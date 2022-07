En Suisse, il faut monter à 5184 mètres pour que la température descende à zéro, du jamais vu

Les montagnes helvétiques ne sont pas épargnées par la vague de chaleur qui touche toute l'Europe. Au point de voir balayé un record vieux de 27 ans : le seuil à partir duquel le thermomètre atteint zéro degré a été enregistré dans la nuit de dimanche à lundi à 5.184 mètres d'altitude. Soit 67 mètres au dessus du précédent record. Et bien au dessus du point culminant du pays, la pointe Dufour (4.636 mètres), dans le massif du Mont Rose.

Une vague de chaleur exceptionnelle

Une masse d'air très chaude serait à l'origine de ces températures hors-norme, selon MétéoSuisse. Elle a d'abord été détectée en France, à Bordeaux, où les météorologues français ont mesuré l'isotherme du 0°C à plus de 5.000 m. La masse d'air s'est ensuite déplacée jusqu'en Suisse, et a fait monter la limite du zéro degré à une altitude record. La température a été mesurée à l'aide d'un ballon-sonde météorologique, un outil qui permet de valider officiellement la hauteur de l'isotherme du 0°C.

D'après MétéoSuisse, les températures enregistrées actuellement sont exceptionnelles par rapport aux normales saisonnières des mois de juin, juillet et août. À cette altitude en été, la température moyenne est normalement de -16°C. Selon le climatologue Robert Vautard, directeur de l'institut Pierre-Simon Laplace, toutes les couches basses de l'atmosphère sont de plus en plus chaudes. L'effet actuel de la vague de chaleur s'ajoute à celui du réchauffement climatique, dû au rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. "Ce qu'il faut comprendre c'est que les gaz à effet de serre vont continuer à s'accumuler tant qu'on n'aura pas arrêté d'en émettre et les températures aussi puisque les deux sont reliés", explique-t-il au micro de France Inter.

Les sommets menacés

Robert Vautard alerte sur un autre phénomène créé par l'augmentation des températures : "Le pergélisol, qui tient les roches, va se dégeler. Lorsque les roches seront libérées, elles provoqueront des avalanches de rochers, comme on a pu le voir dans les Alpes, ou en Italie". Il existe donc des risques importants pour le tourisme, pour la sécurité en montagne, et pour la faune et la flore des glaciers. Pour le climatologue Robert Vautard, la nature essaiera de s'adapter : "Face à de telles températures en montagne, la faune et la flore vont remonter en altitude. Il y aura une réadaptation de l'écosystème, mais cela aura ses limites".