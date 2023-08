En Ukraine : les convois de céréales bloqués, les récoltes s'écoulent au compte-gouttes

La crise des céréales se poursuit en Ukraine. Depuis que les Russes se sont retirés de l’accord sur les exportations, impossible pour Kiev de faire partir ses grains depuis les ports de la mer Noire, alors le pays se rabat désormais sur le Danube. Mais là encore les tensions sont importantes. L’accord international avait permis sous l'égide de l'ONU et de la Turquie l'exportation par voie maritime de 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Depuis, elle s'attaque méthodiquement aux points névralgiques par lesquels l'Ukraine peut encore écouler au compte-gouttes ses récoltes, ignorant les condamnations de la Roumanie toute proche, membre de l'Otan.

Des ports bombardés

Il y a quelques jours, l’armée russe a bombardé les ports de Reni et d’Izmaïl situés sur ce fleuve qui marque la frontière avec la Roumanie. Ces deux ports fluviaux sont devenus la principale voie de sortie des produits agricoles ukrainiens. À Izmaïl, l’activité tourne au ralenti désormais et des centaines de camions, plein de céréales, sont bloqués à l’entrée de la ville.

"Tenez, goutez ces graines de tournesols, elles sont un peu salées. Mais vous préférez peut-être une poignée de blés ?", sourit Igor, devant son camion de 24 tonnes. Voilà trois jours qu’il attend pour les décharger sur le port d’izmail. Trois jours garés au bord de la route, cela commence à faire long. "C’est mon anniversaire aujourd’hui, ma femme est bloquée à la maison, et moi, je suis bloqué ici !", s’exclame Igor.

Les trois chauffeurs routiers ne savent toujours pas s’ils vont pouvoir décharger le blé sur le port d’Izmaïl qui tourne au ralenti depuis l’attaque des Russes. © Radio France - Hajera Mohammad

Le Danube trop étroit

Chaque jour passé sur place lui coûte cher, le patron ne rembourse pas la nourriture achetée au magasin du coin, pareil pour Youra, impatient de repartir vers le port. "On attend que les bateaux arrivent. On a rappelé notre responsable pour demander quand ? Il a répondu 'je ne sais pas'. Les politiques peuvent négocier pendant longtemps. Pendant ce temps, c’est nous, les simples travailleurs, qui souffrons. On est traités comme des chiens !"

Et même si l’activité reprend un jour normalement à Izmail ces routiers le savent, le Danube ne pourra jamais absorber toutes les tonnes de céréales qui partaient des autres ports sur la mer Noire. Pour eux c’est juste impossible.