En Turquie, Recep Tayyip Erdogan revendique la victoire à la présidentielle

Deux décennies au pouvoir... Et bientôt cinq ans de plus. Dimanche soir, vers 19h30, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, a revendiqué la victoire au second tour de l'élection qui se tenait en Turquie. "Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années", a-t-il lancé, juché sur le toit d'un bus garé devant sa résidence à Istanbul.

"Nous tiendrons toutes nos promesses faites au peuple", a également assuré le chef de l’État. "Cette élection a montré que personne ne peut attaquer les acquis de cette nation."

Il était déjà donné en tête en fin de journée après le comptage de 95 % des voix, avec un score de 52,3 % des suffrages, contre 47,7 % pour son adversaire, Kemal Kiliçdaroglu. La participation a également été massive : au premier tour, elle avait déjà atteint 87 %, pour une population de 60 millions d'électeurs.

Une réélection sans grande surprise

Malgré son omniprésence au pouvoir en Turquie depuis plus de 20 ans (d'abord comme Premier ministre, puis comme président de la République à partir de 2014), une crise économique inquiétante, des restrictions démocratiques, une répression importante de l'opposition, et un séisme dévastateur qui avait donné l'impression d'un pouvoir dépassé par la catastrophe, Recep Tayyip Erdogan dirigera bien le pays pour les cinq prochaines années. Il partait favori de ce deuxième tour, après avoir déjà obtenu cinq points d'avance sur son opposant.

Plus tôt dans la journée, Recep Tayyip Erdogan avait voté à Istanbul, demandant "à ses concitoyens d'aller voter sans faiblir". Kemal Kiliçdaroglu, lui, a voté à Ankara en appelant les électeurs à "se débarrasser d'un gouvernement autoritaire".