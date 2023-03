Envie d'écrire ? 6 ateliers d'écriture en ligne pour partager et progresser

L'on dit que le numérique éloigne et isole, mais dans certains cas, comme dans celui des ateliers d'écriture, il permet des rapprochements que l'on n'avait pas anticipés, lors de séances riches en apprentissages et en échanges. Les réseaux sociaux aussi ont permis de créer du lien dans ces communautés d'auteurs en herbe, où les textes peuvent se partager après les ateliers, et les amitiés continuer à se nouer en messages.

Deborah, 38 ans, qui n'avait pas écrit depuis plusieurs années quand elle s'est inscrite à un atelier d'écriture, en pleine crise du Covid, explique que cela lui a donné un souffle nouveau et l'a ouverte sur l'extérieur, puis lui a redonné l'envie de lire plus de fiction et d'écrire plus régulièrement. Elle y a fait des rencontres incroyables, dont l'éditrice qui l'a ensuite conviée à participer à une anthologie – Un Jeu d'enfant (éditions de l'allumette) –, ou une voisine qu'elle a connue dans un atelier en ligne alors qu'elle habitait à deux pas de chez elle. Ces ateliers ont permis à beaucoup de personnes, en temps de confinement, de briser une solitude pesante. Mais leur succès a perduré, signe notamment d'un besoin de lien.

Alors que les temps sont durs et nos vies chahutées, ces moments peuvent être vus comme des pauses, des instants réconfortants dans des quotidiens qui laissent parfois peu de place à la rêverie, à l'introspection, ou encore à l'évasion. Ce sont des espaces réservés, comme hors du temps, pour se consacrer à une activité que l'on aime, mais que l'on aurait tendance à faire passer en dernier lorsque l'on a un quotidien bien rempli. Sonia Feertchak, dans "Grand bien vous fasse" consacré au plaisir que procure l'écriture , s'exprimait à propos des ateliers d'écriture qu'elle anime, à L'École des mots : "Prendre 2 heures ou 2 heures et demie pour parler d'histoires et parler des personnages comme s'ils étaient réels, c'est un plaisir incommensurable." L'on peut voir ces temps d'atelier comme des instants de partage ou les considérer comme des moments pour avancer sur des manuscrits en cours.

Il y a désormais une offre importante, et ces ateliers vont des plus sérieux et théoriques, où des techniques d'écriture sont enseignées, aux plus thérapeutiques et libérateurs, où les lectures des travaux sont souvent accompagnées de larmes. Certains ambitionnent une publication dans une maison d'édition, quand d'autres écrivent uniquement pour le bienfait que cela procure. Voici une sélection d'ateliers de qualité, suivant les envies.

1. Les ateliers Liber, des expériences fortes

Tout a commencé il y a deux ans pour Alice Legendre, qui, après avoir eu un enfant, voulait rassembler des mères, leur proposer d'écrire sur leur vécu et partager cela lors de séances en ligne. Et puis peu à peu les ateliers se sont étoffés, rassemblant de plus en plus de participantes, et les thèmes se sont diversifiés. Celle qui a été formée à l'animation d'atelier d'écriture pendant son master de création littéraire propose désormais des ateliers thématiques, comme "Nos mémoires", "Carnet de lettres" ou "Écrire le corps : les mains".

Le principe est qu'Alice Legendre s'appuie sur des textes, des podcasts, des films, des chansons, pour donner des ressources en rapport avec le thème proposé. Et ensuite, elle énonce des propositions d'écriture. Tout le monde écrit pendant 20 à 30 minutes et ensuite chaque personne lit son texte. Et puis, elle fait un retour, non pas sur la forme, mais sur le fond.

Alice Legendre annonce ses ateliers d'écriture chaque mois, lors d'un mail où elle détaille les dates et les thématiques. En quelques minutes, ils sont tous complets ! Les moins rapides tentent alors leur chance le mois suivant. Elle propose également des séances d'écriture lors de week-ends entiers, chez elle, à Paris, ou des ateliers d'écriture ponctuels en librairie. Tous ces ateliers sont réservés aux femmes. Pour s'inscrire à la liste d'envois, il faut la contacter sur Instagram . La plupart des ateliers sont au prix de 20 euros.

2. Les ateliers de Lire, apprendre avec des professionnels

La revue mensuelle Lire a commencé à organiser des ateliers d'écriture pendant le confinement – en mai 2020 –, et leur succès ne fait depuis que croître.

Il y a différentes formes d'ateliers proposées. Pour certains, une proposition d'écriture est envoyée par mail une semaine avant l'atelier. Puis lors de la séance, il y a un échange avec l'animateur ou l'animatrice, qui donne ensuite des conseils pour évoluer. Et ensuite, après l'atelier, à nouveau une proposition d'écriture est délivrée, qui permet de voir comment évoluer sur une thématique donnée. Pendant tous les ateliers, sauf deux – un centré sur la promotion du livre et "Tout savoir avant d'envoyer son manuscrit à un éditeur" –, il y a des moments dédiés à l'écriture.

Les ateliers qui sont les plus convoités sont "Écrire une histoire personnelle" et "Écrire sur soi", avec une volonté de revenir sur son histoire, avec parfois une envie d'introspection ou de laisser une trace pour ses proches. D'autres apprentis auteurs sont davantage à la recherche de techniques, comme ceux qui participent aux ateliers "Structurer son texte" ou encore "Écrire des personnages". Les ateliers sont animés par des auteurs confirmés, des coachs littéraires, ou encore par le directeur de la rédaction de Lire, Baptiste Liger.

Les ateliers se font en ligne, avec un maximum de 8 personnes, sauf un par mois dans les locaux de Lire. Il y a aussi un groupe sur Facebook sur lequel les participants peuvent se retrouver et échanger. La plupart des ateliers sont au prix de 99 euros.

3. Les ateliers Folia, oser écrire et partager

Émilie Deselienne, autrice et productrice du podcast "La Page Blanche", propose des ateliers pour que les participantes et participants osent écrire, dépassent leur blocage, se sentent légitimes, combattent leur sentiment d'imposture. Il est aussi question d'expérimenter et de se faire plaisir. Il s’agit donc d’aller à l’encontre d’un certain élitisme littéraire, de désacraliser l’écriture comme activité intellectuelle et privilégiée. Le fondement même de ces ateliers d’écriture, c’est d’affirmer que tout le monde a la possibilité d’écrire, et le droit de le faire.

Ces ateliers commencent par une lecture de textes de l'animatrice puis elle énonce la consigne. Un temps donné est ensuite réservé à l'écriture puis les textes sont partagés et lus à voix haute et des échanges naissent autour des productions de chacun et chacune.

Émilie Deselienne nous explique que la dimension collective joue un rôle crucial dans l'expérience de l'atelier d'écriture : "Le groupe crée une émulation, une stimulation qu’on ne rencontre pas forcément dans la vie quotidienne. La confiance et l’énergie qui circulent pendant une séance infusent souvent longtemps après la fin de l’atelier."

Les ateliers Folia regroupent trois types d’ateliers d’écriture : des ateliers de poésie, des cycles d’écriture féministe et des ateliers d’accompagnement à la création littéraire. Ponctuellement, elle propose des ateliers à quatre mains en compagnie d’autrices.

Aucun niveau ou prérequis pour participer. La plupart des ateliers sont au prix de 20 euros.

4. L'école des mots, trouver sa voix

L'école des mots propose des ateliers avec des auteurs, pour libérer son écriture, trouver sa voix et aller au bout de ses projets littéraires. Leur expérience est mise à profit des apprentis écrivains qui souhaitent se lancer, sans trop savoir comment commencer, par quel bout prendre leur récit. Cette école, créée en 2017, annonce plus de 10 000 personnes accompagnées et 87 élèves publiés.

Des auteurs reconnus animent ces ateliers. Pour exemples, "Ouvrir les portes de la fiction" avec Adeline Fleury, "Imaginer les images", avec Simonetta Gregio, "Écrire un recueil de poésie", avec Kiyémis , "Écrire de la fiction", avec Carole Fives. Si l'on ne sait pas à quel atelier s'inscrire, un test est proposé en ligne, pour trouver celui qui convient.

Les prix sont variables et il existe plusieurs formules : la séance à l'unité, le cycle d'ateliers d'écriture ou encore l'abonnement mensuel ou annuel.

5. Morgane Ortin, l'écriture thérapeutique

Morgane Ortin a créé le célèbre compte Instagram Amours solitaires , par la suite devenu un livre, qui rassemble des messages d'amour, des déclarations et des ruptures. Elle a tout suite décelé une sorte de talent caché des gens pour l'écriture, comme elle nous l'explique : "On a tendance à penser que l'écriture est quelque chose d'élitiste alors que ça devrait être beaucoup plus démocratisé." D'où sa volonté de créer des ateliers d'écriture.

Ses ateliers d'écriture sont basés sur l'écriture automatique. Elle valorise vraiment une écriture qui vient du ventre, plutôt que de la tête. Elle donne une consigne et il y a un temps d'écriture assez court, entre deux et quatre minutes. Durant un atelier, une dizaine de petits textes sont écrits. Les participants doivent écrire ce qui leur vient tout de suite en tête, dérouler leur pensée de manière naturelle. Ça peut être un texte construit, un poème ou encore une liste de mots. Elle veut éviter le syndrome de la page blanche. Son but est que quelque chose se débloque, comme elle nous l'explique : "Je ne veux pas forcément que les gens écrivent bien, mais je veux que ce soit guérisseur. Je pense que l'urgence fait naître de belles choses dans l'écriture."

Pour participer, mieux vaut la suivre sur Instagram . Il suffit de rejoindre le live qu'elle annonce à l’avance ou bien de suivre les défis d’écriture qu'elle publie régulièrement sur son compte. Certains ateliers sont en physique. Tous sont gratuits.

6. Les ateliers de Mrs Roots, se débarrasser des stéréotypes

Laura Nsafou, autrice, a commencé à animer des ateliers d'écriture en 2014, dans le cadre d'activités associatives, à destination des adultes, puis des enfants. Désormais, ses ateliers se concentrent sur la manière dont nous pouvons nous affranchir des stéréotypes coloniaux et sexistes dans l'écriture, à la fois dans les histoires, mais aussi dans le choix du vocabulaire.

Elle nous explique : "Travailler à s'en émanciper, c'est aussi réaliser que le champ des possibles est insondable, quand il s'agit d'explorer de nouvelles manières de décrire et d'écrire. La plupart du temps, les participants sont d'abord perdus, quand ils se retrouvent dépouillés de ces raccourcis stéréotypés dont ils n'avaient pas conscience, puis ils ressortent souvent émus et motivés de créer leurs propres codes, d'explorer leur écriture et d'avoir eu des retours sur leurs productions. C'est vraiment un échange et une mise en commun."

Elle co-anime parfois ces ateliers avec des artistes. Pour se tenir au courant de la tenue de ces ateliers, on peut suivre sa newsletter et son compte Instagram , où ces derniers sont annoncés. Les prix sont variables.

