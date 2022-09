Éolien en mer : le plan de l'exécutif en trois questions

C'est un paradoxe de taille : la France a un atout considérable pour se tourner pleinement vers l'éolien. Elle possède la deuxième plus grand façade maritime en Europe. Et pourtant, elle est considérablement en retard. À Saint-Nazaire ce jeudi, Emmanuel Macron a inauguré le premier parc éolien offshore à entrer en service au large des côtes françaises. Il a déclaré vouloir "aller deux fois plus vite" sur les projets d'énergie renouvelables, pour assurer les besoins en électricité du pays. Des besoins qui vont augmenter de "40% d'ici 2050", selon lui.

Pourquoi la France est-elle en retard sur l'éolien ?

Dès 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France décide de se lancer dans l'éolien en mer, en pariant sur les 2800 km de côtes. Depuis, rien. Le Danemark, pionnier mondial, a lui installé sa première turbine en 1991. En moyenne, il faut donc 10 ans pour qu'un site entre en service dans l'Hexagone.

Le parc éolien offshore de Saint-Nazaire est le premier à voir le jour, projet à 2 milliards d'euros. Il a été attribué dès 2012 à EDF : 80 éoliennes, réparties entre 12 et 20 km au large du Pouliguen et du Croisic, sur 78 km. Avec une puissance installée de 480 mégawatts, il permettra d'alimenter 700 000 personnes, lorsqu'il entrera en production complète d'ici la fin 2022. La dernière éolienne a en effet seulement été raccordée en septembre.

Au total, sept parcs éoliens ont été attribués à des opérateurs. Trois d'entre eux sont en cours de construction : ceux de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), Courseulles-sur-Mer (Normandie), Fécamp (Seine-Maritime). L'Observatoire des énergies de la mer estime que la filière a fourni en 2021 plus de 6 000 emplois.

Que contient le projet de loi du gouvernement ?

Le chef de l'État soutient l'implantation de 50 parcs (40 GW) au total d'ici 2050. Tout cela sera inscrit dans le projet de loi présenté en conseil des ministres le 26 septembre. La question de la planification par façade maritime devrait y être inscrite : le secteur de l'éolien demande en effet de cartographier des zones potentielles pour installer de futures éoliennes, après 2023, date des derniers appels d'offres prévus à ce jour.

Alors, est-ce suffisant pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone, prévu en 2050 ? Selon le gestionnaire du réseau électrique, il faudrait viser 22 à 62 GW pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone, prévu en 2050.

Autre point abordé, raccourcir les délais de réalisation des projets. L'idée est de simplifier les procédures administratives en limitant la durée d'examen des recours déposés par les défenseurs de l'environnement, les pêcheurs et les riverains. "On simplifie nos procédures contentieuses face à ceux qui ont déposé des recours", a affirmé Emmanuel Macron à Saint-Nazaire. Le projet de loi prévoit plus de compensations financières pour les habitants qui sont près des parcs éoliens ou de champs photovoltaïques.

Le président de la République a également mentionné la question de l'éolien terrestre, précisant qu'il "voulait ouvrir le jeu" de ce côté-là. "On a ralenti sur l'éolien sur terre, mais je vais être clair, si on veut atteindre nos objectifs sur 2050, il va falloir ouvrir le jeu. On a concentré l'éolien terrestre sur très peu de territoires", estime le président de la République.

Quelles oppositions ?

Pour trois des parcs en construction, ceux de Saint-Brieuc, Courseulles-Sur Mer ou encore Fécamp, des frictions subsistent. À Saint-Brieuc, par exemple, les pêcheurs de la baie craignent pour la pérennité de leur activité et de la ressource halieutique, comme la coquille Saint-Jacques. Plusieurs actions en justice ont été déposés. Quatre recours sont en cours d'examen, les autres ont été rejetés.

À Fécamp, le Conseil d'État a rejeté les recours contre le parc éolien offshore. Deux associations, celle du site des Petites-Dalles et de protection des paysages et de l'esthétique de la France , ont tenté de faire annuler les arrêtés autorisant l'exploitation des éoliennes.

Enfin, du côté de Courseulles-Sur-Mer, les quatre associations (Libre Horizon, Belle Normandie environnement, Robin des Bois, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et l’association Fédération environnement durable) qui ont déposé un recours, ont été déboutées en 2018 par le Conseil d'Etat.