un peuple frère » ?

"Ce sont les autorités russes qui ont toujours promu cette thèse selon laquelle les deux peuples sont frères. Il y a toujours eu un complexe de supériorité impérialiste par rapport aux Ukrainiens. Dans la société russe elle-même, prévalait l’opinion selon laquelle les deux peuples devaient avoir des relations pacifiques et amicales, fondées sur des intérêts mutuels, de préférence avec des frontières ouvertes. Mais avec deux États indépendants. Lorsque l’Euromaïdan a commencé, fin 2013 en Ukraine, selon nos sondages, à l’époque, 75% des Russes estimaient qu'il ne fallait pas interférer en Ukraine. La voie de l'intégration de l’Ukraine à l'UE était considérée comme légitime par la société russe.

Mais en février 2014, après la fuite de Ianoukovitch, la propagande a changé radicalement de ton, en disant qu'il y avait un coup d'État organisé par les États-Unis à Kiev, que des nazis, des fascistes étaient arrivés au pouvoir et que cela représentait une menace de guerre pour les Russes. Les autorités russes ont repris le langage de la seconde guerre mondiale, de la lutte contre le fascisme, et cela a complètement rompu toute sympathie, toute identification avec ce qui se passait en Ukraine. Depuis cette époque, c'est une attitude négative, plutôt hostile envers l'Ukraine, qui prévaut dans la société russe."

Cela signifie que, malgré leurs liens, et au-delà de leurs dirigeants, les deux populations sont irréconciliables ?

"Pour une ou deux générations, oui, clairement. La rhétorique anti-ukrainienne n'a pas commencé cette année, ni même en 2014 après l'annexion de la Crimée, mais bien avant. Pendant longtemps, jusqu'en 2022, nous avons mené des enquêtes parallèles avec nos collègues ukrainiens. Et l'accumulation d'hostilité, d'agressivité était visible depuis longtemps. Et elle était plus prononcée dans la population russe que dans la population ukrainienne avant 2014. Ce n'est qu'après la guerre que la société ukrainienne s'est réellement consolidée sur une base anti-russe. Et c'est irréversible. Que se passera-t-il ensuite ? Cela dépend de l'issue de la guerre. Il suffit de se voir ce que les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens, les Tchèques ressentent à l'égard de la Russie, des Russes, alors que plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis le Printemps de Prague."