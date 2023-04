En Ukraine, la guerre a (aussi) détruit 2,4 milliards d'euros de biens culturels

La guerre détruit tout, sans exception. Et sans surprise, ce sont les zones de l'Est de l'Ukraine qui sont les plus touchées par les destructions d'infrastructures liées à la culture. Sur les 2,4 milliards d'euros, 745 millions concernent la seule région de Kharkiv, la ville ayant été partiellement détruite par l'artillerie russe. Les oblasts de Kharkiv, Donetsk et Louhansk concentrent près de 60 % des destructions.

Au total, près de 248 monuments touchés par cette année de guerre ont été recensés dans tout le pays par la mission de l'Unesco dépêchée sur place (sa directrice générale Audrey Azoulay est en déplacement à Kiev pour deux jours pour faire le point). Les bâtiments et monuments historiques représentent les deux tiers de ces 2,4 milliards de dommages, avec l'équivalent d'un peu plus de 1,56 milliards d'euros de sites détruits.

Suivent les infrastructures touristiques (pour une valeur détruite de 600 millions), les propriétés culturelles et collections déplaçables (130 millions) et les ateliers ou bâtiments liés à l'industrie de la création (140 millions).

Plusieurs musées touchés

Plus concrètement, on compte parmi les sites culturels détruits tout ou en partie un mémorial aux victimes juives du nazisme, des musées, des écoles, pour la plupart construits au XIXe siècle. À Kiev, quatre musées ont été particulièrement touchés : le musée Khanenko, le musée d'art moderne, le musée national Taras Shevchenko et le musée d'histoire naturelle. La directrice du premier se souvient d'avoir vu en octobre dernier "toutes les fenêtres de la façade complètement détruites" par un missile tombé dans un parc à une trentaine de mètres du bâtiment du XIXe siècle. Les collections, elles, ont été mises à l'abri.

L'Unesco s'inquiète aussi des conséquences plus larges de la guerre sur la création culturelle et artistique dans le pays. "Les déplacements forcés d'artistes et de professionnels de la culture ont largement réduit la diversité des pratiques culturelles. [...] La baisse des dépenses culturelles dans le budget de l'État a aussi mis en danger de fermeture plusieurs institutions culturelles, en particulier dans le secteur indépendant." Mais le rapport souligne aussi la mobilisation "sans précédent" des "organisations de la société civile, des volontaires, des artistes et du monde du secteur pour préserver la culture ukrainienne pendant la guerre".

Des pertes importantes pour la culture et le tourisme

Une guerre, c'est aussi des pans de l'économie qui s'effondrent, et le secteur de la culture et du tourisme sont en première ligne. Selon l'Unesco, les pertes sont estimées à 14 milliards d'euros. "Cela inclut des pertes de revenus dans le tourisme, les arts, le sport, le divertissement, l'industrie culturelle, l'éducation culturelle", mais aussi "le coût de la protection des œuvres". Cette fois, c'est la capitale Kiev qui est logiquement la plus touchée, puisqu'elle centralise la plus large part de ces secteurs de l'économie.

En plus de cet argent définitivement perdu, il faudra dépenser beaucoup pour tenter de revenir à la normale. L'Unesco propose un plan sur dix ans pour réparer et reconstruire : il estime son coût total à environ 6,34 milliards d'euros.

L'organisation recommande également une protection accrue de l'héritage culturel ukrainien, avec des mesures préventives pour préserver les sites et objets qui sont encore exposés à un risque de destruction. Cela implique de recenser sur les sites "fixes" (que ce soit des cités ou des bâtiments historiques, des musées, des monuments, des théâtres ou des sites religieux) les éléments déplaçables et culturellement importants qui s'y trouvent, et d'organiser leur protection systématique.