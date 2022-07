En Slovénie, le mariage et l’adoption légalisés pour les homosexuels

C’est une décision historique. Le 8 juillet dernier, la Cour constitutionnelle de Slovénie a légalisé le mariage pour toutes et tous. Cette petite nation des Balkans, d’un peu plus de deux millions d’habitants, devient le premier pays de l’ex bloc de l'Est communiste à autoriser le mariage, ainsi que l’adoption, pour les couples homosexuels. Six juges ont voté pour et trois contre. Plus précisément, ils ont estimé que l'interdiction faite aux couples de même sexe de se marier était inconstitutionnelle. Ce tribunal a statué après les plaintes déposées par deux couples homosexuels qui ne pouvaient pas se marier, ni adopter d’enfants.

Le gouvernement prend le relais

Désormais, le Parlement slovène a six mois pour passer à l’action. Mais les délais seront bien plus courts. Le Premier ministre Robert Golob s’apprête à lancer le processus législatif et présentera une loi d’ici deux semaines. "La Cour constitutionnelle nous ordonne de lever cette inconstitutionnalité. Nous le ferons dès que possible, la loi est déjà en préparation" affirme Luka Mesec, le ministre du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l'Egalité des chances.

Cette décision "ne diminue pas l'importance du mariage traditionnel en tant qu'union d'un homme et d'une femme, ni ne change les conditions dans lesquelles les personnes de sexe opposé se marient" estiment les juges. Le chemin a été long pour la Slovénie, ce pays devenu indépendant en 1991 après des décennies sous le régime communiste. À plusieurs reprises, les Slovènes s’étaient opposés au mariage pour tous lors d’un vote par référendum, la dernière fois en 2015, alors que le Parlement avait adopté la réforme.

En Europe, de nombreux pays encore hostiles

Grâce à cette décision des juges, la Slovénie rejoint la France, l’Allemagne, la Suisse, la Norvège, le Portugal et devient le dix-huitième pays d’Europe au légaliser le mariage pour tous. L’union civile reste le seul statut autorisé pour les couples homosexuels en Hongrie, Croatie, Grèce, Chypre, Italie et République tchèque. En revanche, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie et en Bulgarie, aucune forme d’union pour les couples de même sexe n’est reconnue.

En Roumanie par exemple, le dernier référendum organisé en 2018 a été invalidé à cause d’une trop forte abstention . En Hongrie, les droits LGBT se réduisent comme une peau de chagrin depuis l’arrivée au pouvoir de Viktor Orbán. En 2020, la Constitution a été réécrite. À présent, elle définit la famille comme "fondée sur le mariage et la relation parents-enfants", où "la mère est une femme, le père est un homme". En juin 2021, le parlement hongrois a également adopté un texte interdisant la "promotion" de l'homosexualité auprès des mineurs. Illustration en milieu scolaire, où le texte interdit les cours d’éducation sexuelle s’ils "visent à promouvoir la non-conformité au genre, le changement de sexe ou l’homosexualité".