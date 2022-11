En Seine-Saint-Denis, le nombre de demandes de mise à l'abri reçues par le 115 a atteint un record

Triste "record" historique en Seine-Saint-Denis : celui du nombre de personnes à la rue. Selon les informations de France Inter, il a atteint un nouveau record ce lundi 28 novembre. Sur les 739 demandes de mises à l’abri reçues par le 115 dans le département ce jour-là, aucune n’a pu être réalisée. Ce sont les chiffres révélés par l'association Interlogement93, qui fédère 42 associations du département, notamment pour faire le lien entre le 115 et les hébergements d'urgence disponibles.

Des enfants et des femmes enceintes laissés à la rue

Dans le département le plus pauvre de la métropole, 12.000 personnes sont actuellement mises à l'abri. Les autres appellent le Samu, en vain. Une situation qui pousse les écoutants du 115 à lancer l'alerte.

Parmi ces personnes en détresse qui ont tenté leur chance ce 28 novembre, il y avait 278 mineurs, dont 100 enfants âgés de moins de quatre ans, mais aussi 45 femmes enceintes. "Certaines de ces personnes nous appellent tous les soirs depuis trois mois ou quatre mois, chaque jour", rappelle Valérie Puvilland, la directrice du Siao, le service d'accueil et d'orientation des appels. Ce lundi, un cap a été franchi, du jamais vu selon elle. Et c’est sans compter toutes celles qui, découragées, ne composent même plus le 115 : "On a un taux de non-recours de 70% en juin sur les personnes en théorie éligibles à une mise à l’abri."

La fin de la "gestion au thermomètre" en cause ?

Pourtant, en Seine-Saint-Denis, le nombre de places d’hébergement d'urgence a considérablement augmenté depuis la crise sanitaire, avec 3.000 places de plus. Mais il s’agit surtout de places pérennes, ouvertes tout au long de l’année. Le gouvernement a souhaité mettre fin à la "gestion par le thermomètre", qui permettait l’ouverture de places exceptionnelles et temporaires pendant la période hivernale. C’est une partie du problème aujourd’hui, estime Valérie Puvilland : "Les places pérennes, théoriquement, c’est une initiative louable. Mais en réalité elles sont davantage soumises à des critères, elles n’acceptent pas tout le monde et leur ouverture prenne beaucoup de temps."

Sauf que le travail du 115, c’est de gérer l’urgence, insiste la directrice du Siao. Elle souhaiterait plus de souplesse dans la gestion des propositions d’hébergement. Pour alerter sur ces personnes à la rue en Seine-Saint-Denis, l’association Interlogement93 vient de lancer son "calendrier de l’attente". Chaque jour du mois de décembre, un écoutant du 115 racontera un appel qu'il a reçu pour témoigner.

40 millions d'euros dédiés à l'hébergement d'urgence

Une situation qui n'est pas isolée. Lors d’un décompte réalisé le 19 septembre, les services du 115 ont recensé dans le pays plus de 6.300 personnes qui n’ont pas pu trouver une solution d’hébergement. Plus de 2.000 enfants ont dû dormir à la rue, soit 30% de plus qu’au moment de la rentrée scolaire, avait également précisé la Fédération des acteurs de la solidarité.

Face à l’inquiétude des associations et de certains maires, le ministre du Logement Olivier Klein a annoncé fin octobre, le maintien des 198.000 places d’hébergement en France pour l’année 2023 et de réinscrire 40 millions d’euros sur le budget dédié à l’hébergement d’urgence, mais sans pour autant revenir à une "gestion au thermomètre", qui relève définitivement du passé pour l’État.