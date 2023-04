Endométriose : quatre questions sur les jours d'absence que Carrefour va instaurer pour ses salariées

C'est une avancée inédite pour une entreprise de cette taille-là. Le géant français de la grande distribution Carrefour a annoncé mercredi dans les colonnes du quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France que ses salariées bénéficieraient d'un certain nombre de jours d'absence autorisée, en cas de fausse couche, dans le cadre d'une procédure PMA ou pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Ces dernières disposeront d'une journée d'absence par mois. "Nous avons l'espoir secret que cette décision porte au-delà de Carrefour, qu'elle ait un effet d'entraînement, que d'autres entreprises s'en emparent", a affirmé mercredi Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, lors d'une conférence de presse.

Une annonce saluée par un certain nombre de responsables politiques, à l'image de la députée EELV Sandrine Rousseau , qui considère "normal" que ces situations "spécifiquement féminines soient reconnues dans le monde du travail". Michel-Edouard Leclerc a également reconnu sur France Inter que son concurrent était "pionnier" en la matière et qu'il s'agissait "d'un vrai sujet", réclamant une loi sur ces questions.

Publicité

Quelles sont les mesures annoncées par Carrefour ?

Il s'agit pour l'enseigne, qui fait partie des premiers employeurs privés du pays et possède plus de 5.000 magasins en France, de "lever dans notre entreprise toutes les difficultés qui empêchent une réelle égalité entre les femmes et les hommes". Ces premières mesures sont considérées comme "un début" mais "rien ne sera possible sans une véritable évolution des mentalités" des managers ni sans "déconstruire les stéréotypes", indique Carrefour au Parisien. Un livret de formation et de sensibilisation sera d'ailleurs distribué en ce sens.

L'entreprise n'envisage pas de proposer de "congé menstruel" en cas de règles douloureuses (comme ont pu le faire certaines petites ou moyennes sociétés en France) mais va donc, dans le détail, octroyer à ses salariées :

Douze jours d'absence par an pour ses salariées atteintes d'endométriose , "soit un jour par mois", dès lors qu'elles auront un document attestant de cette situation invalidante comme "un document attestant la situation de handicap reconnu par l'entreprise (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), carte d'inclusion ou attestation d'invalidité délivrée par la CPAM)".

, "soit un jour par mois", dès lors qu'elles auront un document attestant de cette situation invalidante comme "un document attestant la situation de handicap reconnu par l'entreprise (Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), carte d'inclusion ou attestation d'invalidité délivrée par la CPAM)". Trois jours en cas de fausse couche ;

; Une journée dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (PMA), après l'implantation d'un embryon.

"Les salariées se feront connaître auprès de leurs responsables hiérarchiques, mais le motif de leur arrêt ne sera pas inscrit sur les fiches de l'entreprise, afin de préserver une certaine discrétion", indiquent nos confrères du Parisien. Ces mesures vont notamment bénéficier aux "50.000 femmes qui travaillent tous les jours dans les magasins de Carrefour en France", a détaillé le PDG dans une conférence de presse mercredi, qui espère ainsi "changer le quotidien de nos collègues pour que ces femmes puissent s'épanouir dans le travail sans craindre d'être ostracisées par leur santé".

Ces mesures ne concernent pour le moment que les salariées de Carrefour en France, mais Alexandre Bompard entend "adapter les annonces que nous faisons aujourd'hui à l'ensemble des pays", alors que "200.000 femmes travaillent actuellement" pour le groupe. Des annonces devraient prochainement être faites concernant l'Italie et l'Espagne, a-t-il précisé. On ne connait pas non plus le coût de ces nouveaux congés, mais cet accord pourrait être gagnant pour tout le monde, dans un secteur qui peine à convraincre de son attractivité.

À réécouter : Le congé menstruel est-il un progrès ? Le téléphone sonne Écouter plus tard écouter 35 min

Quelles sont les réactions à cette annonce ?

Carrefour est "pionnier" sur ce sujet, a réagi Michel-Édouard Leclerc, sur France Inter. "C'est un vrai sujet, dont on débat dans toute la grande distribution", poursuit-il. Le groupe Leclerc pourrait-il marcher dans les pas de son concurrent ? "C'est compliqué de le faire sans la loi", répond-il. "Je salue à titre personnel la démarche de Carrefour", a estimé le porte-parole du gouvernemement Olivier Véran.

"Les choses avancent", s’est réjouie pour sa part Sandrine Rousseau (EELV). La députée de Paris aimerait que l’État et les services publics montrent l’exemple et avancent "dans ce sens-là". "Ce sont des douleurs [l'endométriose, ndlr] qui parfois sont insupportables pour les femmes. Il serait normal qu'enfin ces pathologies, spécifiquement féminines, soient reconnues dans le monde du travail (...) Les femmes ont un corps et ce corps dans le monde du travail a des spécificités et je trouve que c'est bien enfin de les visibiliser", dit-elle.

Plusieurs associations, dont "Règles élémentaires", interrogée par le Parisien ou "Endofrance", ont également réagi. Pour la première, "tout ce qui participe à briser le tabou des règles et ses conséquences, notamment dans le monde de l'entreprise, est positif". Elle "déplore" toutefois que Carrefour "ne prenne en compte que l'endométriose", car "les pathologies liées aux règles sont nombreuses", mais salue le fait que l'entreprise n'utilise pas le terme de "congé menstruel", qui "sous-entend une logique de cadeau" alors qu'on parle "d'incapacité physique".

Y a-t-il d'autres exemples similaires ?

Jusqu'ici, ce sont surtout des patrons de petites ou moyennes entreprises qui ont franchi le pas. Principal exemple, la société toulousaine Louis qui commercialise des meubles écoresponsables emploie une petite dizaine de femmes et qui permet (depuis bientôt un an) à ses employées de bénéficier d’une journée de congé par mois en cas de règles douloureuses. Idem, par exemple, pour l'entreprise Blackbird à Strasbourg , comme le rapporte France Bleu Alsace.

Récemment, la mairie de Saint-Ouen a également permis à ses 1.200 agentes, en cas de règles douloureuses, de poser une autorisation spéciale d'absence, faisant de cette ville la première collectivité territoriale à prendre une mesure de ce type. "On ne pouvait pas ne pas agir", a expliqué fin mars le maire Karim Bouamrane sur France Inter .

À réécouter : Une entreprise près de Toulouse propose un congé menstruel à ses employées Grand angle Écouter plus tard écouter 2 min

Enfin, l'Espagne a été le premier pays européen a adopter, en début d'année , une loi créant un "congé menstruel". Il permet aux Espagnoles de demander un arrêt de travail en cas de règles "incapacitantes" liées, par exemple, "à des pathologies comme l'endométriose".

Faut-il une loi ?

C'est ce que réclame par exemple Michel-Edouard Leclerc, pour permettre d'installer un cadre et sans doute, aussi, de poser la question du financement de ces journées d'absence (ce n'est pas pareil si l'on parle d'un congé, financé par l'employeur, ou d'un arrêt, financé par la Sécurité sociale).

Comme nous l'expliquions dans un précédent article , à l'Assemblée nationale, plusieurs députés, dont les écologistes Sandrine Rousseau, Marie-Charlotte Garin et le Génération.s Sébastien Peytavie travaillent à une proposition de loi pour, notamment, "briser le tabou des règles douloureuses". Celle-ci devrait proposer "un congé menstruel de 14 jours qui permettrait aux femmes qui souffrent d'endométriose ou de règles pathologiques, douloureuses, sans avoir à repasser chez le médecin à chaque fois". Même s'ils s'interrogent également sur la notion même de "congé". Une sénatrice PS, Hélène Conway-Mouret, planche aussi sur ce sujet.

"Je ne suis pas sûr que la réponse doit être législative", a estimé mercredi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, incitant toutefois à "encourager le dialogue social là où c'est possible, là où ça fait sens, là où il y a une volonté pour que ça puisse se diffuser", considérant qu'il s'agissait de "l'un des combats à mener" pour arriver à une égalité entre femmes et hommes.