EO un film de Jerzy Skolimowski sortie en salles le 19 octobre 2022

Résumé : Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

6 ânes au total ont parcouru le chemin de EO : Tako, Hola, Marietta, Ettore, Rocco et Mela.

C’est Jerzy Skolimowski, le réalisateur, qui en parle le mieux :

« Les réalisateurs recourent à des arguments intellectuels pour obtenir des acteurs l’effet désiré, utilisent le langage pour provoquer leurs émotions. Avec mon âne, le seul moyen de le persuader de faire quoi que ce soit était la tendresse : des mots susurrés à son oreille et quelques caresses amicales. Élever la voix, montrer son impatience ou sa nervosité aurait été le plus court chemin vers le désastre.

EO - Skopia Film, photograph by Aneta Gębska Filip Gębski

Mais la principale différence est que les ânes ne savent pas « jouer », ils sont incapables de faire semblant de quoi que ce soit - ils SONT, tout simplement. Ils se montrent doux, attentionnés, respectueux, polis et loyaux. Ils vivent dans l’instant présent et toujours à fond. Ils ne font jamais preuve de narcissisme, ne mégotent pas sur les intentions supposées de leur personnage et ne discutent jamais la vision de leur réalisateur. Ce sont des acteurs par excellence.

Lorsque l’éleveur m’a montré les photos des ânes disponibles, j’ai tout de suite aimé ceux de la race sarde. Je savais qu’EO devait être gris avec des taches blanches autour des yeux.

EO - kopia Film, photograph by Aneta Gębska Filip Gębski

Les ânes ont une nature étonnamment idiosyncrasique. Tous ceux que nous avons employés avaient des caractères très différents, ce qui rendait la réalisation de chaque plan assez imprévisible. Essayer de savoir ce que tel âne aime ou déteste, craint ou adore, c’était tenter de résoudre une énigme passionnante. Parfois, quelque chose de tout à fait anodin, un câble laissé sur le sol par exemple, pouvait devenir soudain un obstacle insurmontable pour eux. Tandis que ce qu’on imaginait pouvoir être effrayant, une chute d’eau jaillissant d’un énorme barrage par exemple - s’avérait ne poser aucun problème.

L’idée reçue sur les ânes - à savoir qu’ils sont têtus - est absolument vraie. Parfois, il nous était plus facile de réorganiser la mise en scène, ou tel mouvement de caméra prévu, plutôt qu’essayer de convaincre l’âne de faire quelque chose qu’il ne voulait pas faire.

EO cherche à éviter un monde hostile. J’ai fait ce film précisément pour me détacher des drames humains, pour regarder le monde d’une façon plus vaste et d’un point de vue différent. »

EO - Skopia Film

Agata Kordos, dresseuse animalière, raconte le long travail nécessaire à la réalisation d’EO

« Pour le film et pour la réalisation de scènes particulières, nos ânes, d’espèces différentes, ont suivi toutes les phases de préparation. Auparavant, ils avaient été préparés aux différentes conditions de tournage prévues - forêt, ruisseau, pluie, sur différents types de sol. Pour les scènes d’intérieur, ils se sont familiarisés avant avec les différents sets, ils ont appris à travailler sous la selle, à tirer une charrette et ont fait connaissance avec les autres animaux du film. Chaque âne a ainsi pu réaliser les scènes selon ses prédispositions particulières, et en douceur. »

« Ce film a été conçu par amour pour les animaux et la nature. Aucun animal n’a été blessé sur le tournage de ce film. » Extrait du générique de fin.

EO - Skopia Film

Agata Kordos précise :

« En Pologne, nous avons une loi sur la protection des animaux. Tous, y compris les ânes, peuvent travailler jusqu’à 8 heures sur un plateau. Lorsqu’ils tournent, nous sommes responsables d’eux, ils sont nos acteurs.

Nous veillons à ce qu’ils ne ressentent pas de stress pendant les prises de vue, qu’ils apprécient le travail et le contact avec l’équipe de tournage. Nous veillons aussi à leur confort pendant toute la durée de leur présence sur le plateau.

Dans ce cas précis, ils étaient en plus sous la surveillance permanente d’un vétérinaire, ce qui nous a donné une assurance supplémentaire de leur bonne santé et de leur bien-être.

Pendant les préparatifs et pendant la réalisation, nous avons veillé à ce que les pauses et les conditions de repos nocturne soient respectées. »

EO - Skopia Film, photograph by Michał Englert

►►► Distribution

Réalisateur : Jerzy Skolimowski

Scénario : Ewa Piaskowska et Jerzy Skolimowski

► Avec