Encadrement du tarif des médecins intérimaires : leur syndicat saisit le Conseil d’Etat

Depuis le 3 avril dernier, le gouvernement a décidé d’encadrer la rémunération des médecins intérimaires, ces médecins qui viennent épauler les équipes dans les services des hôpitaux et qui peuvent parfois faire monter les enchères jusqu’à 2 500-3 000 euros la journée de travail. Pour une garde de 24 heures, la loi Rist plafonne désormais leur rémunération à 1390 euros. Depuis, les médecins intérimaires mènent la fronde, ils refusent ces nouveaux tarifs. Faute de personnel suffisant, certains services hospitaliers ont même dû fermer un peu partout en France. France Inter révèle que le syndicat des intérimaires a saisi le Conseil d’État mercredi soir pour une demande en annulation de l’instruction qui rend la loi Rist applicable.

"La loi est inapplicable"

Il y aurait d’abord un vice de forme. Normalement, une loi est suivie d’un décret d’application, ce qui n’est pas le cas pour l’encadrement de l’intérim médical. Pour Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, "là on a une loi de 2021 et le décret d'application, on ne l'a jamais eu donc c'est remplacé par une instruction." Il ajoute que "pour que l'instruction puisse remplacer le décret il faut qu'elle soit signée par la Première ministre et ce n'est pas le cas vu, que c'est signé par le ministre qui n'a pas compétence pour ce genre d'acte. La loi est donc inapplicable et c'est la première chose que l'on dit au Conseil d’État."

"C'est une législation à l'aveugle"

Sur le fond, le syndicat conteste plusieurs points. D’abord, pourquoi faire reposer le prix de l’intérim médical sur les seuls médecins alors que les entreprises d’intérim ont également un coût ? Ensuite, la charge financière des médecins remplaçants pour les hôpitaux est sans fondement selon Maître Gilles Devers. "C'est une législation à l'aveugle." "On dit qu'il y a un surcoût de 1,5 milliard et que ça ruine les hôpitaux. Mais où est le rapport qui établit ce chiffre ?" s'interroge l'avocat. "Il n'y a absolument rien. On dit que les gardes sont financées à 5 000 euros par garde mais c'est entièrement faux. Les tarifs sont bien inférieurs à cela."

Comme le syndicat estime que l’offre de soins est particulièrement dégradée et sur tout le territoire, il formule également un référé pour suspendre l’application de la loi. Une procédure d’urgence dont le ministère de la Santé a été informée.