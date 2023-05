Enedis et GRDF condamnées à verser près de 269.000 euros pour "discrimination en raison de l'état de santé"

C'est un homme habituellement discret, de ces techniciens qui sortent des grandes écoles et rejoignent une carrière brillante, toute tracée, où l'on avance vite et sans bruit. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire connaître son histoire, à condition de garder l'anonymat. Car cette carrière a heurté un coup du sort qui touche les plus faibles comme les hautes sphères : un cancer. Le choc est rude sur le plan personnel, fatal côté professionnel, comme vient de le signifier le conseil des prud'hommes de Paris, qui a condamné, le 7 avril, les sociétés Enedis et GRDF à verser près de 269.000 euros au désormais retraité, pour "discrimination en raison de l'état de santé". Une somme rarissime dans ce type de dossiers, selon son avocat.

Daniel rentre à "EDF/GDF" au début des années 1980. Durant les quinze premières années, il a "une carrière avec des activités diverses, rapide en terme d'évolution, aussi bien professionnelle que de rémunération". Mais, en 1995, les médecins lui diagnostiquent donc un cancer, qui l'oblige à s'absenter à plusieurs reprises, pendant quelques mois. "Bizarrement, l'évolution de ma carrière a subi une brisure nette. Pour vous donner un exemple, si je compare ma carrière avant et ma carrière après, mon évolution en terme de rémunération a été quatre, cinq fois moins importante". Il passe de fonctions "passionnantes" à des "tâches subalternes". Sur le moment, le salarié ne fait pas le lien avec la maladie. Ses entretiens annuels d'évaluation sont bons, ses objectifs remplis, voire dépassés, à tel point que certains supérieurs hiérarchiques notent que Daniel occupe des fonctions en-deçà de ses capacités professionnelles.

"Somme très conséquente"

Ce n'est pourtant qu'au bout de plusieurs années que le salarié commence à se poser des questions : "Vous ne faites pas tout de suite le lien avec l'état de santé, parce que l'état de santé, c'est quelque chose de personnel qui est intrinsèque, sur lequel on ne peut pas grand chose, voire on ne peut rien."

Le conseil des prud'hommes de Paris a, lui, fait le lien. Dans sa décision, rendue le 7 avril 2023, il note que "le salarié a connu une évolution ascendante de 1980 à 1995" avant de stagner de 1995 à 2020, atteignant "un plafond". Or, disent les prud'hommes, les deux sociétés Enedis et GRDF "n'apportent pas d'explications objectives et pertinentes pour justifier le fort ralentissement de la carrière du salarié", d'autant que, continue le conseil, "les comptes-rendus d'évaluation de 2010 à 2019 […] font ressortir invariablement que les résultats sur objectif sont atteints par le salarié".

"Cette problématique a été remontée [à l'époque des faits] à la direction des ressources humaines qui n'en a rien fait. Et c'est là la responsabilité de l'employeur, qui a décidé de mettre la poussière sous le tapis. Cette poussière remonte aujourd'hui avec cette décision du conseil de prud'hommes", constate Xavier Sauvignet, l'avocat de Daniel. Afin de calculer les indemnités dues au salarié, les prud'hommes ont eu recours à la "méthode Clerc" - du nom du syndicaliste CGT François Clerc – qui consiste, pour schématiser, à comparer le salaire touché par l'employé demandeur avec celui de ses collègues ayant le même parcours, de calculer la différence, et d'en faire une moyenne sur la durée concernée. "Je retiens notamment le préjudice économique qui se décompose en 162.000 euros à raison de la rémunération fixe et 87.000 euros à raison de la rémunération variable", détaille Me Sauvignet. "À ma connaissance, c'est un record de condamnation s'agissant de la discrimination en raison de l'état de santé. C'est donc une somme très conséquente qui me fait dire que, peut être, l'employeur sera dissuadé de recommencer."

"Dommage d'en arriver là"

En juillet 2020, l'année de ses 65 ans, Daniel est mis à la retraite d'office par son employeur. Il a également saisi les prud'hommes à ce sujet, mais le conseil a rejeté sa demande, au nom de la séparation des pouvoirs, cette décision ayant été validée par l'inspection du travail. C'est d'ailleurs dans la foulée de cette mise à la retraite qu'il décide d'attaquer son employeur en justice, alors que sa carrière se termine. Mais pour celui qui a fait toute sa vie professionnelle dans la même entreprise, hors de question de se quitter sur un départ en silence : "Peut être que ça ne correspond pas à mon fonctionnement. C'est finalement d'aggraver son état de santé que se dire 'je ne peux rien faire'. Non, ça ne correspond pas à mon profil", constate le désormais retraité, qui souligne toutefois l'importance d'être "bien entouré" pour se lancer dans ce type de démarche.

Aujourd'hui, Daniel juge la condamnation d'Enedis et GRDF "normale" et regarde sa carrière sans amertume : "Avant d'être malade, j'ai fait des activités qui étaient techniques, des activités qui étaient beaucoup plus de cabinet, des activités de relations partenariales extraordinaires, des souvenirs extraordinaires. C'est dommage d'en arriver là maintenant, idiot pour les deux : pour la personne et pour l'entreprise."

Contacté par France Inter, GRDF n'a pas souhaité commenter cette décision de justice. Enedis assure, de son côté, mener une politique de "tolérance zéro" contre toute forme de discrimination et se réserve le droit d'interjeté appel. La société a un mois après la condamnation pour se décider, soit jusqu'au 7 mai.