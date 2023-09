Endométriose, tests osseux : comment le RN va tendre un piège à ses adversaires lors de sa niche parlementaire

La stratégie du Rassemblement national lors de sa niche parlementaire est désormais bien rodée. Les niches parlementaires sont ces journées durant lesquelles les partis d'opposition choisissent l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Celle du RN aura lieu le 12 octobre et le parti prépare d'ores et déjà sa partition, qui se joue en deux temps : proposer des textes très consensuels ou reprendre à la virgule près les textes des autres groupes ; puis, en cas de vote contre ou d'abstention, leur intenter un procès en sectarisme.

En janvier dernier, le parti lepéniste avait ainsi repris à son compte , sans succès, une proposition socialiste pour permettre aux parlementaires de rendre des visites inopinées dans les EHPAD.

Parmi les pistes, des mesures réclamées par Éric Ciotti

Cette fois, le parti devrait particulièrement cibler les Républicains, avec des mesures réclamées par Éric Ciotti et que le patron de la droite pourra difficilement renier. L'une vise à supprimer ou à suspendre les allocations familiales des parents d'enfants délinquants. L'autre concerne les tests osseux sur les jeunes migrants pour déterminer s'ils sont ou non mineurs, en cas de litige. Une pratique très critiquée, dont l'Académie de Médecine elle-même estime qu'elle est imprécise, avec une marge d'erreur de un à deux ans.

Beaucoup plus consensuelle et dépolitisée, une proposition de loi pour soutenir les femmes atteintes d'endométriose pourrait rejoindre la liste. Enfin, déposée le 29 août, juste avant la date limite, une proposition co-signée par Marine Le Pen pour faire baisser la facture d'électricité des particuliers et des entreprises en sortant du marché européen sera aussi, sans nul doute, dans la niche.

Le RN estime que ces propositions sont très attendues par les Français, et espère tirer de leur probable rejet une arme électorale.