En Russie, malgré les enterrements de soldats, Riazan toujours dans l'effort de guerre

Les ouvriers du cimetière de Bogorodskoîe donnent les derniers coups de pelle. Ils nettoient leurs outils, assis à l’arrière d’une camionnette, tandis que les familles s’éloignent, ce mardi 7 février. Ils viennent d’enterrer deux soldats de plus. Maria Rakcheeva, une journaliste locale désigne la rangée de tombes fraiches alignées sur trois rangs le long du grillage. "À partir de cet endroit, fin mars, un mois après le début de la guerre, il y avait neuf tombes ici", constate-t-elle*. "Et maintenant, vous voyez, il y en a plus de soixante-dix, je pense."* D’après un journal proche du pouvoir russe , c’était le nombre de places qui avaient été réservées dans ce cimetière pour les militaires tués au début de "l’opération spéciale militaire". Moins d’un an plus tard, elles sont toutes occupées, et les enterrements continuent.

Enterrement d’un soldat russe récemment mort en Ukraine au cimetière de Bogorodskoîe, à Riazan © Radio France - Sylvain Tronchet

"Il est impossible de savoir combien de militaires de Riazan ont été tués", explique Alexandre Yourov, un informaticien qui fait le tour des cimetières du secteur régulièrement. Pour cet opposant, déjà arrêté pour avoir manifesté son refus de la guerre, leur nombre dans la région serait néanmoins déjà important, bien supérieur à celui des victimes de la guerre en Afghanistan, ou des deux guerres de Tchétchénie. "Dans certains villages, le nombre de nouvelles tombes me paraît démesuré", affirme-t-il. Les tombes de militaires sont aisément reconnaissables avec leurs drapeaux, de la Russie, d’organisations nationalistes ou de la société de mercenaires Wagner. "Parfois, aux informations, ils disent qu'un soldat a été enterré quelque part dans un village", poursuit l’opposant*, "mais c'est très rare. Et c'est comme si la ville n'y prêtait pas attention."*

Publicité

Des portraits de "héros" accrochés sur les murs des bâtiments

Riazan est pourtant en première ligne de la guerre en Ukraine, côté russe. Surnommée "la capitale des parachutistes", cette ville de 500.000 habitants abrite depuis l’époque soviétique l’école de formation des troupes aéroportées, deux bases militaires et des industries de défense. En centre-ville, sur les immeubles défraichis, on croise des immenses portraits de 15 mètres de hauteur, célébrant la mémoire des soldats décorés du titre de "héros de la Russie", la plus haute distinction du pays. Parmi ces visages, celui de Denis Iaguidarov, commandant d’un bataillon parachutiste tué le 23 mars 2022, près Izyum, à 34 ans. Sa veuve, Lioudmila, répond d’une voix douce, sans pathos apparent, à nos questions.

"J’ai épousé un cadet, je savais qu’il allait devenir officier", explique cette jeune femme blonde. "Mon mari était conscient, il savait où il allait. Il a apporté une contribution que beaucoup ne pouvaient pas apporter. Et je suis fière de porter son nom", dit-elle. Contrairement à certains proches de soldats qui ont pu dénoncer la mauvaise préparation de l’opération, Lioudmila ne remet rien en cause. "La lutte contre le fascisme est incontestable. J’ai la conviction que ce qui s’est passé avait un sens. Tout se passe comme il se doit", affirme-t-elle en vous regardant droit dans les yeux.

Polina (à gauche) et Lioudmila (à droite) entourent la photographe Angelica Denissova © Radio France - Sylvain Tronchet

Pour honorer la mémoire de son mari, elle a posé, comme d’autres femmes de militaires, avec son uniforme devant l’objectif d’Angelica Denissova. Cette photographe de Riazan voulait, elle aussi, à sa manière dire son soutien à la guerre en Ukraine. "Notre cause est juste et la victoire sera la nôtre, personne n'en doute, tout le monde y croit", assène-t-elle. "Pendant qu’ils protègent nos frontières, notre rôle est de les aider de l’intérieur. Nous leur écrivons des lettres, leur envoyons tout ce dont ils ont besoin", ajoute Polina, une femme de médecin militaire, lui aussi envoyé en Ukraine, qui a également participé aux séances photo.

"Si nous inculquons ce patriotisme à nos enfants, ils deviendront dignes de leur pays"

Lioudmila, veuve, a deux fils de 12 et 5 ans. "Le plus jeune est le portrait craché de son père", explique-t-elle. "Il dit déjà qu’il sera militaire. À tout ceux qu’il rencontre, il dit : mon père est un héros, et je suis le fils d’un héros." Polina, elle, élève seule son nourrisson. "J’étais enceinte de cinq mois quand mon mari est parti", raconte-t-elle. "Il ne comprend pas tout, mais j'essaie de lui montrer des photos de son père avec les gars. Je crois que tout vient de l'enfance, et que si nous inculquons cette foi, ce patriotisme à nos enfants, ils deviendront des personnes dignes de leur pays."

Dans les écoles de Riazan, les écoliers fabriquent des porte-bonheurs qui sont envoyés aux soldats sur le front. Encouragée par les autorités locales, la société civile est priée de se mettre au diapason de l’institution militaire. Et beaucoup ne se font pas prier, comme Elena Samsonkina, présidente de l’association caritative "Rouka pomchtchi" (littéralement "le coup de main"). Avant la guerre, cette dynamique retraitée s’occupait surtout des sans-abris. Aujourd’hui, avec quelques bénévoles, elle fabrique un filet de camouflage qui sera envoyé sur la zone d’opération. "Les Ukrainiens en font faire par les enfants dans les écoles depuis 2014", assure-t-elle. "Nous ne sommes pas une organisation commerciale, nous n’avons pas subvention, mais nous le faisons avec cœur, et les gars sentiront que nous y avons mis du soin et de l’amour quand ils seront dessous", s’amuse-t-elle.

Elena Samsonkina (au centre) et des bénévoles de son association fabriquant un filet de camouflage © Radio France - Sylvain Tronchet

Pourtant, à Riazan, comme ailleurs en Russie, tout le monde ne soutient pas "l’opération spéciale militaire". Mais comment oser le dire, ici plus encore qu’ailleurs ? Valeria répond d’une pirouette quand on lui demande ce qu’elle pense de la guerre en Ukraine : "Comment répondre à cette question sans aller en prison ?", fait-elle mine de s’interroger en souriant. La jeune femme finit par dire qu’elle est opposée à toute forme de violence. Comme d’autres dans son cas, cette médecin a choisi d’aider les Ukrainiens, qui arrivent par centaines à Riazan, pour tenter de catalyser son sentiment d’impuissance. Loin des images idéales de l’accueil des réfugiés diffusées par les médias gouvernementaux, elle décrit une situation chaotique, d’urgence sanitaire. "Lorsque nous avons découvert que certaines familles avec des enfants n’avaient rien à manger, nous avons collecté de l’argent auprès de nos connaissances et acheté des produits de première nécessité."

Un psychologue, des anti-dépresseurs, pour supporter l’atmosphère d’un pays en guerre

L’organisation de Valeria a vite grandi grâce à la générosité des donateurs, notamment de la région de Moscou. Elle a depuis loué un entrepôt où elle stocke et distribue de l’aide alimentaire. Mais de nombreux volontaires sont épuisés. "Au début nous avons tous beaucoup pleuré", raconte-t-elle. "C’est très difficile parce que les réfugiés sont très perturbés psychologiquement, certains sont même agressifs. Et certains d’entre nous ne pouvaient pas le supporter. Moi je le supporte grâce à un psychologue et des anti-dépresseurs…" Depuis un an, son association a aidé des centaines de réfugiés. "Nous nous rendons compte que nous avons fait un travail énorme. Mais nous savons aussi que ce n’est pas suffisant", déplore la médecin.

Parmi ces familles, il y a celle de Marina, arrivée de Kherson fin avril 2022, avec son mari, sa mère et ses trois enfants. Elle a choisi de fuir vers la Russie, en passant par la Crimée, parce qu’elle y a de la famille. "Mais pour les gens que nous connaissons en Ukraine, nous sommes des traîtres", explique-t-elle. "Au début ils croyaient que nous étions en Pologne, et puis j’ai fait une erreur de manipulation sur mon téléphone, et ils ont vu que j’avais un numéro russe. Mais que croient-ils ? Que nous sommes venus pour nous battre contre les Ukrainiens ? Chacun sauve ses enfants comme il le peut", explique cette femme au regard fatigué.

Marina raconte les petits boulots trouvés par son mari à 200 roubles de l’heure (environ 2,5 euros). "À chaque fois que j’appelle pour un emploi, on me demande d’où je viens. Quand je dis que je suis Ukrainienne, on me dit qu’on me rappellera, et on ne me rappelle jamais", explique-t-elle d’un air las. Il y a peu, elle a voulu rentrer à Kherson, mais son mari l’en a dissuadé, "à cause de la sécurité". Bientôt, elle obtiendra un passeport russe, ce qui devrait lui faciliter les choses. "Mais je sais que là, il ne sera plus possible de revenir en arrière", dit-elle.