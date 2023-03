Enfin les tickets uniques : ce qu'il faut savoir sur la deuxième phase de vente de billets aux JO de 2024

Le deuxième tour commence. Après la vente en packs, la billetterie des Jeux Olympiques 2024 de Paris démarre ce 15 mars une nouvelle phase, celle des ventes de billets à l'unité. Le tirage au sort démarre ce mercredi et se terminera le 20 avril. Après les polémiques sur les prix jugés parfois excessifs des billets, et l'engouement très fort autour de la première phase, cette nouvelle phase va être scrutée de près. Lors de la première phase de vente, 3,25 millions de billets ont été vendus en trois semaines. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront (si tout se passe comme prévu) du 26 juillet au 11 août 2024.

Comment va se passer cette seconde phase ?

Pour s'inscrire au tirage au sort il faut aller sur le site officiel de la billetterie . Ces inscriptions ouvrent mercredi. Un million et demi de billets seront mis en vente à compter du 11 mai, soit quasiment deux fois moins que lors de la première phase. Le tirage au sort aura lieu début mai. Ceux qui auront été tirés au sort seront prévenus par mail. Ils pourront alors choisir les épreuves qu'ils veulent en fonction des places disponibles (il vaut mieux être tiré au sort au début). Pour ceux qui se sont inscrits à la fois au tirage au sort pour la phase de vente par packs et celle de billets à l'unité, pas besoin de s'inscrire à nouveau. Il sera possible d'acheter jusqu'à 30 billets par compte billetterie.

Combien vont coûter ces billets ?

La question du prix de ces billets est au centre de toute les attentions. Cette phase de vente comprendra 150.000 billets à 24 euros mais aussi de nombreux billets à 50 euros et des billets aux prix bien plus élevés : jusqu'à 980 euros pour une finale d'athlétisme ou de natation, 290 euros pour une finale d'escrime ou encore 360 euros pour une finale de judo. Sur l'ensemble des ventes, un million de billets à 24 euros sont disponibles et quatre millions de billets à 50 euros et moins selon le COJO.

Pour la première fois il sera aussi possible d'acheter des places pour les cérémonies d’ouverture, le 26 juillet 2024, le long de la Seine. Pour cela il faudra avoir le portefeuille bien garni. Pour être aux premières loges, sur les quais bas du fleuve, il faudra débourser entre 90 et 2.700 euros. Pour la cérémonie de clôture, les prix pour une place assise au Stade de France, grimpent jusqu'à 16.000 euros.

Sur France Inter, mardi 13 mars, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra s'est dite "extraordinairement attentive à l'accessibilité de ces Jeux". Elle a rappelé "qu'il y a un million de places à 24 euros". La ministre des Sports assure que "la moitié des billets sont à 50 euros et moins" et estime à "uniquement 10%" la proportion de billets vendus "au-delà de 200 euros". Amélie Oudéa-Castéra rappelle qu'une "billetterie populaire sera mise en place par l'État". À cette occasion, "400.000 billets vont être offerts à la jeunesse, aux bénévoles du mouvement sportif, à des personnes en situation de handicap", explique-t-elle.

Y aura-t-il des billets pour toutes les épreuves ?

Tous les sports et toutes les sessions seront proposés sur cette seconde phase de vente. Des places seront en vente pour les finales les plus prisées. "Les plus grandes finales, les moments les plus demandés vont arriver là à la vente" , a assuré Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des JO de Paris (Cojo).

Ceux qui auront pu acheter des places recevront une confirmation par mail dans la foulée. Les billets seront mis à disposition sur une application mobile dédiée à l’approche des Jeux. À noter que les détenteurs de billets de moins de 16 ans doivent impérativement être accompagnés par une personne majeure pour pouvoir assister aux JO et accéder aux sites de compétition.

Quand auront lieu les prochaines phases de vente ?

Fin 2023 et jusqu'en 2024, une vente en temps réel des billets encore disponibles sera proposée au fil de l'eau selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une plateforme de revente de billets sera aussi mise en place sur le site officiel des Jeux pour celles et ceux qui ne pourraient plus assister aux JO.

Il y aura ensuite, "à l'automne la billetterie pour les Jeux Paralympiques" , précise la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024.