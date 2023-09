Enseignants : Emmanuel Macron veut les former au métier "dès l’après-bac"

À l’occasion de la journée de pré-rentrée des enseignants, le chef de l'Etat a fait le déplacement dans un lycée professionnel d'Orange (Vaucluse). Il en a profité pour faire plusieurs annonces relatives aux réformes envisagées dans le parcours de formation du métier : ainsi, Emmanuel Macron veut "une formation dès l'après-bac" pour les enseignants, afin de permettre aux jeunes d'être formés plus tôt à ce métier. "Je pense que nous avons besoin de complètement changer le système de recrutement de nos enseignants" a-t-il également affirmé.

Revenir au système des "Écoles normales"

Emmanuel Macron dit avoir déjà demandé au ministre de l’Education, Gabriel Attal, de travailler sur ce sujet de la formation des enseignants : "Ce que nous voulons faire, c'est aussi une formation dès l'après-bac, professionnalisante, plus visible". L’objectif serait, pour le chef de l’état, de "permettre de mieux planifier [les] besoins, et en quelque sorte de revenir à un système qu'on connaissait par le passé, qui fonctionnait, qui est un peu celui des Écoles normales".

"Il faut qu'on puisse permettre à nos jeunes bacheliers et bachelières qui veulent aller vers ce beau métier d'être formés aux savoirs fondamentaux nécessaires au métier d'enseignant dès l'après-bac, d'avoir une formation intégrée, ce qui nous permettra aussi par rapport aux besoins qu'on connaît d'ici trois, quatre, cinq ans d'avoir le bon système de recrutement et pas simplement d'ouvrir des concours année après année", a-t-il ajouté. Pour autant, il n'a pas précisé si cette révision du système de formation concernerait les futurs enseignants du premier ou second degré.

Éviter les cursus universitaires "disproportionnés"

Le président a par ailleurs envisagé de "monter ce système" et "le déployer au printemps" prochain.

Pour lui, sa mise en place permettrait de limiter "l'un des phénomènes qu'on a aujourd'hui, qui parfois crée de la frustration et qui est à mon avis sous-efficace, c'est-à-dire d'avoir certains de nos enseignants qui rentrent après un cursus universitaire qui est totalement disproportionné et parfois décorrélé avec ce qu'ils vont faire".

Les concours de recrutement des enseignants ont actuellement lieu en seconde année de master, soit cinq années après l'obtention du baccalauréat.

Cette nouvelle annonce concernant l'Education intervient alors que le ministre Gabriel Attal affirmait la veille sur France Inter qu'il y aurait "un enseignant devant chaque élève", et que "chaque enseignant gagnera 125 euros net de plus par mois qu'à la rentrée 2022" dès ce mois de septembre.