"Entre les marges" : Elena Ferrante plus prétentieuse que prodigieuse cette fois-ci ?

Un récit plus personnel dans lequel elle parle de Dante, d'Italo Svevo, de Virginia Woolf. Elle raconte ses débuts en littérature, sa manière d'être une écrivaine, tout en s'inspirant de grands classiques masculins. "À cette époque, explique-t-elle, pour avoir l'impression de bien écrire, il fallait que j'écrive comme un homme en demeurant bien ancrée dans la tradition masculine. Or, étant une femme, je ne pouvais écrire comme une femme qu'en bafouant les enseignements que j'essayais soigneusement d'apprendre de la tradition masculine". Elle ne sortira jamais, jure-t-elle, de son anonymat, même si on lui remet le prix Nobel.

Pour Frédéric Beigbeder, l'auteure n'a vraiment pas de quoi s'auto-congratuler

Une plume particulièrement prétentieuse qui n'est pas vraiment du goût de Frédéric Beigbeder : "Entre les marches d'Elena Ferrante, on comprend pourquoi elle refuse les interviews. Ce sont trois conférences d'une élève studieuse qui veut avoir une bonne note à l'université d'Umberto Eco. C'est le problème avec la gloire, on passe son temps à s'auto-congratuler. Ici, on dirait qu'elle prépare son discours pour le prix Nobel qu'elle n'aura pas".

Olivia de Lamberterie n'a pas du tout été transcendée

La critique des Inrockuptibles trouve que l'absence d'Elena Ferrante débouche sur un livre finalement trop cérébral, ennuyeux et quelque peu prétentieux : "Certes, l'auteure pose une question que tous les écrivains se posent : comment transformer la matière vive que vous avez dans votre cerveau, que ce soit l'amour, le chagrin, le deuil, en mots ? Elle répond que cette transformation se fait dans le cimetière de toutes nos lectures… Moi, j'ai trouvé que c'était très cérébral et pas très intéressant parce qu'assez prétentieux notamment à travers toutes les références qu'elle fait aux auteurs.

En plus, elle donne l'origine décevante de "L'amie prodigieuse", ce qui fait que la saveur est un peu moindre à l'arrivée. J'imagine que pour les Italiens, c'est beaucoup plus intéressant, mais moi, je n'ai pas été transcendée. Ce qui manque, c'est qu'il y ait un peu d'elle-même. L'absence d'Elena Ferrante est trop criante dans ce livre".

Arnaud Viviant regrette un livre plat et une auteure imbue d'elle-même

Le journaliste de la revue Transfuge s'est surpris à moyennement aimer ce livre tant il avait adoré "L'amie prodigieuse" : "Elle a fait une saga très intéressante dans un moment où la littérature se trouvait rivalisée par les séries TV dans l'économie de l'attention et elle avait réussi (au même moment où Virginie Despentes faisait "Vernon Subutex") à relancer l'idée d'une saga littéraire adaptable en série TV. C'est intéressant, mais ça n'en faisait absolument pas une écrivaine prodigieuse. Soudainement, on la retrouve à l'université où elle se pavane en nous faisant des citations de Dante et de Virginia Woolf, il y a un petit problème".

Nelly Kaprièlian n'a jamais vraiment aimé Elena Ferrante

Selon elle, elle n'est ni plus ni moins que le symptôme d'une forme de confusion qui mélange "succès littéraire" et "génie littéraire" : "à partir du moment où un écrivain signe un succès littéraire phénoménal, il est pris pour un génie et devient intouchable. Moi qui ai lu ses chroniques dans The Guardian, c'est l'inanité la plus totale. Elle n'a vraiment rien à dire en dehors de ses livres. Toute cette prétention d'afficher en filigrane un 'Je suis un grand écrivain' reste malgré tout contrebalancé par un côté tâcheron qu'elle avoue et qui est quand même touchant".

