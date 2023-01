ENQUÊTE - Réforme des retraites : à ce stade, dans la majorité, 12 députés frondeurs ne la voteront pas

La réforme des retraites présentée par Élisabeth Borne suscite des doutes, même au sein de la majorité. Alors que le projet de loi arrive ce lundi pour examen en commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale, nous avons contacté un à un les 249 parlementaires des groupes Renaissance, MoDem et Horizons. Nous leur avons posé la question suivante : "À ce stade, vous votez "pour", "contre" ou vous vous abstenez ?" Cent cinquante-trois ont répondu à notre appel. S'ils sont tous favorables à une réforme du système par répartition - "c’est une promesse de campagne" - seuls 126 voteraient "pour" en l'état. Sept députés voteraient "contre" et cinq s'abstiendraient. Quelques-uns sont indécis et d'autres ont refusé de se prononcer.

12 frondeurs au sein de la majorité

D’après notre comptage, sept députés de la majorité au moins voteraient “contre”. Deux du parti présidentiel, un MoDem et quatre Horizons. Cinq élus envisagent par ailleurs de s’abstenir. Dans le viseur de ces frondeurs : la volonté de “ne pas imposer à certains Français de travailler 44 ans quand ils ont commencé tôt”, la prise en compte “insuffisante” de la pénibilité, les “trous dans la raquette sur la retraite des femmes” ou encore les manques sur l’emploi des séniors.

Le plus frondeur des trois groupes de la majorité est Horizons. Malgré un patron, Édouard Philippe, qui s’interrogeait il y a encore quelques semaines sur un report de l’âge légal à 65, 66 ou 67 ans, ils sont au moins sept (sur 29) à envisager de voter “contre” ou de s’abstenir.

Avec à ce stade, seules deux voix “contre”, le groupe Renaissance est le plus discipliné. La présidente du groupe, Aurore Bergé assure “qu’aucune voix ” ne manquera le moment venu.

Du côté du MoDem, un élu envisage de voter "contre" et deux de s'abstenir. Les trois groupes confondus, trois députés sont encore "indécis". Enfin, douze élus ont répondu à notre sollicitation mais ont refusé de se positionner, estimant notre comptage “prématuré” ou “inutile”.

Un débat à l'Assemblée très attendu

Parmi les 126 députés de la majorité à voter "pour", une quarantaine ont admis que leur vote n’était toutefois pas follement enthousiaste. “C’est un "oui mais", pas un blanc-seing. "Je vois les limites du texte", glisse l'un d'eux.

Qu’ils envisagent de voter "pour", "contre" ou de s’abstenir, les députés du camp présidentiel attendent donc beaucoup des débats en commission puis dans l'hémicycle. Le sort des 178 amendements déposés par les élus de la majorité sera scruté à la loupe. Un député MoDem nous explique par exemple qu’il votera le texte "sauf si la clause de revoyure n’est pas votée". Un amendement en ce sens est porté par son groupe, contre l’avis du gouvernement.

Vers un texte sans majorité au Parlement ?

Les réserves au sein de la majorité mettent-elles en péril l’avenir du texte ? Selon notre précédent comptage , en l'état, 16 députés Républicains votent "contre" la réforme et sept s'abstiennent. Du côté du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), 19 élus votent "contre" et un s'abstient. Si l'on y ajoute les votes "contre" et les abstentions qui se profilent chez les 88 députés du Rassemblement National et les 149 députés de la Nupes ou apparentés, ce sont au total 292 voix qui ne voteraient pas "pour" la réforme des retraites. Soit plus que la majorité absolue (289).

Le gouvernement fera-t-il des gestes envers les sceptiques pour renverser la vapeur ? En déplacement dans le Calvados ce week-end, la Première ministre a dénoncé “de fausses informations qui circulent”. Elle a prévenu : le report de l’âge légal à 64 ans “n’est plus négociable”. Le gouvernement sera-t-il contraint au 49-3 ?