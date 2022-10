"Enseigner, c'est expliquer et non se taire" : à la Sorbonne, le puissant discours de la sœur de Samuel Paty

"Je dédie ce discours à toutes les personnes mortes, blessées, torturées, incarcérées dans le monde, pour avoir osé s'exprimer". D'une voix grave, Mickaëlle Paty a pris la parole ce samedi, lors de l'hommage qui se tenait à la Sorbonne en mémoire de son frère, Samuel, professeur assassiné il y a deux ans par un jeune radicalisé qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. "Enseigner, c'est expliquer, et non se taire", a-t-elle martelé, sur l'estrade de l'amphithéâtre. "En attendant le devoir de vérité, je vais donc ici reprendre son cours pour assurer un dernier devoir, celui de lui rendre son honneur."

"La liberté de la presse et 'situation de dilemme : être ou ne pas être Charlie' sont les deux cours que mon frère a présenté à ses classes de 4e suite à l'attentat de Charlie Hebdo", poursuit Mickaëlle Paty. Dans le premier, le professeur d'histoire-géo évoque la liberté d'expression et les menaces qui pèsent sur elle. Lors du second cours, "trois caricatures représentant le prophète Mahomet sont montrées quelques secondes. Elles sont issues du réseau Canopée de l'éducation nationale. Dans ce cadre-là, il interroge sa classe : faut-il ne pas publier ces caricatures pour éviter la violence ? Ou faut-il publier ces caricatures pour faire vivre la liberté ?"

"Non, Samuel Paty n'est pas responsable de sa propre mort"

La sœur de Samuel Paty renvoie dans leurs cordes ceux qui ont estimé que son frère avait commis une maladresse. "Samuel n'a pas fait pas l'éloge de la caricature, mais a défendu la liberté d'en dessiner une. Les caricatures peuvent choquer, mais ne sont pas faites pour tuer (...). Samuel apprenait à ses élèves à se confronter à ce qui peut déplaire, tout en les laissant exprimer leur désaccord. Il a opposé le langage à la violence."

Elle souligne également que l'enseignant a "proposé" et non "imposé" aux élèves qui auraient peur d'être choqués de ne pas regarder et sortir*. "C'est un acte de prévenance, envers un public encore jeune. Il leur a ainsi laissé le choix*", insiste Mickaëlle Paty. "Alors non, Samuel Paty n'est pas responsable de sa propre mort."

C'était la première fois que Mickaëlle Paty prenait la parole publiquement. Ses parents étaient également présents, au premier rang. De son côté, visiblement ému, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a déclaré lors de cet hommage que les islamistes "n'ont pas réussi et ne réussiront pas" à "supprimer l'intelligence et la possibilité même d'enseigner". Lors de cette cérémonie, le prix Samuel-Paty a été remis aux élèves d'une classe quatrième du collège de Pertuis (Vaucluse) qui a enquêté sur l'intolérance religieuse passée dans sa région.