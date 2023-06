Endométriose : l'héritage sexiste d'une maladie qui fait mal depuis l'Antiquité

L'endométriose, c'est une maladie qui se définit par la présence de cellules semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Aujourd'hui, on estime que cette pathologie touche à peu près 1 femme sur 10 et qu'il faut 7 ans en moyenne pour qu'elle soit pleinement diagnostiquée, 7 ans pendant lesquels les femmes qui souffrent de cette maladie sont réduites à l'errance thérapeutique. Elle se caractérise par de fortes douleurs qui peuvent hanter le quotidien des femmes en âge de procréer, en particulier pendant les règles, lors des rapports sexuels. Ces douleurs sont souvent abdominales et pelviennes, et principalement rythmées par le cycle menstruel.

Double peine

Alors que l'endométriose est identifiée depuis longtemps, cette maladie est encore trop peu (re)connue et les recherches autour d'un traitement thérapeutique suffisamment efficace pour lutter contre les douleurs chroniques qu'elle provoque sont très en retard. Pendant ce temps, la triste réalité, c'est que les femmes souffrent d'une double peine : en plus d'avoir mal et de rien pouvoir faire pour soulager ces douleurs chroniques, elles souffrent surtout du manque de connaissances autour de cette pathologie que tente aujourd'hui de pallier la recherche médicale. Un retard qui n'est autre que le produit d'un héritage sexiste souvent impensé, sinon insensé, qui n'a cessé, depuis l'Antiquité, d'invisibiliser les souffrances et la santé même des femmes.

Endométriose et hystérie : les femmes victimes du sexisme médical

Si la maladie a été décrite pour la première fois en 1860 par le médecin Karel Rokitansky, les symptômes étaient déjà connus depuis l'époque de l'Antiquité, explique l'épidémiologiste : "Si aujourd'hui, c'est une pathologie qui reste compliquée à diagnostiquer, à détecter à l'imagerie et à traiter en chirurgie, c'est parce que cette maladie est symptomatique d'un phénomène social selon lequel la santé des femmes n'a commencé à réellement être prise en compte que très tardivement. En effet, les douleurs des femmes ont eu tendance, au cours de l'histoire, à être banalisées, sinon normalisées comme étant leur condition féminine naturelle. Surtout, la moindre de leurs souffrances était stigmatisée et renvoyée à leurs fonctions reproductives. Quand les femmes se plaignaient de maux, en particulier pendant leurs règles, on les qualifiait automatiquement "d'hystériques".

En effet, la santé des femmes a immédiatement été réduite étymologiquement à leur utérus et la féminité à un symptôme pathologique ! Le mot "hystérie" apparaît en français au XVIIIe siècle, mais sa racine est grecque : "hystéron" ce qui donne en français "utérus". L'état de santé des femmes n'étant réduit qu'à leur utérus, leurs douleurs utérines n'en étaient pas plus prises en compte, tant on considérait — le médecin et théoricien de la théorie des humeurs Hippocrate au premier chef – que l'utérus était naturellement sujet aux souffrances… Alors que toutes les autres pathologies potentielles, en dehors de celles liées au cycle menstruel, étaient elles-mêmes systématiquement ramenées à l'hystérie, imaginons ce qu'il pouvait en être de la réception des douleurs utérines et de l'endométriose à cette époque…

C'est dans la continuité de cet imaginaire historique-là que s'inscrit le fameux "C’est normal d’avoir mal pendant vos règles" ou pire, le "c'est dans votre tête, tout est normal".

Cette hystérisation des maux de santé des femmes, quels qu'ils soient, les condamnent encore aujourd'hui, dans le cas de l'endométriose, à l'isolement et l'errance thérapeutique. Au point souvent, "de banaliser elles-mêmes leurs maux après avoir inconsciemment intériorisé ces codes sexistes et la culture du silence qui visait à taire ou, au mieux, à minimiser leurs douleurs depuis la nuit des temps. Sans compter le poids de l'entourage proche et la banalisation de ces mêmes codes au sein du système médical lui-même".

Le problème des douleurs a donc été très longtemps négligé et les femmes souffrant d'endométriose se sont retrouvées victimes de ce silence. Une invisibilisation qui explique que cette pathologie ait été sous-étudiée jusqu'à présent.

Avancées dans le traitement de l'endométriose : peut mieux faire

Si aujourd'hui la maladie est beaucoup plus connue, qu'un plus gros travail associatif et de médiatisation est réalisé, notamment par les célébrités qui prennent la parole, les choses évoluent encore très lentement et de nombreux progrès restent à réaliser dans la prise en charge globale de la santé des femmes. L'épidémiologiste déplore d'ailleurs aujourd'hui, lors des études épidémiologiques réalisées, que "les femmes diagnostiquées le sont presque très souvent avec un retard tel qu'il ne permet pas de se situer en amont du diagnostic et que ce qu'on observe ne sont que les conséquences de la maladie, là où on n'aurait sans doute pu agir plus en avance avec plus de moyens".

