Éric Ciotti élu nouveau président du parti Les Républicains, avec 53,7% des voix

Plus de 90 000 adhérents au parti Les Républicains étaient appelés aux urnes ce dimanche pour un vote électronique visant à désigner le prochain président du parti. Après un premier tour qui avait vu le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti arriver en tête, celui-ci a transformé l'essai ce dimanche lors du second tour.

Face à lui, au terme de ce deuxième tour plus serré que prévu, le sénateur Bruno Retailleau obtient 46,3% des voix, soit à peine 5 000 voix d'écart. La victoire d'Éric Ciotti est donc moins nette que ce qui était attendu : le député pensait même, la semaine dernière, échapper au deuxième tour et passer directement au premier. "Ils s'exprimeront l'un et l'autre dans la soirée, ensemble dans cette salle", a prévenu Annie Genevard, présidente par intérim du parti.

Ligne ferme sur la sécurité et l'immigration

Sur l'ensemble des adhérents, un peu moins de 70% ont pris part au vote – un peu moins que pour le premier tour, où la participation avait atteint 73%. C'est donc Éric Ciotti qui devient le président du parti, succédant à Christian Jacob qui avait quitté ses fonctions en juin dernier, après une présidentielle et des législatives difficiles pour LR.

Tenant d'une ligne politique très ferme sur les questions régaliennes et qui se revendique d'une "droite assumée", Eric Ciotti, qui milite pour des positions strictes sur la sécurité et l'immigration, a pris sa revanche sur la primaire de 2021, où il était arrivé en tête du premier tour mais s'était fait doubler par Valérie Pécresse sous l'effet d'une dynamique "Tout sauf Ciotti".

La promesse de Wauquiez pour 2027

Cette fois-ci, il a pu profiter du ralliement de plusieurs soutiens du candidat éliminé au premier tour, Aurélien Pradié (22% des voix au premier tour), mais aussi de plusieurs poids lourds de LR, comme Christian Jacob, François Baroin ou Laurent Wauquiez, présent jeudi lors d'une réunion publique à Paris – Eric Ciotti a d'ores et déjà promis qu'en cas de victoire, ce serait Laurent Wauquiez qui serait rapidement désigné comme candidat LR pour la présidentielle de 2027, là où Bruno Retailleau estimait qu'il était trop tôt pour ces questions.

Bruno Retailleau, de son côté, bénéficiait du soutien de 120 parlementaires signataires d'une tribune dans le Figaro, et de quelques autres têtes connues de LR, dont Gérard Larcher ou Xavier Bertrand. Il avait par ailleurs demandé, jeudi, que le dispositif de vote voie sa sécurité "et donc sa légitimité" renforcées, suite à des révélations du journal Libération sur "de puissants systèmes clientélistes" dans les Alpes Maritimes.