En Tunisie, des clubs de foot démunis voient leurs joueurs émigrer vers l'Europe

Au cours des trois dernières années, pas moins de 32 joueurs du club amateur de Ghardimaou en Tunisie ont émigré clandestinement vers l’Europe, nous confirme par téléphone son président. Jamil Meftahi explique ces nombreux départs par le manque de ressources financières du club qui évolue en 4ème division et qui ne perçoit plus les subventions qu’il devrait recevoir des collectivités. "On n’a pas les moyens de payer les minibus pour les déplacements, ni de payer les indemnités de matches pour nos joueurs", raconte-t-il.

La crise socialise et économique et le chômage, qui touche de nombreux jeunes en Tunisie, n’arrangent pas les choses. Certains footballeurs, sans travail, n’hésiteraient donc plus à tenter leur chance en migrant vers l’Europe, par la mer notamment, avec l’espoir de percer dans un club en Europe.

Déjà en 2011, quand il évoluait à l’ASG, Aymen Rahoui a vu bon nombre de ses coéquipiers déserter les terrains de football. "Ils sont partis à cause de la misère", nous résume cet habitant de Ghardimaou. S'il est, lui, devenu ingénieur à 35 ans et a réussi à s’en sortir, beaucoup de ses camarades ne comptaient que sur le football, explique-t-il. Mais "certains qui n'avaient pas d'argent devaient même payer leur propre déplacement parfois en compétition". "Ceux que je connais sont partis pour la France surtout avec leur licence de foot comme justificatif pour prouver qu’ils ont un bon niveau, mais aucun n’a réalisé son rêve de footballeur. Ceux qui ont réussi à rejoindre la France, ils sont maçons, livreurs, artisans."

"Parfois, ils n'ont même pas d'éclairage dans les stades"

Pour Sbouai Mohsen, ancien joueur du club de Dijon, dans les années 70, et ancien secrétaire général de l’Union nationale des footballeurs tunisiens, c’est à la Fédération tunisienne de football de se saisir du problème et de mettre les moyens financiers sur la table pour convaincre ces jeunes de rester. "C’est sa responsabilité, d’autant qu’elle a de l’argent donc elle pourrait investir d’avantage pour les petits clubs en créant des académies ou des filières sport-études comme en France […] Ici, même certains clubs de première ou deuxième division manquent de moyens, parfois ils n'ont même pas d’éclairage dans les stades pour s’entraîner."

Ces derniers mois, deux autres départs ont fait la une des médias sportifs en Tunisie, celui d’un jeune gardien remplaçant de l’Avenir Sportif de Rejiche et celui du gardien du CS Sfaxien. Deux clubs professionnels et deux joueurs partis eux aussi pour des raisons financières et pour la même destination : l’Italie.