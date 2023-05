Enlèvement d'Olivier Dubois : ce qu'il faut retenir des révélations sur les "ratés" de l'armée française

L'enlèvement du journaliste Olivier Dubois au Mali, en avril 2021, aurait-il pu être évité par les militaires français de l'opération Barkhane ? C'est l'une des questions qui se pose après les révélations faites mardi soir par RFI , L e Monde , Libération et TV5 Monde . Ces différents médias ont enquêté durant un an et demi et ont eu accès au dossier d'instruction du pôle anti-terroriste.

Leur enquête pointe des "ratés" de l'armée française. Des soldats de l'opération antijihadiste auraient tenté d'utiliser le journaliste français Olivier Dubois à son insu pour essayer de localiser un chef jihadiste, sans empêcher son enlèvement. Voici ce qu'il faut retenir des révélations.

Le "fixeur" d'Olivier Dubois était un informateur de l'armée

Il faut savoir que quand un journaliste est à l'étranger, notamment dans des zones de tension, il fait appelle à un "fixeur", généralement un habitant originaire du pays où il se trouve, afin de l'aider à avoir des contacts, l'amener vers les lieux de reportage, ou faire la traduction.

En 2021, la force Barkhane employait comme agent de renseignement le jeune "fixeur" d'Olivier Dubois, surnommé "Kader" dans l'enquête des différents médias, un interprète disposant de bons contacts avec la nébuleuse djihadiste. Un téléphone satellitaire lui est fourni et il est rémunéré. "Kader" collaborait avec la force Barkhane depuis fin 2019 et "il nous donnait accès à une zone clef, car il vivait à Talataye", raconte, d'après RFI, un officier, qui explique attendre de lui des renseignements sur "les habitudes de vie" de "l’émir de Talataye".

L'objectif des militaires était de localiser le chef djihadiste

C'est "Kader" qui va organiser la rencontre entre le journaliste et un chef djihadiste, Abdallah Ag Albakaye, qu'Olivier Dubois voulait interviewer dans le nord-Mali. Le "fixeur" a renseigné son officier traitant de la force Barkhane, quasiment en temps réel, de toutes les démarches du journaliste. "Kader avait été recruté pratiquement exclusivement pour la localisation, voire la capture d’Abdallah Ag Albakaye" précise l’un des militaires auditionnés, explique RFI. Le journaliste français lui, ne se doute de rien.

D'après RFI, l’officier traitant de Kader et les autres militaires auditionnés assurent unanimement que leur seul objectif était de collecter du renseignement, et non d’organiser une opération pour arrêter ou tuer le chef jihadiste qu’Olivier Dubois devait rencontrer. "Barkhane n’était pas dimensionnée pour ce genre de dossier" a notamment expliqué un militaire auditionné.

L'armée savait que le journaliste risquerait d'être enlevé

Les militaires ont donc envisagé d'utiliser cette prise de rendez-vous du journaliste pour localiser cet émir avant de renoncer in extremis à l'opération en raison des risques encourus. Mais selon l'enquête d'RFI, les militaires français ont confié à la justice avoir eu des signaux qui laissaient penser que derrière ce rendez-vous, se cachait probablement un guet-apens. "Tous les éléments nous faisaient penser qu’il y avait un réel risque pour Olivier Dubois", déclare un lieutenant. Pour autant, ils n'ont pas déployé les moyens adaptés pour empêcher l'enlèvement.

Mais alors pourquoi n'ont-ils pas agi ? "Premièrement, car je n’en ai pas reçu l’ordre", a notamment expliqué un lieutenant. Selon RFI, le plus haut gradé des militaires interrogés explique ne pas avoir directement tenté de dissuader le journaliste, car ce n’est pas le rôle de l’armée. Il a toutefois précisé avoir demandé aux services diplomatiques de s’en charger.

"Il y a une opération de renseignement qui s'est poursuivie à l'insu du journaliste" dénonce au micro de France Inter Arnaud Froger, responsable du bureau investigation de l'ONG Reporter sans frontière. "C'est cette négligence là qu'aujourd'hui nous dénonçons. Cette opération de renseignement aurait du être annulée ou à minima Olivier Dubois aurait du être prévenu."

Un imprévu a fait perdre la trace d'Olivier Dubois

Le fameux 8 avril, l'armée sait exactement où sont "Kader" et Olivier Dubois grâce à une application de géolocalisation installée sur le téléphone du "fixeur". Mais il y a un imprévu. "Kader", contrairement au plan prévu, ne participe pas à la rencontre. Il doit laisser Olivier Dubois embarquer à bord d’une autre voiture, sans lui. " C’est quoi la rue qu’ils t’ont demandé de prendre pour déposer Olivier Dubois ?" demande notamment un lieutenant au "fixeur". C'est à partir de là que l'armée va perdre la trace du journaliste. "Il n’y avait aucun moyen technique pour le suivre, Barkhane était renseigné seulement par Kader", assure l’un des hauts gradés auditionnés, qui précise, selon RFI, qu'"aucune instruction" n’avait été donnée pour suivre physiquement le journaliste.

Olivier Dubois sera donc kidnappé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, par le GSIM, principale alliance jihadiste au Sahel liée à Al-Qaïda. Après 711 jours de captivité, il a été libéré en mars . Depuis, la fiabilité de "Kader" est mise en doute par les militaires français.

"Pas de faute personnelle" selon l'enquête interne

Chargée d'enquêter en interne sur cette affaire, l'inspection générale des armées (IGA) a conclu fin 2021 qu'il n'y avait "pas eu de faute personnelle au sein de la force Barkhane" mais que "la sensibilité du sujet n'a pas fait l'objet d'une prise en compte à un niveau suffisant permettant de conduire (...) une action dissuasive à l'encontre du journaliste".

Contacté par l'AFP, le ministère français des Affaires étrangères a refusé tout commentaire "en raison de l'instruction judiciaire" en cours. L'état-major n'a quant à lui pas souhaité faire de commentaires. De source diplomatique, on rappelle qu'une "lettre rouge" avait été envoyée à Olivier Dubois la veille de son rapt pour le dissuader de faire ce voyage. Le journal Libération avait de son côté refusé le projet d'interview d'Olivier Dubois en raison des risques encourus.