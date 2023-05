En Ukraine, publier des vidéos de frappes russes peut vous envoyer en prison

Pour protéger leur défense anti-aérienne, les services de sécurité ukrainiens font la traque aux bloggeurs et simples habitants de la ville qui filment les frappes russes et publient les images sur internet. Car récupérées par les Russes, ces informations peuvent leur permettre de localiser les batteries de défense ukrainienne et de les viser.

Faire passer un message

"Le SBU a identifié six bloggeurs qui ont filmé et photographié le travail de la défense anti-aérienne ukrainienne, pendant l’attaque russe d’hier sur Kiev", annonce une journaliste à la télévision ukrainienne. Mardi 16 mai, après les frappes massives sur la capitale, les noms et photo des six suspects s’affichent dans tous les médias ukrainiens, avec des images de leurs appartements perquisitionnés et ordinateurs saisis, comme on peut le voir dans cette vidéo.

Il s’agit de faire passer un message clair aux Ukrainiens. Olga Suprun est la porte-parole des services de sécurité : "Le SBU rappelle l’interdiction de filmer et diffuser des images des actions de nos forces anti-aériennes et des conséquences des frappes. La publication de ces images sur internet est considérée comme une aide fournie à l’ennemi pour préciser ses tirs, un crime puni par la loi".

L'efficacité des missiles Patriot

Sur ces images amateurs postées en temps réel, on distingue les traces des missiles de défense aériens ukrainiens, et on peut donc localiser leur point de départ. L’expert en cybersécurité Mykola Khudintsev l’assure, les Russes ont les moyens d’exploiter ces informations pour détruite les batteries ukrainiennes : "Cette surveillance des réseaux par les Russes se fait avec des moyens très perfectionnés, des logiciels d’analyse et de reconnaissance de tous les fichiers vidéos et images publiées, de manière automatique et presqu’en temps réel." Pour Mykola Khunditsev, la soudaine sévérité des policiers ukrainiens est liée au rôle crucial pris par la défense anti-aérienne ukrainienne des dernières semaines. C'est un enjeu stratégique.

"Tout ça semble lié aux dégâts qui ont été causés par les dernières frappes russes sur une batterie de défense Patriot. Avec ces armes très efficaces livrées par nos alliés, qui arrivent à détruite toutes les cibles russes, l’enjeu est devenu énorme pour notre sécurité." Les missiles de défense anti-aérienne américains Patriot ont été livrés à l’Ukraine le mois dernier. Ils ont considérablement renforcé la défense de la capitale. Selon le gouvernement ukrainien, ils ont abattu en début de semaine tous les missiles russes tirés vers Kiev.

Jusqu'à huit ans de prison

Les images filmées par les six habitants de Kiev poursuivis ont été republiées très vite pas des bloggeurs et des médias très liés au pouvoir russe. Les auteurs des vidéos risquent jusqu’à huit ans de prison en Ukraine. Le SBU se montre également préoccupé par les webcams installées sur des bâtiments. Elles diffusent des images en continu sur internet. Elles peuvent donner des angles de vues précieux aux Russes. Les autorités ukrainiennes ont mis la pression sur les propriétaires de ces caméras pour qu’ils les déconnectent au plus vite.